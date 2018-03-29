Как "развернуть" европейские реформы: мастер-класс от украинского ЖКХ

Софья Линн, Всемирный банк _ Четверг, 29 марта 2018, 08:34

Есть ли будущее у украинского ЖКХ? Есть – но лишь при условии его работы по европейским принципам.

Об этом мы говорим уже несколько лет. И эти принципы очень просты – конкуренция на рынке коммунальных услуг и право жильцов самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Казалось бы, все очень просто. Однако все реформы в этом направлении сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.

Украинские "политические традиции" полностью противоречат смыслу реформ в ЖКХ. Более того – блокируя многие из действующих реформ.

Особенно перед выборами, когда в Украине традиционно власти обращаются к народу, в том числе – находя средства на ремонт.

Об этом поподробнее. Не секрет, что авангардом изменений в коммунальном секторе в Украине являются ОСМД. Объединяясь, собственники многоквартирных домов получают возможность принимать решения и напрямую управлять своей собственностью – а это именно то, чего так не любят "деятели коммунальной сферы".

Именно поэтому вся история коммунальной реформы Украины – это история объединений собственников часто вопреки противодействию (иногда открытому, иногда очень умело замаскированному) от местных властей.

Например, в Украине так и не создан реальный рынок управителей. А значит ОСМД часто приходится самостоятельно заниматься своим домом, не имея возможности доверить это профессиональным менеджерам. К сожалению, такая нагрузка является неприемлемой для многих украинцев.

И это проблема не только для граждан, но и для всей страны. Ведь для Украины развитие ОСМД и тепломодернизация жилых домов является синонимами. Именно объединения жильцов уже несколько лет могут получить "Теплые кредиты" для модернизации своих домов, и уже вскоре подобный механизм станет массовым благодаря созданному Фонду энергоэффективности.

Именно поэтому от развития движения ОСМД зависит ход энергетической модернизации страны.

Впрочем, понимают это не все. Как оказалось, местные власти часто продолжают "разделять и властвовать", распределяя бюджетные ресурсы в пользу "домов имени коммунальной собственности". Возможно, это вопрос инерции либо исторической традиции, хотя уже последние три года официальной "коммунальной собственности" в многоквартирном жилищном секторе не существует.

Часто на местах "по старинке" не учитывают произошедших изменений в сфере управления многоквартирными домами и на практике предоставление бюджетных средств используется для ремонтов домов, которые обслуживают исключительно коммунальные ЖЭКи.

И что с того, спросите вы? Ведь мы же помним, что этой коммунальной собственности уже почти не осталось. Да и у городов вроде как нет лишних денег.

Но в предвыборное время у властей (в том числе местных) появляется желание и средства сделать гражданам что-то хорошее. Например – сделать ремонт в подъезде.

Вот и замечательно, снова скажете вы. Что плохого в том, что власти в кои-то веки осчастливят горожан ремонтом?

В первую очередь, такая практика демотивирует жильцов создавать ОСМД. Зачем отказываться от бесплатного ремонта? По крайней мере, такую ситуацию мы наблюдаем в крупнейших городах Украины.

Как минимум, это тормозит энергомодернизацию жилых домов. А ведь энергосбережение – один из приоритетов Украины. Однако и это далеко не вся проблема.

Ключевая идея европейских реформ в коммунальном секторе – понимание, что собственник всегда будет более ответственен, чем многочисленные чиновники. Перед выборами об этом часто забывают.

Представим ситуацию: в одном доме ремонт и тепломодернизация была сделана за счет городского бюджета, а в соседнем – самими жильцами.

Два простых вопроса: где работы будут сделаны более качественно? И где эти работы будут более дешевыми?

Уверена, подавляющее большинство читателей без труда ответит на эти вопросы.

В результате основным выгодополучателем от такой практики остаются местные власти, которые сохраняют возможность заказывать ремонт у "дружественных" компаний. А главными пострадавшими – граждане, которые своими налогами вынуждены оплачивать это безобразие.

Такая ситуация нуждается в исправлении.

Следует наконец понять: принцип использование бюджетных средств на ремонт частных домов уже давно устарел. Он не стимулирует изменения и лишь консервирует сложившуюся ситуацию в ЖКХ.

Куда более перспективным путем было бы создание местных программ поддержки тепломодернизации, наряду с существующим общегосударственным.

Эта практика успешно работает во многих странах ЕС. Проводя тепломодернизацию дома, собственники получают возмещение части своих расходов от правительства и дополнительно – от своего муниципалитета. Ведь города не в меньшей степени заинтересованы в снижении затрат на отопление.

Такая схема не только максимально прозрачна – она дополнительно стимулирует работы по тепломодернизации домов.

Вместо этого поддержка энергосбережения местными властями часто остается лишь на словах. И проигрывают от этого все граждане, особенно те, кому "повезло" получить бесплатный ремонт в доме.

Автор: Софья Линн,

руководитель проекта группы Всемирного банка

"Энергоэффективность в жилищном секторе в Украине"

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