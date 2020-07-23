Великая китайская стена: США и Европа усиливают защиту от Пекина

Что ожидать от нового витка противостояния США и Китая?

В 2019 году, когда еще коронавирус не нанес мощный удар по глобальной экономике, торговая война между экономическими гигантами №1 и №2 стоила мировому ВВП более 1%.

В ноябре между сторонами было заключено перемирие - так называемое фаза один, приостановившее дальнейший рост санкционных импортных пошлин с обеих сторон. Несмотря на свою ограниченность и хрупкость, соглашение фазы один дало многим надежду на некоторую стабилизацию отношений двух стран, с перспективой дальнейшего урегулирования после ноябрьских выборов президента США.

Пандемия коронавируса отодвинула проблемы американско-китайских отношений на второй план, но лишь ненадолго.

События последних нескольких недель вновь вернули противостояние США и Китая в топ глобальной повестки.

И почти на каждое такое событие следовала болезненная реакции финансовых рынков.

Ужесточается риторика в отношении территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Обсуждаются возможные санкции в ответ на экспансию китайских властей в политическую систему Гонконга.

Продолжается давление на Huawei: сотрудникам компании может быть отказано во въезде в США. Компанию Huawei в черном списке США уже может составить TikTok.

Вчерашнее требование США закрыть в течение 72 часов китайское консульство в Хьюстоне эскалировало противостояние на новый уровень: резко выросло число обозревателей и СМИ, которые проводят аналогии с временами холодной войны США с СССР.

Аналогий действительно хватает: прежде всего это широкий спектр взаимных претензий, как в региональном плане, так и в плане различных сфер деятельности – торговли, технологий, инноваций, безопасности.

Более того, в противостояние с Китаем вовлекаются все новые государства. TikTok и десятки других китайских мобильных приложений уже заблокированы в Индии. Австралии грозят экономические санкции Китая в ответ на призывы расследовать источники и ход распространения пандемии.

Знаковым событием стало решение правительства Великобритании исключить участие Huawei в развитии сетей 5G на территории страны. Далее может наступить очередь и Евросоюза.

Китайские власти со своей стороны заявляют о готовности принимать ответные меры.

Похоже, что наступает момент более активной перезагрузки европейско-китайских отношений. Не в последнюю очередь благодаря Великобритании.

Еще пять лет назад отношения Лондона с Китаем были самыми доверительными среди стран большой семерки, с перспективами китайского участия в строительстве британской АЭС, роста британского экспорта в Китай, а также притока китайских технологий и инвестиций в программу промышленного возрождения северных регионов Англии.

К настоящему времени от этих перспектив мало что осталось: китайские инвестиции ограничились в основном британскими логистикой и недвижимостью, строительство АЭС, скорее всего, будет приостановлено, а товарные потоки и технологии шли в направлениях обратных ожидаемым.

Последние опросы показывают, что в Великобритании уже 60-80% респондентов не доверяют Китаю. Запрет участия Huawei в развитии 5G стал логическим продолжением нарастающего недоверия внутри страны и давления со стороны североамериканских партнеров.

Страны ЕС долгое время прикрывались от давления и призывов США ужесточить позицию в отношении Китая умеренным и прагматичным подходом Соединенного Королевства. Теперь же более резкие и решительные шаги правительства Бориса Джонсона подталкивают европейцев к непростому выбору.

С одной стороны, у многих на континенте еще остаются надежды на возможные выгоды от торговли и китайских инвестиций.

С другой стороны, все острее встают проблемы национальной безопасности, утечки технологий, нарушений авторского права и растущего торгового дефицита – здесь европейские претензии к китайской стороне практически не отличаются от американских.

Поэтому активное переосмысление отношений с Китаем происходит и на европейском континенте: в одном из прошлогодних стратегических обзоров Еврокомиссия дала Китаю определение "системного конкурента".

В этом году пандемия коронавируса выступила катализатором этого переосмысления – в течение последних месяцев в ЕС неоднократно заявляли о чрезмерно настойчивых попытках Китая транслировать свое видение коронакризиса в европейском информационном поле и через европейские структуры, в том числе, с использованием элементов дезинформации и пропаганды.

Традиционная проблема для ЕС в борьбе с такими глобальными вызовами – отсутствие единства.

Позиции сторонников продолжения прежней политики открытого экономического сотрудничества все еще сильны и, в частности, имеют поддержку германского правительства.

Заметно также различие в региональных подходах – такие страны как Польша, Чехия, Венгрия и Италия до недавнего времени пытались отстаивать более активное сближение с Китаем в надежде получить экономические выгоды, прежде всего в виде китайских инвестиций.

Однако фактические притоки китайского капитала в ту же Восточную и Центральную Европу по-прежнему очень далеки от ожиданий и незначительны по сравнению с финансовыми вливаниями самого ЕС. И так же, как и в Великобритании, в европейском обществе нарастает недоверие к Китаю.

Эскалация противостояния США и Китая остается одной из ключевых глобальных угроз, способных сильно повлиять на мировую экономику и финансовые рынки.

И хотя ни одна из сторон не заинтересована в такой эскалации, ситуация такова, что чем больше обостряются противоречия, тем выше вероятность того, что конфликт вспыхнет в какой-либо из наиболее горячих точек соприкосновения, будь то Тайвань, Гонконг или сфера кибер-технологий.

И США, и Китай стремительно двигаются к дальнейшему экономическому и технологическому размежеванию, вовлекая в него остальной мир. И пока нет никаких оснований ожидать, что этот процесс может повернуть вспять или хотя бы остановить.

Для этого китайским властям пришлось бы коренным образом пересмотреть свою долгосрочную экономическую и геополитическую стратегию.

Также маловероятно существенное изменение курса администрации США в случае смены президента в результате ноябрьских выборов – напротив, две ведущие партии конкурируют между собой в демонстрации перед избирателями жесткого курса по отношению к Китаю.

Что действительно может поменяться, так это роль Евросоюза.

Если резкие выпады республиканской администрации против европейских союзников останутся в прошлом, США и ЕС могут значительно сблизиться. Даже при гораздо более умеренном подходе ЕС, позиции США в противостоянии с Китаем в этом случае могут значительно усилиться.

И это также будет означать продолжение поляризации мира. Противостояние Китая и Запада может растянуться на десятилетия и пережить многие смены правительств.

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