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Немецкая подножка и шанс для Киева: как Украине защититься от Nord Stream-2

Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия _ Среда, 11 апреля 2018, 15:11
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Фото: president.gov.ua

Переговоры президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель привели к явному успеху.

Как оказалось, позиция Берлина по поводу газопровода Nord Stream 2 стала более выгодной для Украины. В качестве обязательного требования для поддержки нового газопровода Меркель назвала решение вопроса сохранения газового транзита через Украину.

Да, заявление немецкого канцлера – вовсе не отказ от строительства. Но, и это очень важный момент,

Меркель публично объявила о том, что до сих пор дипломаты непублично обсуждали лишь как возможный вариант.

Более того, новая позиция Германии по вопросу Nord Stream 2 отдает инициативу в руки Украины. Теперь главное – не проспать полученную возможность.

Что для этого следует сделать? Автор этого текста еще в прошлом году публично обращал внимание Киева на то, что для противодействия газпромовскому проекту одной лишь критики недостаточно. Украина, вместе со своими европейскими партнерами (ряд стран не меньше Киева заинтересован в сохранении нынешнего транзита) и при поддержке Еврокомиссии, должна подготовить достоверное и реалистичное предложение для газового транзита после 2019 года.

При этом основными составляющими этого предложения должны быть анбандлинг "Нафтогаза" (выделение в отдельную компанию управителя газотранспортной системы), что позволит ему соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС. Но одновременно этот шаг соответствует и интересам "Нафтогаза", в том числе и при защите его арбитражной победы.

Вторым компонентом украинского предложения должно быть создание консорциума по управлению (не владению, это существенная разница!) газотранспортной системой с респектабельными газовыми европейскими операторами, не участвующими в конкурирующих проектах "Газпрома".

Эти партнеры благодаря своему опыту могут помочь создать единого оператора как для украинского газового рынка, так и для партнеров по транзиту.

И таким образом – создать максимально хорошую и убедительную позицию для Украины и ее европейских партнеров для переговоров с "Газпромом" (и в конце концов, с Кремлем) об условиях нового долгосрочного транзитного контракта с 2020 года.

В то же время надо понимать, что прогресс в позиции Берлина в пользу газовых интересов Киева и его стратегических партнеров в Европе является прежде всего результатом общего резкого ухудшения отношений с Кремлем.

Поэтому эта позиция – больше политическая, и она не будет нравиться влиятельным немецким и европейским газовым компаниям – долгосрочным партнерам "Газпрома". А соответственно, как долго у этих компаний будут связаны руки?

Ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. А это означает, что Украине стоит поторопиться и как можно скорее использовать полученную возможность.

Это ключевое домашнее задание для Киева. При этом нужно понимать: окно возможностей может продержаться недолго. У Киева нет времени для долгих обсуждений с Еврокомиссией.

И тем более, нет времени на внутренние разборки. И правительство, и менеджмент "Нафтогаза" несут свою долю ответственности. Главное, чтобы они не забывали, что вопрос продления транзита газа – это уже давно не исключительно экономический вопрос.

Теперь это вопрос национальной безопасности и политической независимости Украины.

 

Автор: Карел Хирман,

эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины,

в 2010-2012 годах - советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой

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Карел Хирман, энергетический эксперт, Словакия

Немецкая подножка и шанс для Киева: как Украине защититься от Nord Stream-2

Меркель публично объявила о том, что до сих пор дипломаты непублично обсуждали лишь как возможный вариант. Позиция Берлина по поводу газопровода Nord Stream 2 стала более выгодной для Украины, более того, отдает инициативу в руки Украины. Теперь главное – не проспать полученную возможность.

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