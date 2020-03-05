Почему тормозит выполнение Соглашения об ассоциации в транспортной сфере

Транспортна сфера виявилася аутсайдером у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС. За даними онлайн-системи моніторингу "Пульс Угоди", рівень виконання прописаних в УА завдань у галузі транспорту 2019 року склав 16%.

Як відповідальний за цей напрямок заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016–2019 роках, спробую розібратися, чому так сталося і що робити.

Зрозуміло, що президентські та парламентські вибори в 2019 році були політичними причинами, чому не ухвалювалися системні закони. У вирі електоральної боротьби – не до складних реформ.

Однак позитивом є те, що нова монокоаліція у Верховній раді та парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури взяли напрацювання Міністерства інфраструктури та зареєстрували чотири системних законопроєкти:

"Про залізничний транспорт України" (№ 1196-1);

Його мета – лібералізація у сфері залізничного транспорту, створення умов для розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Завданням є створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства ЄС. Передбачено нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним системам. Визначено основні вимоги, обов’язки та права оператора інфраструктури, перевізника, основні вимоги до залізничного рухомого складу та основи діяльності операторів залізничного рухомого складу.

"Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1д);

Важливою є інтеграція внутрішніх водних шляхів в інтермодальну логістичну схему, що дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн-членів ЄС, досягти покращення інвестиційного клімату в секторі внутрішніх водних шляхів та стимулювання розвитку суднобудівної та судноремонтної галузей.

Визначено джерела фінансування витрат на утримання, ремонт та реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд за рахунок власника (власників) гідроелектростанцій; передбачено звільнення суден від плати за шлюзування та спеціальне водокористування; визначено умови звільнення від сплати в морських портах деяких зборів для суден з невеликою осадкою, що здійснюють перевезення внутрішніми водними шляхами; визначено джерела компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури річкових водних шляхів; звільнення від сплати за піднімання ферм мостів; впровадження автоматичного обліку річкових перевезень.

"Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів" (№ 1193-1);

Мета – гарантування належного рівня безпеки під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом слід привести умови перевезення небезпечних вантажів до європейського рівня шляхом перегляду національного законодавства в цій сфері, зокрема щодо наявності та відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів, а також стосовно операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту, забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом, використання рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції.

"Про мультимодальні перевезення" (№ 2685);

Розвиток мультимодальних перевезень дасть змогу значно збільшити обсяги перевезень вантажів територією України за участю національних транспортних компаній, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку транспортних послуг, розвитку мережі наявних транспортних коридорів, інтеграції транспортної інфраструктури України у світову транспортну систему. Законопроєкт визначає правові та організаційні засади мультимодальних перевезень вантажів в Україні та державної підтримки мультимодальних перевезень, правового статусу учасників мультимодальних перевезень.

На жаль, у сфері транспорту турборежим не спрацював.

Як наслідок, ми перейшли до рутинної роботи погодження законопроєктів, внесення змін, що зумовило повторний аналіз відповідності (EU compliance check) європейськими експертами.

Нарешті, ці системні законопроєкти мають позитивні висновки і схвалені профільним комітетом з транспорту та інфраструктури і комітетом з питань інтеграції України з ЄС, що дає чудові шанси для підтримки більшістю Верховної ради.

На рівні Кабміну основні заходи передбачають розробку підзаконної нормативної бази після прийняття вищезазначених законопроєктів. Однак об‘єднання низки міністерств спричинило затримки в погодженні нормативних актів на рівні Уряду, тому зараз необхідно зосередитись на таких системних реформах:

Проєкт розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2020−2022 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року";

Проєкт розпорядження Кабінету міністрів України "Про схвалення Стратегії та Плану дій реформування управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту в Україні на 2020-2024 роки".

Метою є вдосконалення управління життєвим циклом інфраструктурного проєкту, усунення перешкод для ефективного планування, підготовки і реалізації інфраструктурних проєктів для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України та поглиблення європейської інтеграції.

2020 рік має стати визначальним для прийняття законодавства на рівні парламенту та підзаконних нормативних актів на рівні уряду. Необхідно посилити координацію через механізм спільних засідань комітетів транспорту, інтеграції з ЄС, Офісу віцепрем'єра з європейської інтеграції, Міністерства інфраструктури та представництва ЄС для підтримки затвердження законопроєктів у сфері транспорту.

Відсутність прогресу з боку ЄС щодо Угоди про спільний авіаційний простір та вирішення проблеми нестачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення до краін-членів ЄС, насамперед Польщі, є негативом щодо практичного наповнення євроінтеграції у сфері транспорту.

З огляду на Brexit, конфліктне питання щодо аеропорту Гібралтар між Великою Британією та Іспанію, по суті, зняте.

А це дає можливість нарешті підписати з ЄС Угоду про "відкрите небо" вже 2020 року.

Необхідно зрушити з місця виконання Угоди про асоціацію у сфері транспорту, бо кредити ЄІБ та ЄБРР є одним із основних джерел фінансування інфраструктурних проєктів.

Україна має реформувати систему транспорту, щоб отримати доступ до ринку залізничних, автомобільних річкових та авіа перевезень Європейського Союзу та до фінансових ресурсів для будівництва якісної та безпечної інфраструктури.

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