Дипломатия безопасности: какие возможности для Киева может принести новый посол США

1 травня Білий дім повідомив про номінування Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. Хоча його кандидатура повинна пройти процедуру голосування у Сенаті, сумнівів щодо його призначення немає жодних.

Враховуючи відсутність посла США в Україні вже рік, питання очільника головної для України дипломатичної місії стояло надзвичайно гостро.

Києву довелося фігурувати у скандалах, пов’язаних з президентськими перегонами у США, тому питання України стало болючим як для республіканців (через можливий тиск Трампа на Зеленського), так і для демократів (через розслідування щодо Байдена).

Трамп вирішив призначити людину, яка задовольняє обидва табори. Майбутній посол вкрай рідко робить публічні політичні заяви, його основна сфера відповідальності – оборона та безпека.

Кіт Дейтон є директором Європейського центру дослідження проблем безпеки Джорджа С. Маршалла. Окремо варто зазначити, що він був призначений старшим радником США з питань оборони по Україні. Як відзначає Європейська правда, прийшовши на цей пост, Дейтон пообіцяв допомогти Збройним Силам України перейти на стандарти НАТО.

Призначення кадрового військового з 40-річним досвідом служби на посаду посла свідчить тільки про одне – бажання поглиблювати співпрацю з Україною в сфері безпеки і оборони та акцент на військове співробітництво.

І цим не можна не скористатися. Як республіканці, так і демократи вже давно сперечаються один з одним, хто більше допоміг Україні.

Поки демократи звинувачували Трампа у намаганнях примиритися з Росією ціною України, республіканці зауважували, що саме Трамп надав летальну зброю Києву, а вина щодо анексії Криму лежить на Обамі.

Варто розуміти, що Київ зараз має вигідну стратегічну позицію – обидва політичні табори у США не зможуть відмовити Україні у розширенні співробітництва у військовій сфері. Важливо усвідомити, що такий підхід не працює стосовно Північноатлантичного альянсу, адже формат НАТО-Україна має багато проблемних моментів з іншими країнами-членами.

Головне, що турбує американців – доцільність виділення коштів на військові реформи у корумпованих країнах.

З 2014 року Сполучені Штати надали Україні понад $1,6 млрд допомоги, що призначалася для сектора безпеки і оборони. Основна мета виділення цих коштів – допомагати нашій державі захищати свою територіальну цілісність.

Трамп вже встиг назвати нашу країну "третьою найбільш корумпованою державою у світі" і вказати це як основну причину призупинення виділення фінансової допомоги в 2019 році. Президент Зеленський встиг дистанціюватися від "попередньої влади", заявивши, що відтепер корупцію на найвищому рівні подолано.

Отже, Києву варто продовжувати лінію боротьби з корупцією, за якою пильно стежать американці.

У Палаті представників США у 2019 році було представлено проєкт закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальності цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США. Ця подія тоді сколихнула інформаційний простір України.

Та минув вже рік – а законопроєкт і досі знаходиться в комітеті у закордонних справах палати представників. Нам необхідно знову підняти це питання. Ситуація унікальна: документ однозначно матиме двопартійну підтримку.

Найважливішим моментом для початку нової ери відносин між Україною і Сполученими Штатами може стати підписання Угоди про взаємне оборонне співробітництво (MDCA – Mutual Defense Cooperation Agreement).

По-перше, це вигідно для обох сторін. Така угода дозволить Сполученим Штатам здійснювати транзит своїх збройних сил через територію України, проводити дозаправку повітряних сил і засобів, займатися ремонтом техніки у нашій державі. І це лише технічні моменти, що належать до питань логістики.

Більше значення матиме можливість розміщення військовослужбовців США на нашій території, проведення масштабних спільних навчань на постійній основі та побудови військових баз. Цей список можна довго доповнювати, він залежить від бажань обох сторін.

По-друге, це потужний сигнал для Росії щодо незмінності американської політики стосовно України.

Російські ЗМІ найбільше розганяли питання "втручання" Києва в президентські перегони у США, повідомляли про те, що Банкова навмисно не приділяє уваги розслідуванню щодо діяльності Байдена і водночас поширювали новини про те, що Україна "піддалася тиску Трампа і готова розслідувати питання "Бурізми".

По-третє, це підтвердить бажання США допомогти Україні наблизитися до стандартів НАТО. Це також одна з головних сфер відповідальності майбутнього посла Кіта Дейтона, який займався цим на посаді старшого радника.

Наявність великої кількості американських військових у нашій країні ставить питання не тільки їх логістичної підтримки і, відповідно, побудови необхідної системи, а й важливості бойового злагодження українських та американських підрозділів під час навчань.

Це один з найкращих способів наближення до стандартів НАТО, оскільки він буде охоплювати не тільки певну кількість українських інструкторів та експертів, але й звичайних військовослужбовців.

Важливо знати, що подібна угода не є чимось новим. Грузія, наприклад, підписала її ще у далекому 2002 році.

Тому її потрібно розглядати не як важливий етап, а як необхідність і лише початок нового етапу україно-американських відносин.

Майбутній посол Дейтон чудово усвідомлює потребу України у поглибленні співпраці із США, він також дуже добре розуміється на історії атлантичних прагнень нашої держави і вже доводив, що вкрай зацікавлений у переході України на стандарти НАТО.

Своєю чергою Трамп, який довіряє Кіту Дейтону, буде радий продемонструвати цю угоду як доказ гарних відносин з Україною та незалежності від Росії у прийнятті своїх рішень.

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