Против оружия и полиции: реформы Байдена, которые могут рассорить американцев

Предвыборная кампания нового президента США Джо Байдена создала три ожидания среди американцев, особенно – у "прогрессивных" демократов и активистов левой направленности, из-за которых в США могут начаться внутренние противоречия.

Во-первых, обещанием Байдена в ходе президентской кампании было ужесточение контроля за оружием. В частности, введение строгого мониторинга истории покупателей и самого оружия.

К слову, в США много так называемых "стволов-привидений" – оружия несерийного производства, которое намного сложнее отслеживать. Кроме того, звучали идеи ограничения штурмового оружия и оружия с большой емкостью магазинов – запрет всех магазинов на более чем 10 патронов. Именно автоматические многозарядные винтовки стали орудием, возросших в последние годы числа трагедий в школах и церквях США.

Еще одна важная составляющая, которая была озвучена, – инициатива об отмене законодательного запрета судиться с производителями оружия за преступления, совершенные с применением произведенного ими оружия.

Ожидалось, что внесение Байденом закона о контроле над оборотом оружия на рассмотрение Конгресса станет одним из первых шагов после инаугурации.

Момент для этого, казалось бы, удачнее некуда, поскольку Национальная стрелковая ассоциация (NRA) в последние два года частично утратила свое влияние и популярность, как раз из-за трагедий 2019 года. Прошел месяц, а законодательной инициативы нет. Общественные антиоружейные группы начали задавать вопросы на брифингах Белого дома. И выяснилось, что законопроекта попросту еще нет, о чем недавно прямо заявила пресс-секретарь Белого дома.

Во-вторых, еще одним обещанием Байдена был закон о реформе полиции, который по замыслу должен ликвидировать или значительно ограничить концепцию обоснованной неприкосновенности офицеров полиции. Эта концепция защищает полицейских от юридических обвинений относительно превышения полномочий и чрезмерного насилия. Этот закон уже обсуждался в Конгрессе сразу после волны протестов в 2019 году, но не нашел поддержки у большинства конгрессменов. Закона очень ждут афроамериканские и латиноамериканские сообщества, и этот закон в его радикальной версии продвигают представители сообществ в Палате представителей от Демократической партии.

Однако выяснилось, что сейчас, когда демократы сосредоточили власть в Вашингтоне, в их фракции в Палате представителей нет единства относительно того, как именно нужно ограничить презумпцию невиновности полицейских.

Радикальные члены Палаты требуют от фракции принять закон в предельно жесткой редакции голосами одних только демократов в Палате представителей и уже затем корректировать его при подготовке голосования в Сенате. Умеренные же члены фракции настаивают на том, чтобы уже в Палате представителей этот закон разрабатывался совместно с республиканцами, ибо для окончательного утверждения требуется 60 голосов в Сенате (всего там 100 мест), то есть минимум 10 голосов республиканцев при условии, что все 50 сенаторов-демократов проголосуют "за".

В-третьих, новоназначенный министр обороны, отставной четырехзвездочный генерал Ллойд Остин пошел на небывалый для вооруженных сил США шаг. Он распорядился провести во всех подразделениях армии и флота дебаты о растущей опасности расизма и внутреннего терроризма.

Дебаты должны продолжаться целый день при участии подразделений в полном составе. Как именно это будет исполнено, пока не ясно.

Повод для такого шага – наличие десятков бывших военных в рядах граждан, захвативших Капитолий 6 января.

Риск этого шага – вероятные (и даже уже озвученные) обвинения в "охоте на ведьм" в рядах вооруженных сил США и в партийной агитации в рядах военных. Доселе армия США всегда гордилась тем, что она стояла над партийными перепалками и была вне политики (внутренней, во всяком случае).

Дело, как почти всегда бывает, в будущих выборах. Ограничение оборота оружия имеет много противников среди избирателей Республиканской партии. А идея "закона и порядка", требующая значительной неприкосновенности полицейских, – множество сторонников.

Идея политизации армии может не понравиться вообще непредсказуемо большому числу американцев. Все эти три ситуации грозят демократам осложнениями на промежуточных выборах 2022 года. Сейчас в Сенате у демократов большинство только благодаря решающему голосу главы Сената вице-президента Камалы Харрис. В нижней палате у партии сейчас большинство, но в ноябре 2020 года демократы потеряли тут 14 мест.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора