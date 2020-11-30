Дело MH17 дошло до сути: чем завершилось досудебное следствие

25 листопада Окружний суд Гааги завершив стадію досудового слідства у справі про збиття авіалайнера MH17, оприлюднивши процесуальне рішення щодо всіх попередніх клопотань прокуратури та захисту.

Також суд пояснив, що принцип рівності сторін (Equality of arms) не означає, що захисту має надаватися можливість повторити розслідування, яке проведено прокуратурою, чи доступ до всієї інформації, якою володіє прокуратура.

Принцип рівності сторін означає, що захист повинен мати можливість ознайомитися з матеріалами справи належним чином і обговорити їх з клієнтом. Також захист має мати можливість підтвердити чи спростувати інкримінуючі докази і надати докази невинуватості.

Інший принцип, який також випливає зі статті 6 Європейської конвенції з прав людини – судовий розгляд повинен відбутись протягом розумного часу.

Суд просив захист структурувати свої клопотання щодо додаткового розслідування на дві секції – ті, які можуть бути заявлені без консультацій з клієнтом, та ті, які можуть бути заявлені після обговорення з клієнтом.

Першу секцію захист заявив 28 вересня 2020 року, другу – протягом засідань у листопаді 2020 року. Суд, однак, відзначає, що багато з листопадових клопотань могли бути заявлені раніше.

Суд також звертає увагу, що якщо захист піддає сумніву якісь докази чи інформацію, то повинен вказати, чому саме така інформація є ненадійною чи неналежною.

Якщо захист цього не робить, а просто просить перевірити – суд сприймає це як "риболовлю з надією впіймати якусь інформацію", яку можна використати для захисту.

Суд підкреслює, що захист не повинен демонструвати, як саме було збито MH17. Це робота прокуратури. Якщо прокуратура не зможе адекватно це продемонструвати – суд виправдає підсудних.

Розслідування альтернативних сценаріїв суд не вважає необхідним для належного захисту. Якщо ж захист заявлятиме, що, базуючись на наданих прокуратурою доказах, щось інше сталось і тому підзахисний не винуватий – суд це розгляне.

Було задовольнено розгляд чотирьох запитів захисту щодо додаткового розслідування. Спробуємо проаналізувати, яке рішення по них прийняте.

Альтернативні сценарії

Суд не задовольняє клопотання щодо альтернативних сценаріїв. На думку суду, захист не довів, що альтернативні сценарії можливі, базуючись на наданих прокуратурою доказах щодо основного сценарію (що літак було збито ракетою певного конкретного "Бука" з ферми поблизу Первомайського).

Суд також вважає, що належна перевірка і оцінка основного сценарію є важливішою для захисту. Тому запити захисту щодо сценарію з ймовірним збиттям MH17 військовим літаком відхилені.

Суд задовольнив запити щодо допиту двох свідків, які можуть підтвердити (за заявою адвокатів), чи пошкодження відповідають картині пошкоджень від ракети "Бука" чи іншої зброї. Одному з цих свідків буде надано доступ до реконструкції уламків.

Щодо оцінки пошкоджень слідчий суддя буде призначати експерта з "Алмаз-Антей" (виробник "Буків", РФ).

Раніше суд також призначив додаткове розслідування уражень ракетою "Бук", розрахунків місця запуску ракети. Захист може додатково допитати експерта NFI з цих питань.

Чи ракетою "Бук" було збито MH17?

Звіт Нідерландського інституту криміналістичних експертиз (NFI) суд називає дуже важливим для вирішення справи. Слідчий суддя узгодить додаткові питання експерту, який готував остаточний звіт.

Захисту надано можливість поставити свої запитання експертам Нідерландського аерокосмічного центру, Королівської військової академії, "Алмаз-Антей", однак їхня тематика обмежена ефектом від ракети "Бук", розрахунком місця запуску і типами пошкоджень.

Яким чином будуть допитані експерти – вирішить окремий слідчий суддя.

Чи була ракета випущена з ферми поблизу Первомайського?

Спираючись на розслідування експертів, суд вважає докази місця запуску більш важливими, ніж докази маршруту "Бука" до цього місця і назад.

Вирішено допитати ще одного свідка щодо місця запуску (за його згодою). Це полковник, який вважається на той час очільником 53-ї зенітної ракетної бригади РФ (ймовірно, йдеться про полковника Сергєя Мучкаєва), звідки, як вважається, походить "Бук", яким збито літак.

Оскільки така ініціатива виходить від підсудного – громадянина РФ, суд сподівається, що Росія розкриє відповідну інформацію щодо цієї бригади.

Суд задовольняє клопотання про додатковий допит трьох свідків, які описували події біля супермаркету "Фуршет" у Сніжному. Прокуратура, на думку суду, також зацікавлена в цьому допиті, оскільки підсудний Олег Пулатов (на момент збиття MH-17 - заступник голови розвідувальної служби бойовиків "ДНР") заперечує свою присутність у цьому районі.

Оскільки раніше суд уже задовольняв певні клопотання щодо маршруту "Бука" (наприклад, щодо незвичних тіней на фото та деяких телекомунікаційних даних), то зараз суд відмовляє у подальших запитах з цього приводу, бо ці докази є менш важливими, на переконання суду.

Суд задовольнив клопотання про допит іншого підзахисного (вочевидь, Сергєя Дубінського) щодо значення специфічних слів у телефонних розмовах. Суд ознайомився з відео з Дубінським і дійшов висновку, що він бажає дати показання.

Захист може допитати свідків щодо місця запуску ракети, в тому числі власника ферми.

Роль підсудного Пулатова

Суд вивчив відео пояснень Пулатова, надані адвокатами, та констатує: Пулатов не заперечує геолокацію телефонних дзвінків.

Суд вирішив додатково розслідувати дані щодо одного номера телефону – чи справді підсудний Пулатов розмовляв з цього номера. Звертається увага, що таке дослідження може включати порівняння голосу в записі перехоплених телефонних розмов і голосу Пулатова з нових і тепер доступних відео його розмови з адвокатами.

Якщо захист Пулатова захоче допитати інших підсудних, суд дасть вказівки слідчим суддям, щоби подумати, як це здійснити: можливо, як свідків. Пулатов погодився надати відповіді на питання суду письмово, однак суд вважає, що слід застосовувати загальну процедуру. Пулатова чекають у суді для відповідей на запитання всіх сторін провадження.

Одночасно суд відмовив у клопотанні прокуратури до слідчого судді зробити компіляцію відео з допитів свідків.

Прокуратура і раніше подавала таке клопотання, бо хоче показати таку компіляцію у засіданні по суті справи, але суд вдруге відмовив.

Наближаються засідання по суті справи.

Затверджені судом додаткові розслідування повинні бути ініційовані та проведені.

При цьому суд не вважає за необхідне, щоб такі додаткові розслідування були завершені до початку засідань по суті справи. Однак до початку таких засідань у лютому 2021 року має бути відомо, що не вдалося завершити і скільки часу це забере.

Засідання по суті справи розпочнеться 1 лютого 2021 року о 10.00.

Автор та "Європейська правда" і надалі стежитимуть за процесом у Нідерландах.

Текст було вперше опубліковано на facebook-сторінці автора та републікується з його дозволу