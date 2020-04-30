Донбасс для спасения Путина: для чего Россия согласилась на нормандскую "встречу"

Когда лидеры стран чего-либо в международных отношениях не хотят или не могут, они поручают это своим министрам иностранных дел.

Так и сейчас - в условиях, когда весь мир ищет ответ на пандемию коронавируса, "нормандская четверка" снова встречается. Пусть только на уровне министров иностранных дел и только онлайн.

На эту встречу РФ и ее друзья выходят с новым пакетом предложений, который должен сохранить оккупированные территории в зоне российского влияния и одновременно снять или смягчить международные санкции.

Итак, к чему должна быть готова Украина?

Путин между двух огней

Прежде всего, для Владимира Путина Донбасс становится вопросом личного имиджа как сильного лидера.

Отсутствие реальной помощи гражданам и бизнесу, несмотря на накопленные в фонде национального благосостояния ресурсы, раздражает россиян. Установленные ограничения - тоже.

Падение цен на нефть и просчеты взаимодействия с ОПЕК будут дорого стоить российской экономике, которая примерно на 40% зависит от нефтегазовых поступлений. Продвижение скреп в виде празднования 9 мая в значительной степени разрушено, процесс одобрения конституционных изменений, включая "обнуление" сроков пребывания Путина у власти, почти потерял смысл.

Тенденция снижения рейтингов доверия - не радикальная, но очень четкая. На этом фоне российский президент просто не может себе позволить никаких шагов по Донбассу, которые будут и дальше десакрализировать его имидж как сильного лидера, особенного для своего "ядерного" электората.

Донбасс все больше становится для Путина вопросом внутриполитическим, да и сами оккупированные территории с российскими паспортами, валютой, силовиками, черными схемами в экономике и даже переименованиями в Ворошиловград и Сталино, пусть и "частичными", на сегодня уже почти стали "худшей версией России".

После принятия новых конституционных изменений в РФ к Донбассу можно будет применить понятие "федерально управляемой территории", новации, которая там присутствует. Кстати, в России "неожиданно" начали говорить, что пандемия может изменить отношение к созданию новой версии СССР.

Одновременно Россия предпринимает отчаянные попытки избавиться от санкций.

После всех сентенций типа "санкции на нас не действуют и даже помогают импортозамещению" российским компаниям при коронакризисе очень нужен доступ к финансовым рынкам.

Капитальные инвестиции в добычу нефти в этом году уменьшатся на 30% или даже больше, нефть становится все более сложно доступной, поэтому новейшие технологии добычи также критически нужны, иначе в последующие годы будет постоянное снижение добычи.

Новая инициатива в пользу РФ

Совпадение или нет, но у нас есть почти традиция появления очень противоречивых текстов накануне различных событий. Сначала мы увидели так называемые "12 шагов" во время Мюнхенской конференции.

Теперь имеем доклад Международной кризисной группы накануне министерской встречи.

Текст написан гораздо более субтильно и нюансировано, чем "12 шагов", но на основе устаревшей геополитической кальки о целесообразности учета российских претензий на свою зону влияния, которую вроде как политически на Западе уже "проехали".

Особенно бросается в глаза идея "обменять" такие шаги, как допуск ОБСЕ, на ослабление санкций в сферах доступа к финансовым рынкам и добывающим технологиям, то есть сразу начать с самого главного для России политически и экономически, "разменять" символические шаги на, собственно, главное.

России нужно решение, которое оставляло бы Донбасс под ее контролем и одновременно гарантировало бы отмену санкций.

Для этого нужно "соглашение" с коллективным Западом, который, может быть, и не является монолитным, но пока хорошо понимает свои стратегические интересы на фоне наслоения проблем в России.

Волна российской информационной войны на фоне пандемии этому способствует, но считать такую ​​позицию гарантированной отнюдь не стоит.

В этом докладе повторяется идея о нецелесообразности поставки Украине летального оружия, поскольку Россия всегда вроде как даст на это мощный ответ. Это также сознательное перекручивание, ведь оружие нужно именно для сдерживания и увеличения цены возможной агрессии.

Доклад сознательно хочет оставить России эту опцию, хорошо зная о сотнях тысяч российских паспортов, которые выдаются в Украине и могут служить поводом для вмешательства в любой момент.

Многие политики в Евросоюзе хотели бы продвижения в ситуации вокруг Донбасса, но точно не за счет общественной дестабилизации, чего так хотелось бы Москве. Даже при обсуждении формулы Штайнмайера основным вопросом к нашим экспертам было то, как это повлияет на общественные настроения и общественные эмоции.

Ставки при обсуждении следующих шагов будут в разы больше, а любые всплески эмоций во время пандемии коронавируса могут иметь совершенно непредсказуемые последствия, и в Кремле это хорошо понимают.

Я совсем не исключаю, что Кремль попытается поднять ставки путем военной эскалации или серии эскалаций для создания для себя лучших позиций в дальнейших переговорах с Западом и с целью "толкнуть" ситуацию для ослабления санкций, поэтому лето и осень могут принести нам новые вызовы.

Кроме того, никто не хочет, а Макрон, например, говорит это открыто, чтобы РФ попадала во все большую зависимость от Китая. Семь лет назад Китай составлял 10% в торговом обороте РФ, сейчас это почти 19%, а российская нефть продается в Китай по долгосрочным контрактам. Следующим шагом будет стремление Китая получить пакеты акций в ключевых или интересных российских компаниях.

Безальтернативность китайского трека беспокоит Запад, и Россия на этом играет.

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Коронавирусная пандемия меняет много нюансов для основных игроков, создает дополнительное давление на их позиции.

Основная красная линия (все остальные являются производными) для Украины - это невозвращение ни при каких условиях в сферу российского влияния и окончательное искоренение идентичности "русского мира".

Однако в ближайшее время стоит ожидать немало предложений по решению ситуации вокруг Донбасса, которые разрушают именно эту фундаментальную линию, поскольку у многих будет желание решить за наш счет свои проблемы при коронакризисе.

Пока что многим кажется, что этот кризис только усиливает существующие тенденции, но это быстро будет меняться.

Вопрос, как вернуть Донбасс и Крым, будет неразрывно связан с нашими шансами найти свое место в постпандемическом мире.

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