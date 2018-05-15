Ошибка ценой в разрыв торговли: чему научит Украину эстонский "офшорный" скандал

В конце 2017 года постановлением Кабмина №1045 несколько европейских стран были внесены в перечень государств, финансовые операции с которыми вызвали подозрение у украинских властей, а поэтому подлежали контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.

Данный документ начал действовать с 1 января нынешнего года и спровоцировал международный скандал. Дело в том, что

Украина не проинформировала страны, которые включила в этот своеобразный "черный список", сделав это тайком.

История "всплыла" после того, как предприниматель из Эстонии, который занимается экспортом мебели в Украину, захотел совершить банковский перевод со счета украинской фирмы на счет эстонской, а в банке ему сказали, что перед конвертацией валюты они должны тщательно проверить фирму…

Причина попадания в список Эстонии заключается в том, что Украина рассматривает ставку подоходного налога эстонских предприятий как 0% из-за освобождения от налогов реинвестированной прибыли. Хотя, как известно, в Эстонии прибыль облагается налогом при выплате дивидендов и избежать уплаты налогов система не позволяет. Любопытно, что Украина в ходе реформы системы налогообложения внедряет такую же систему налогообложения, как и в Эстонии.

Как бы там ни было, благодаря вмешательству премьер-министра Эстонии, эта страна была в ускоренном порядке исключена из вышеупомянутого списка. Но, как говорится, осадочек остался.

На самом деле, такие "ошибки" очень опасны, причем в первую очередь для нашей страны. Бизнес с Украиной ведут около 400 эстонских предприятий. И, естественно, скандальное постановление Кабмина всех их коснулось.

Важным фактором является и то, что заинтересованные стороны не были осведомлены о постановлении Кабмина №1045 и, тем самым, не могли заранее предусмотреть всех нюансов при экспорте эстонских товаров. На деле это означает, что, если следовать украинским законам по офшорам, 30% стоимости прибывающего из Эстонии в Украину товара нужно было бы указывать в документах в качестве прибыли, а также платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота.

Например, вы ввозите товара на 1 млн евро и сразу должны заплатить 300 тыс. евро подоходного налога и налога с оборота.

Для экономической деятельности это - тотальный коллапс, поскольку делает бизнес невозможным из-за финансовой невыгодности.

Если бы ситуация не откатилась назад, пострадало бы и немало украинских предприятий. Так, эстонские партнеры, которым стало бы невыгодно вести бизнес с Украиной, просто ушли бы на другие рынки. Кроме того, это выражалось бы в ужесточенном контроле со стороны банков, необходимости подачи дополнительной отчетности, затратах и задержке совершения сделок.

К счастью, исключение Эстонии из списка офшоров произошло быстро, поэтому возможные финансовые потери для бизнеса удалось минимизировать.

Хочется надеяться, что в будущем Украина постарается избегать подобных "ошибок". Следующий раз негативные последствия такой "ошибки" могут оказаться гораздо больше.

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