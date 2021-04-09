С оглядкой на Китай: как США и Иран вернулись к переговорам по ядерной программе

Несмотря на отсутствие американского флага США впервые приняли участие в переговорах по иранской ядерной программе - и это привлекло к встрече внимание всего мира. Вена, 6 апреля 2021 года

На этой неделе в Вене стартовали переговоры по ядерной программе Ирана, в частности, по возобновлению Совместного плана действий (СВПД), перспективы которого ныне находятся под угрозой, как никогда.

Напомним, что в 2015 году СВПД был подписан Ираном и международными переговорщиками в формате 5+1, где пять - это постоянные члены СБООН, а единица - это Германия.

Соглашение предполагало отказ Ирана от обогащения урана выше уровня в 3,67%, остановку работы предприятий, потенциально связанных с военным направлением ядерной программы государства, и ежемесячный мониторинг МАГАТЭ.

По оценкам технических экспертов, такое торможение иранской ядерной программы отодвигало перспективы создания Тегераном ядерной бомбы на срок до одного года (в то время как до подписания этот срок оценивался в три месяца).

Итак, возвращаясь к переговорам и их перспективам.

Как известно, базовым условием Тегерана по возвращению в СВПД является возвращение США в соглашение, плюс немедленная и тотальная отмена всех американских санкций, введенных Дональдом Трампом в 2018 году.

Собственно отмена американских санкций представляет собой условие номер один, в то время как прочие технические моменты могут быть легко урегулированы сразу после выполнения этого условия.

Соединённые Штаты пока не готовы идти на поводу у иранских ультиматумов.

Однако, учитывая, что президент Джо Байден пришёл в Белый дом с намерением восстановить СВПД, вероятно, возможны подвижки в американской позиции.

Причиной, как нам представляется, является тщательная подготовка Ирана к переговорам и высокие ставки в игре.

Во-первых, с момента принятия парламентом в декабре 2020 года решения о прекращении выполнения СВПД и обогащении урана до 20% (законом намечено накопить не менее 120 кг) прошло всего несколько месяцев.

По заявлению вице-президента Ирана Али Салехи, сделанному 7 апреля, Тегерану уже удалось накопить 57 кг урана, обогащенного до уровня 20%, что говорит об ускорении темпов и технического уровня иранской ядерной программы.

9 апреля, в юбилей атомной энергетики Ирана, национальные физики намерены преподнести 133 новых открытия в отрасли, и, в частности, новую центрифугу по обогащению урана IR-9, которая в два раза превосходит по мощности свою предшественницу IR-8.

За этими пышными заявлениями, сделанными как раз во время переговоров по СВПД, не трудно заметить стремление Ирана продемонстрировать то, что в отсутствие ядерной сделки Исламской Республике будет ещё проще и быстрее подойти к возможности создания ядерной бомбы, нежели это представлялось ранее.

При этом Салехи сделал акцент на готовности Ирана прекратить обогащение урана до 20% и вернуться в СВПД... немедленно после отмены всех американских санкций.

Во-вторых, подписанное 29 марта Соглашение о стратегическом партнёрстве с Китаем, также призванное выбить почву из-под ног у американцев.

Ирано-китайское соглашение, заключённое на срок 25 лет, предусматривает вложение Китаем $400 млрд в экономику Ирана, преимущественно в её нефтегазовую, а также другие отрасли.

Это означает, что стремительный спад иранской экономики удастся предотвратить, даже если американские санкции сохранятся, а СВПД так и не будет восстановлен.

Разумеется, как отмечает арабская пресса, едва ли Китай способен единолично полностью воскресить экономику Ирана, однако он, как минимум, не даст ей впасть в окончательный коллапс, даже при самом отрицательном развитии событий.

В итоге, сохраняя неуступчивость, Соединённые Штаты рискуют получить Иран как новое ядерное государство, с экономикой, ослабленной, однако не сломленной, и соответственно, перспективой полной дестабилизации самых разных региональных проблем, в которых заинтересован Тегеран.

Почему Тегеран всё ещё заинтересован в возвращении к ядерному соглашению?

Зависимость от Китая, хоть и стала удачным ходом для Тегерана, однако это, похоже, скорее средство паники и давления на США, нежели желанный и ожидаемый шаг.

Ещё свежо предание о том, что Исламская революция 1979 года началась как протест против тотальной зависимости Ирана от США и предоставления всех персидских природных ресурсов в пользование американцев, на тот момент пребывавших в статусе стратегических партнёров.

Соглашение с Китаем очень сильно напоминает подобные грабли, и ряд аналитиков уже заявили, что новая революция и свержение режима уже не за горами.

Именно поэтому Тегерану жизненно важно возвращение к СВПД: это откроет путь всестороннему и гармоничному экономическому сотрудничеству, где Китай утратит свою роль монополиста иранской экономики.

Однако вернуться к Совместному плану действий Иран намерен как блестящий победитель очередной дипломатической схватки и лишь на собственных условиях: отмена санкций США не только откроет новые пути для экономического развития Исламской республики, но и продемонстрирует некоторое уничижение основного соперника и партнёра по переговорам.

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