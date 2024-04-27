США видели доказательства попыток Китая повлиять на предстоящие выборы – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США.

Об этом он рассказал CNN в пятницу в конце трехдневной поездки в Китай, сообщает "Европейская правда".

Блинкен сказал, что повторил послание президента Джо Байдена Си во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы в США в 2024 году. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем, доказательства попыток повлиять и, вероятно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее", – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай обязательство Си перед Байденом.

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"Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы смотрим очень внимательно, и это абсолютно неприемлемо для нас, поэтому я хотел убедиться, что они снова услышат это сообщение", – сказал Блинкен, добавив, что есть беспокойство не не только в отношении Китая, но и других стран.

Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

Как сообщалось, Блинкен во время визита в Китай подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Пекина в случае, если он продолжит поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.