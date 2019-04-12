Порошенко и вера в Зеленского: что показали дискуссии на форуме по безопасности

Ймовірна загроза зовнішньому курсу Україна за результатами президентських виборів вже стала таким собі штампом нинішньої виборчої компанії.

Тим дивнішими видаються заяви західних політиків та дипломатів, які стверджують, що наразі не бачать жодної загрози європейському вектору України. На підставі чого вони роблять такі висновки?

Відповідь на це питання нині шукають на 12-му Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Захід, який проводився між першим та другим туром президентських виборів, мав дати сигнал, якою стане зовнішня політика України після обрання нового президента.

І тому ключовою "фішкою" форуму мало стати спілкування з лідером перегонів Володимиром Зеленським – його виступ планувався і навіть був включений у робочій сценарій форуму, проте так і не відбувся.

Замість цього західним експертам та політикам довелося почути оцінки майбутнього України від Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, які зайняли друге та третє місця у першому турі.

І ці промови ясності теж не додали.

Петро Порошенко зробив акцент на віртуальності та недосвідченості свого опонента. "Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно звернення з екранів телевізорів та смартфонів… Це нагадує фільм "Еквілібріум". Там в уявному місті мешканці можуть бачити свого лідера лише на величезних екранах. Всі емоції і будь-який порив до дії, свободи придушуються. Розв’язка неочікувана. Ніякого "лідера" насправді не існує. Існує лише його телевізійний образ, за яким ховається певна група людей зі своїми цинічними інтересами", - заявив чинний президент.

Втім, наприкінці своєї промови він дав зрозуміти, що із західним курсом асоціює лише себе. "Чим більше Кремль прагне змінити наш упевнений поступ, тим більше віри у мене є щодо того, що українському народу не забракне мудрості, не забракне стратегічного бачення для того, щоб твердо абсолютно підтвердити наш європейський та євроатлантичний курс. І коли це треба зробити? Саме 21 квітня. Проголосувати за наш курс до ЄС та НАТО", - заявив Порошенко.

Чи погодилися західні учасники форуму з такою аргументацією? Не зовсім.

Багато хто з них визнає: їх цілком задовольняє гарантування європейського курсу, що міститься у програмі лідера перегонів.

"Від представників штабу Зеленського та отримали запевнення, що зовнішній курс України залишатиметься незмінним. Зрештою, чому ми маємо в цьому сумніватися, адже опитування показують, що європейський вектор підтримує абсолютна більшість українців і новому президенту, хто б ним не став, доведеться із цим рахуватися", - заявив у розмові з ЄвроПравдою депутат Бундестагу та спікер з питань зовнішньої політики німецьких соціал-демократів Нілс Шмід (інтерв’ю з ним незабаром буде опубліковане).

Саме тому у виступах на панелях форуму іноземні учасники старалися або оминати тему виборів, наголошуючи на тому, який шлях вже пройшла Україна, або обмежуватися заявами, що результат виборів не вплине на рівень підтримки України (як це заявив вже згаданий Шмід).

"Захід хоче бачити не лише прозорі вибори президента, а й парламенту. Також ми хочемо запевнень, що реформи триватимуть, і проходитимуть вони саме на основі парламентського консенсусу", - додав cтарший науковий співробітник Atlantic Council Александер Вершбоу.

Тема загрози зовнішньому курсу була відсутня й у заявах інших українських політиків.

Зокрема, Юлія Тимошенко заявила про готовність співпрацювати із Зеленським, пообіцявши йому допомогу у винайденні "клондайків", на яких крадуть державні гроші, та визнавши, що знає безліч таких "клондайків".

А Анатолій Гриценко запропонував Зеленському свою команду та поділився "непопулярною думкою": Україні не потрібен ПДЧ у НАТО, достатньо лише через внутрішні документи проводити зміни, подібні до вимог ПДЧ для інших країн.

Жоден із топ-учасників форуму теж не побачив жодних загроз зовнішньому курсу України. "Незважаючи на електоральні симпатії, ціннісні та зовнішньополітичні орієнтири українців залишаються незмінними", - підсумував ці виступи політолог Михайло Басараб.

Побоювання чинного президента так і залишилися нерозділеними іншими учасниками форуму.

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