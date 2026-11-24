В Великобритании арестовали двух мужчин по подозрению в краже со взломом и незаконном проникновении на чужую территорию после инцидента с проникновением в загородную резиденцию британского принца Уильяма и его супруги Кейт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные британской полиции, пишет "Европейская правда".

Полиция графства Норфолк отметила, что в понедельник вечером к ним поступил вызов после сообщения о подозрительной активности на территории поместья Уильяма и Кейт в Сандрингеме. На тот момент в поместье никого не было, добавила полиция.

Таблоид The Sun первым сообщил, что полиция расследует проникновение в Анмер-Холл – дом с 10 спальнями, который покойная королева Елизавета подарила Уильяму и Кейт на свадьбу в 2011 году.

Они используют эту загородную резиденцию для отпусков и коротких отдыхов, поскольку их основное поместье расположено на территории Виндзорского замка к западу от Лондона.

Пресс-секретарь Уильяма заявил, что они не комментируют вопросы безопасности.

Эта новость появилась во время визита Уильяма к премьер-министру Энди Бернему в его офис.

Хотя члены британской королевской семьи часто общаются с политическими лидерами и министрами правительства во время официальных мероприятий, визиты на Даунинг-стрит происходят реже.

Напомним, в конце октября полиция Шотландии начала расследование обстоятельств пребывания бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вместе с осужденным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл в королевской резиденции Балморал.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён титула принца из-за обвинений в связях с Эпштейном.