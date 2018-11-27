Адекватно реагировать на угрозы, которые несет РФ - обращение Верховной Рады

Звернення

до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України

25 листопада 2018 року Збройні сили Російської Федерації вчинили збройний напад на військові катери Військово-морських сил України, які здійснювали плановий морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, з дотриманням положень чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації.

Такі дії Російської Федерації є актом збройної агресії проти України,

як це визначено у Статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії, а також порушенням Статті 2 та Статті 21 Конвенції ООН з морського права.

Дії Російська Федерація є продовженням збройної агресії проти України, яка розпочалась 20 лютого 2014 року та результатом якої стала незаконна окупація частини території України - Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Верховна Рада України:

Висловлює рішучий протест агресивним діям Російської Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів;

вимагає від Російської Федерації надання невідкладної медичної допомоги пораненим українським морякам, забезпечення їхнього негайного безпечного повернення в Україну, а також повернення незаконно захопленого військового майна та відшкодування завданих збитків;

покладає на кремлівський режим повну відповідальність за ескалацію напруги у регіоні Азовського та Чорного морів та Керченської протоки,

яка є продовженням збройної окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, та за підрив процесу мирного врегулювання українсько-російського збройного конфлікту;

закликає міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах;

запрошує міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і пропонує морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії;

закликає міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту її територіальної цілісності та суверенітету;

закликаємо міжнародну спільноту адекватно реагувати на виклики і загрози, що несе Російська Федерація, оскільки політика умиротворення вже призвела до окупації частини території України - Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей;

вважає обурливим, що Росія проігнорувала чітку позицію міжнародного співтовариства, яке засудило організацію РФ фейкових "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України та закликаємо до їх скасування. Росія несе повну відповідальність за ці незаконні дії та руйнівні наслідки для мирного процесу;

підкреслює, що будівництво "Північного потоку-2" є проектом не в інтересах Європи, а в інтересах Росії і несе загрозу, в тому числі і безпекового характеру, для усього регіону Балтії і Північної Європи;

наголошує, що безкарність агресивної політики і дій РФ може призвести до глобальних наслідків.

Звернення прийняте Верховною радою в цілому 26 листопада