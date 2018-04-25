Убийство журналистки на Мальте: куда заведут следы "панамских бумаг"

Журналистка Дафна Галиция погибла на Мальте 16 октября прошлого года после того, как сработало заложенное в ее автомобиль взрывное устройство. Ее смерть стала громким политическим скандалом - ведь журналистка расследовала связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурировавшей в скандале с "панамскими документами".

"Европейская правда" публикует материал наших партнеров — швейцарского портала Swissinfo — о новых деталях этого скандала.

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Журналистское расследование показало - следы скандальных документов ведут в Швейцарию.

Об этом пишет швейцарская газета Der Bund, журналисты которой являются участниками расследовательского консорциума, вскрывшего дело с "панамскими бумагами". В частности,

мальтийская журналистка постоянно наталкивалась в своих расследованиях на небольшой Pilatus-Bank, число клиентов которого не превышало 130 человек.

Данные из "панамских бумаг" говорили о том, что глава аппарата премьер-министра Мальты Джозефа Муската имел счета в этом банке, причем счета эти были открыты для сопровождения сомнительных сделок, в отношении которых также сейчас ведется следствие. Сам глава аппарата, равно как и банк, утверждали, что все сделки были полностью легальны. Потом они даже подали на Дафну Галицию в суд.

И вот теперь, несколько недель назад, стало очевидно, что журналистка "копала" в правильном направлении: основатель банка "Пилатус", иранец по имени Али Садр, был арестован в США по подозрению в отмывании денег и в нарушении режима санкций. Али Садр находится в предварительном заключении, он утверждает, что ни в чем не виноват, но никаких подробностей не озвучивает.

Власти Лондона и Мальты в настоящее время ведут следствие в отношении банка "Пилатус", его средства заморожены. Однако уже сейчас, по мнению газеты Der Bund, стало ясно, что банк этот имеет швейцарские корни и что среди его клиентов есть представители господствующей в авторитарном Азербайджане политической элиты.

По имеющимся данным Pilatus-Bank, названный так в честь знаменитой швейцарской вершины недалеко от Люцерна, является "филиалом" основанной Али Садром в 2011 году в Швейцарии компании Perse Finance and Asset Management SA. Одним из соучредителей этой компании был и швейцарский адвокат из региона Центральной Швейцарии.

Сейчас эта фирма официально ликвидирована, однако в уставных документах банка "Пилатус" до сих пор закреплено положение, в соответствии с которым банк имеет право перенаправлять в ее распоряжение все клиентские данные.

У Али Садра есть в Швейцарии еще, по меньшей мере, две компании, через одну из которых проследовали 115 миллионов долларов из Венесуэлы, из-за которых иранца сейчас и арестовали в США. За год до официального основания на Мальте банка "Пилатус" Али Садр принял решение сократить уставный капитал своих двух швейцарских фирм на 5 млн франков — очевидно, для того, чтобы высвободить средства для реализации мальтийского проекта.

Есть информация, что иранец давно уже планировал открыть банк в Европе. Швейцарское ведомство по надзору за деятельностью финансовых рынков Finma не уточняет, обращался ли к нему Али Садр еще до основания банка на Мальте, с просьбой о выдаче ему лицензии на ведение в Конфедерации банковской деятельности.

По мнению газеты Der Bund, Швейцарии очень повезло, что такой банк, как "Пилатус", не был основан в Альпийской республике, с учетом того, что поступающая из Азербайджана информация подтверждает тот факт, что

клиентами банка являются члены семьи одного из министров правительства Азербайджана и даже (по неподтвержденным данным) представители клана Алиевых.

В ответ на запрос семья министра заверяет, что этот банк используется ими исключительно для легальных дел. Алиевы на запросы не реагируют.

Компании, которые имеют счета в банке "Пилатус", также завязаны на целый ряд скрытных инвестиционных проектов. Они владеют двумя домами в Лондоне общей стоимостью в 18,4 млн евро, а также виллой на испанском курорте Марбелья стоимостью 3,9 млн евро.

Азербайджанскому руководству регулярно предъявляют обвинения в нарушениях прав человека, коррупции и фальсификации выборов. Все обвинения подобного рода им, разумеется, отвергаются. И если будет доказано, что за упомянутыми фирмами и объектами недвижимости действительно скрываются представители правящей азербайджанской элиты, то это дело быстро может превратиться в политически взрывоопасный сюжет.

Так или иначе, ясно одно: мальтийский банк со швейцарскими корнями "Пилатус" не очень-то тщательно выполнял действующие нормы, призванные противодействовать отмыванию/легализации средств и финансированию терроризма.

В частности, он делал своими клиентами "политически значимых персон", прежде всего из Азербайджана, не проверяя происхождения их денег и не документируя в надлежащем объеме все соответствующие финансовые трансакции.