BBC: Британским войскам могут поручить доставку помощи в сектор Газа

Британским военным могут поручить доставлять гуманитану помощь в Газу по морскому пирсу, который сейчас строят американские войска.

Об этом стало известно BBC, сообщает "Европейская правда".

США заявили, что никакие американские войска не выйдут на побережье сектора Газа, и что третья сторона будет вести грузовики вдоль плавучей дамбы на берег.

Британия рассматривает возможность поручить это британским войскам, когда коридор помощи откроется в следующем месяце.

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Никакого решения еще не принято, и предложение еще не поступило премьер-министру Рише Сунаку, рассказали источники в британском правительстве.

Возможная роль британских сил предусматривает, что они будут выгонять грузовики с десантных лодок на временную дамбу и доставлять помощь в безопасный район распределения на берегу.

Несмотря на то, что для защиты союзнических сил как на берегу, так и на суше будут приложены огромные усилия, британские войска потенциально столкнутся с более высоким риском нападения со стороны ХАМАС и других вооруженных групп.

Официальные лица из оборонного сектора США подтвердили, что американский военный корабль начал работу по строительству большого плавучего пирса.

Помощь будет доставляться на пирс из Кипра на больших кораблях, затем перегружаться в грузовики и меньшие десантные лодки. Чиновники сказали, что плавучая дамба будет "несколько сотен метров в длину" и будет крепко закреплена на песке.

Они выразили надежду, что новый морской коридор, который они называют операцией Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS), обеспечит доставку до 150 грузовиков в день.

Великобритания уже оказывает материально-техническую поддержку для строительства пирса, включая корабль Королевского флота, на котором есть место для сотен солдат и матросов США, работающих над проектом.

Кроме того, британские военные были размещены в Центральном командовании США во Флориде и Кипре, где помощь будут проверять перед отправлением в Газу.

Гидрографическое управление Великобритании также поделилось с США анализом береговой линии Газы, чтобы помочь в строительстве пирса.

Европейский Союз 26 апреля объявил об увеличении финансирования для гуманитарной помощи палестинскому населению на 68 миллионов евро в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа.

Объявление Еврокомиссии после решения некоторых европейских стран, в частности Германии, возобновить сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).