Исторические грабли: почему не сработала формула "прощаем и просим прощения"

Заявления о кризисе в отношениях между Украиной и Польшей уже стали аксиомой.

Спор в оценках исторических событий, прошедших 70 и более лет назад, внезапно обозначился тем фактором, который привел к беспрецедентному ухудшению отношений между украинцами и поляками.

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Важно напомнить, что всего несколько лет назад эта проблема казалась окончательно решенной. Свидетельство тому – заявления на высшем государственном уровне о совместной ответственности за трагические события, форумы под девизом "Прощаем и просим прощения"…

Как оказалось, эта формула не сработала. Почему? На сегодняшний день вопросы продолжают возникать.

Скорее всего, эпохальные заявления остались только на словах. За диалогом историков не последовало осмысления прошедших событий на уровне общества. Этого не произошло ни в Польше, ни в Украине.

Старт этому процессу был дан в результате победы партии "Право и справедливость" в 2015 году на выборах в Польше. Эта победа базировалась на идеологии необходимости борьбы со внешними и внутренними врагами. В то же время ренессанс образа УПА в Украине упростил задачу возвращения к полузабытым историческим претензиям.

Есть ли у Польши и у Украины шанс исправить эти ошибки? Полагаю, что да.

В первую очередь, есть надежда, что лозунги, актуальные в 2015 году, уже теряют свою привлекательность. Проверить это мы сможем на местных выборах в Польше, которые пройдут осенью нынешнего года.

Надеюсь, что выборы президентов городов на востоке Польши пройдут без ксенофобских (в том числе без антиукраинских) заявлений. Это должно стать показателем того, что такие методы теряют свою политическую эффективность.

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Однако это не означает, что нам нужно ждать местных выборов и действовать по их результатам.

Важно напомнить, что в 2019 году и Украину, и Польшу ждут парламентские выборы. Их результат также непредсказуем. Продолжающиеся скандалы во взаимоотношениях дают новые козыри ультраправым – и в Польше, и в Украине.

В случае усиления этих позиций диалог между странами может быть заблокирован на последующие 4-5 лет. Что делать в данной ситуации?

Прежде всего, и Украина, и Польша должны показать жесты доброй воли, доказав искреннее стремление к диалогу.

С украинской стороны таким жестом должна стать отмена моратория на эксгумацию польских захоронений, с польской – восстановление разрушенных украинских надгробий.

После этого, как и договорились президенты двух стран, сторонам следует – на уровне ученых-историков – осмыслить эти исторические события. Честная научная дискуссия – без добавок популизма – это то, чего так не хватает нашим странам.

Однако если этот план реализовать все же удастся, что само по себе было бы прекрасно, но пока выглядит как очень амбициозная задача – даже в этом случае мы не решаем проблему окончательно. Есть вероятность, что эта дилемма вернется в своем решении на уровень конца 1990-х годов. И так же, как и двадцать лет назад, у нас возникнет соблазн сказать, что проблема решена.

События последних пяти лет показали, насколько опасными могут быть давние исторические претензии.

И одним диалогом историков эту проблему не решить.

Ключ к решению этих проблем – планомерная работа с общественным мнением. Важность примирения должна стать частью школьного курса в обеих странах.

Да, это долгий путь, который может занять десятилетия. Однако наши ошибки убедительно показывают, что желание быстро поставить точку в исторических спорах в конце концов приводят к таким рецидивам, какой мы имеем сейчас.

Это не приговор – вслед за рецидивами всегда приходит потепление отношений. И наша задача состоит в том, чтобы провести работу над ошибками и воспользоваться ожидаемым потеплением.

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