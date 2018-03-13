Торопись надежно: что не так с оценкой успехов евроинтеграции в транспортной сфере

Виктор Довгань, заместитель главы Мининфраструктуры _ Вторник, 13 марта 2018, 12:04

"Європейська правда" продовжує дискусію про рівень виконання Угоди про асоціацію. Публікація урядового звіту про успіхи у виконанні УА стала об’єктом критики як з боку експертного середовища, так і колег-міністрів.

Досі дискусія точилася навколо методології розрахунків, полемізуючи, чи коректно вимірювати в цифрах виконання Україною своїх зобов'язань.

Тепер до дискусії приєдналися й безпосередні виконавці Угоди. В урядовому звіті фіксується, що одним із аутсайдерів виконання УА є транспортна галузь, зокрема, у 2017 році було виконано лише 11% запланованих у цій сфері завдань. В Мінінфраструктури з такою оцінкою не згодні, і тому виклали свої аргументи.



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"Ліпше більше чи краще?" - коли я чую критику на адресу роботи Міністерства інфраструктури та експертів в напрямку євроінтеграції саме в транспортному секторі, я одразу ставлю це питання.

Побудувати неякісну дорогу з сумнівних матеріалів ми можемо, але кому вона потрібна, якщо завтра вона розвалиться?

Хіба не краще прокласти замість 100 км лише 50 км, але надійних? Відповідь очевидна, хіба не так?

Те саме можу сказати про віртуальну, законодавчу, "паперову" дорогу в Європу - щоб виконати всі пункти Угоди про асоціацію, нам треба пройти щонайменше вогонь, воду та мідні труби - приблизно те, що ми пройшли під час роботи над нашими законопроектами.

І якщо робота не лежить на поверхні, це не означає, що вона не відбувається.

А ось критику саме транспортної галузі чути постійно! Загалом, якщо підсумувати все, що я бачу на сторінках газет та блогів, наша робота менш суттєва за інші галузі.

Ось, по-перше: подивіться, що було вже зроблено нами в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС

Ми працювали над законопроектами. І це була важка праця багатьох людей, величезна кількість нарад, комісій, і на сьогодні вже прийнято підзаконні акти про зміни до Правил дорожнього руху, Технічний регламент з безпеки рухомого складу залізничного транспорту, Зміни до порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження КТЗ.

Також затверджено чотири накази міністерства - про порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердження складу комісії щодо схвалення оцінок охорони та планів охорони портів та портових засобів, зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом та зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт.

Автомобілі також рухаються вперед

Стосовно автомобільного транспорту: ми маємо на руках два законопроекти про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами ЄС та про перевезення небезпечних вантажів.

А поки ми над ними працювали, було схвалено та розпочато імплементацію Хартії якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ. Велика увага приділяється безпеці дорожнього руху, плануємо цього року підписати кредитну угоду з ЄІБ на 60 млн євро, які підуть на запобігання ДТП.

Авіапростір поступово розширюється

З авіацією також маємо успіхи - перш за все ми прагнемо лібералізувати ринок авіапослуг між Україною та країнами-членами ЄС, і в рамках нашої роботи затверджено Урядом План з питань підготовки до підписання та імплементації Угоди про спільний авіаційний простір.

Не забуваймо, що на початку 2017 року підписано Робочу домовленість між Державіаслужбою та EASA про співробітництво в сфері безпеки цивільної авіації.

Залізничний транспорт

Наразі в планах впровадження 12 директив та регламентів, що є реальним зробити протягом 8 років. Ми вже на фінальній стадії доопрацювання нового проекту закону України про залізничний транспорт. А поки ми працюємо, відбувається реформа ПАТ "Укрзалізниця" та залучаються масштабні інвестиції для оновлення рухомого складу (Угода з GE щодо дизельних локомотивів).

Морський транспорт

Прийнято розпорядження КМУ про Дорожню карту в сфері морського та річкового транспорту та постанову Уряду "Про утворення Державної служби морського і річкового транспорту України", а також готуємось до обов'язкового аудиту IMO найближчим часом.

Цього року завершимо за допомогою ЄБРР та МФК ТЕО концесійних проектів в портах Херсон, Ольвія та залізнично-поромний комплекс в порту Чорноморськ.

Внутрішній водний транспорт

Розроблено проект закону України "Про внутрішній водний транспорт" - та готуємо кредитну угоду з ЄІБ про залучення 50 млн євро для розбудови інфраструктури річки Дніпро.

Було створено і введено експлуатацію річкові інформаційні системи (РІС) на внутрішніх водних шляхах із зонами дії на українських ділянках річок Дунай і Дніпро, а також затвердили Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України.

Поштові послуги

Тут я, звісно, говоритиму про реформу "Укрпошти". Додамо до цього законопроект "Про внесення змін до Закону про поштовий зв’язок" - та маємо нову, правильну систему, що встановлює нові стандарти якості та відкриту конкуренцію, та розпорядження КМУ про Дорожню карту в сфері поштових та кур’єрських послуг.

Маленькими кроками ми впевнено йдемо в Європу - новими дорогами, більш якісним транспортом.

Залучено 400 млн євро для оновлення громадського транспорту в містах України. І ми не квапимось, адже розуміємо, що на все потрібен час.

Те, що ми не намагаємося схопити кількох зайців одночасно, означає лише усвідомленість наших дій. Максималізм тут нікому не потрібен - нам потрібна зваженість та чітка система, інакше можемо залишитись ні з чим.

По-друге: порівнюючи різні сфери, ми не можемо підвести їх під один гребінець, говорячи, що "ось тут встигли, а там ні".

То там, то тут читаю про те, що наші зусилля недостатні і що кількість "євроінтеграційних проектів" дуже мала. Але транспортні проекти апріорі не можуть бути короткостроковими, особливо державного рівня - це було б навіть дивно та підозріло.

Подивіться, розгляньте хоча б один транспортний інфраструктурний проект - і ви побачите, яка купа роботи стоїть за проектною папкою однієї дороги або мосту. Це, перш за все, безпека, і та дорога не може бути зроблена, вибачте, абиким та аби з чого.

Тому рахувати різні за природою речі просто неправильно.

Розроблена Національна транспортна стратегія - 2030 та готується разом з регіонами Імплементаційний план з переліком пріоритетних інфраструктурних проектів на суму 50 млрд євро.

Я лише наголошую на логіці. Зіставляти строки виконання транспортних проектів з іншими - це те саме, що посадити дерево каштану та малиновий кущ і чекати, що вони виростуть одночасно. Все має свої строки.

Можливо, ми не зробимо всього, що заплановано, але наш підхід не базується на "аби встигнути", наші плани - довгострокові, так само, як і вся транспортна сфера.

Ми дивимось в розрізі перспектив та можливостей та лупаємо євроінтеграційну скелю…

Автор: Віктор Довгань,

заступник глави Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції

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