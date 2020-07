Торговля в эпоху пандемии: к чему стоит готовиться Украине

24 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала отчет генерального директора о тенденциях в мировой торговле (Report to the TPRB from the Director-General on Trade-Related Developments).

Отчет продемонстрировал ситуацию в международной торговле за период с середины октября 2019 года по середину мая 2020 года по сравнению с предыдущими годами и аналогичными периодами.

В нынешнем году международная торговля столкнулась с беспрецедентной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19. Как результат, большинство стран ввели множество ограничений, направленных на защиту жизни и здоровья людей, что привело к существенным негативным последствиям для мировой экономики.



Как ВТО видит дальнейшее развитие мировой торговли? И к чему стоит готовиться Украине?

Не так плохо, как ожидалось

В апреле этого года ВТО сделала прогноз развития международной торговли в условиях чрезвычайной ситуации. По пессимистическому сценарию мировая торговля упадет на 32%, а ВВП – на 8,8%. По оптимистическому сценарию мировая торговля упадет на 13%, а ВВП – на 2,5%.

Согласно данным последнего отчета, пока что фактические тенденции развития международной торговли приближены к оптимистическому сценарию.

Вместе с тем в ВТО обеспокоены усилившимся трендом на протекционизм.

На протяжении исследуемого периода члены ВТО применили 256 мер, влияющих на международную торговлю и непосредственно связанных с COVID-19.

Меры вводились в два этапа. На начальном этапе пандемии члены ВТО вводили меры, направленные в основном на существенное ограничение экспорта определенных категорий товаров, в первую очередь, товары медицинского назначения, необходимые для борьбы с пандемией COVID-19.

На втором этапе вводились меры, направленные на упрощение импорта опять-таки товаров, необходимых для борьбы с пандемией, и начали постепенно отменять/либерализировать экспортные ограничения для таких товаров.

Всего за период пандемии члены ВТО применили 147 мер, упрощающих международную торговлю, и 109 мер, ограничивающих ее.

Кроме мер, связанных с пандемией COVID-19, за исследуемый период члены ВТО применили 51 меру, способствующую международной торговле (отмена или уменьшение импортных пошлин, отмена импортных налогов, упрощение таможенных процедур и уменьшение экспортных пошлин), и 56 мер, ограничивающих международную торговлю (увеличение импортных тарифов, запреты импорта, применение экспортных пошлин и ужесточение таможенных процедур).

Эти меры не были связаны с пандемией COVID-19. Важно отметить, что в анализируемом периоде ежемесячное количество как мер, способствующих международной торговле, так и мер, ограничивающих торговлю, было ниже, чем в предыдущие периоды.

Меры 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Середина октября 2018 г. – середина октября 2019 г. Середина октября 2019 г. – середина мая 2020 г. Меры, способствующие торговле 16,6 12,4 15,5 21 15,5 11,6 12,8 9,6 10 7,3 Меры, ограничивающие торговлю 14,2 15,4 14,3 18,8 10,9 9,8 10,9 8,3 8,5 8

Также согласно Отчету члены ВТО вводили беспрецедентные формы поддержки, связанные с пандемией COVID-19.

По предварительным подсчетам таких мер было введено более 500. И это при том, что не все члены ВТО дали информацию о предоставленной поддержке.

В основном принятые меры носят временный характер. Среди таких мер поддержки можно назвать: гранты, монетарные меры, фискальные меры, специальные меры поддержки для средних, малых и микропредприятий, кредиты, гарантии…

Поддержка касалась существенного финансирования систем здравоохранения, разработки вакцины, диагностирования и лечения COVID-19; различных схем компенсации потерянной прибыли и дополнительных расходов, связанных с простоями из-за карантина; финансовой поддержки домохозяйств, самозанятых лиц и работников.

Также разрабатывались целые планы поддержки отдельных отраслей бизнеса, которые особо пострадали от пандемии, а именно: туризм, авиация, гостиницы, клининговые услуги и т.д. В разных государствах речь шла о разных объемах финансовой поддержки национальной экономики и отдельных отраслей бизнеса. Безусловным лидером в этом плане стали США с выделенной суммой поддержки национальной экономики в рекордные два триллиона долларов США.

Следует также отметить, что члены ВТО продолжают активно применять меры торговой защиты (антидемпинговые, компенсационные и защитные) национальных производителей от импорта иностранных товаров. За исследуемый период таких мер было применено 239, наметилась тенденция к увеличению количества инициированных расследований и сокращению расследований или пересмотров, завершившихся без применения мер.

Антидемпинговые меры



В июле-декабре 2019 года по сравнению с январем-июнем 2019 года продолжился рост количества инициированных антидемпинговых расследований. Что касается количества примененных антидемпинговых мер, то их количество несколько уменьшилось.

Аналогичная тенденция наблюдается, если рассмотреть динамику антидемпинговых мер на протяжении 2008-2019 гг. Однако, это не означает, что антидемпинговых мер стало применяться меньше, поскольку расследования длятся 12-18 месяцев и, соответственно, применённые меры по результатам расследований, инициированных в 2019 году, будут видны уже в следующем периоде.

Кроме того, антидемпинговые меры применяются минимально сроком на 5 лет.

Очевидно, что меры, примененные в предыдущие годы, продолжают применяться, тогда как в Отчете указываются вновь инициированные расследования и вновь примененные меры.

Что касается товаров и отраслей бизнеса, в отношении которых инициируются антидемпинговые расследования, уже длительное время пальму первенства сохраняет металлургия, отрасль с наибольшим мировым переизбытком производственных мощностей.

Компенсационные и защитные меры

В июле-декабре 2019 года по сравнению с январем-июнем 2019 года продолжилась тенденция к увеличению количества инициированных антисубсидационных расследований и введенных компенсационных мер.

Ещё одна важная тенденция последних лет – существенный рост количества инициированных защитных расследований и количества примененных мер по их результатам.

Антисубсидарные расследования и компнсационные меры

Следует отметить, что антисубсидационные расследования – достаточно сложный инструмент с точки зрения доказывания нелегитимных субсидий для импортируемых товаров. В свою очередь, защитные меры – меры чрезвычайного характера, применяемые только в крайних случаях одновременно против импорта отдельных категорий товаров изо всех стран.

И тот факт, что эти виды расследований приобретают популярность, означает, что члены ВТО готовы применять все возможные инструменты защиты национальных производителей.

Опять-таки среди отраслей бизнеса безусловным лидером по применению как компенсационных, так и защитных мер, является металлургия.

Защитные расследования и защитные меры

Урок для Украины

Отчет однозначно продемонстрировал, что члены ВТО продолжают активно применять всевозможные меры защиты внутреннего рынка и национальных производителей, включая методы как тарифного, так и нетарифного регулирования.

При этом используются не только традиционные антидемпинговые меры, но и компенсационные, и защитные меры.

В условиях пандемии COVID-19 эта тенденция усилилась – теперь в ход идет множество других заградительных инструментов и поддержки внутренних производителей.

Что это означает для украинских производителей?

Экспортные рынки многих стран будут и дальше закрываться все новыми и новыми тарифными и нетарифными ограничениями.

Соответственно, импорт различных товаров будет искать открытые рынки сбыта такие, как Украина, где к большинству импортируемых товаров применяются минимальные или даже нулевые ставки импортной пошлины.

Выдержат ли украинские производители "импортный наплыв", да еще и получивший рекордную государственную поддержку в других странах?

Вопрос, наверное, риторический. Учитывая эти риски, нужно уже сейчас думать о защите внутреннего рынка от импорта хотя бы традиционными мерами торговой защиты – антидемпинговыми, компенсационными или защитными мерами.

Украинским производителям ждать государственной поддержки, как в США или в ЕС, не приходится…

