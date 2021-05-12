Что даст Украине ограничение импорта из Беларуси

В конце апреля "Европейская правда" опубликовала статью юриста Алены Омельченко "Без консультаций: зачем Украина начинает торговый конфликт с Беларусью".

В ней было подвергнуто критике решение Украины о введении ограничений против высокотехнологического импорта из Беларуси.

На статью отреагировали в профильной ассоциации "УкрАвтоПром" - свое видение правительственного решения представил замглавы ассоциации Ефим Хазан.

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22 апреля межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении санкций в отношении импорта ряда товаров из Республики Беларусь в Украину, что вызвало неоднозначный общественный резонанс.

Озвучивается мнение, что это решение является нарушением Договора о свободной торговле (далее Договор ЗСТ) со стороны Украины и чуть ли не "началом торговой войны Украины против Беларуси".

На первый взгляд создаётся впечатление, что во всём виновата Украина.

При этом никто не говорит о том, что послужило причиной введения санкций и как относятся к аналогичным товарам украинского происхождения власти Беларуси. Попробую кратко изложить суть вопроса.

За период 2012-2020 годов на таможенную территорию Украины было импортировано из Республики Беларусь 6862 новых грузовых автомобиля и 1276 новых автобусов на сумму более $600 млн. За этот же период из Украины в Беларусь было ввезено 94 новых грузовых автомобилей на сумму $1,6 млн, причём за последние два года украинского экспорта не было вообще.

Техника, производимая в Беларуси и у нас, идентична по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Украинские предприятия в состоянии производить до 8 тысяч автобусов всех классов и до 5 тысяч грузовых автомобилей, идентичных продукции белорусского производства. Так почему белорусская автомобильная техника свободно реализуется на нашем внутреннем рынке, а наша продукция в эту страну уже давно не поставляется?

Все виды закупок, в том числе государственные, регулируются исключительно положениями закона Украины "О публичных закупках", в соответствии с которым действующие условия государственных закупок не предусматривают никаких ограничений для любых стран участвовать в тендерных торгах и не предоставляют никаких преимуществ национальному товаропроизводителю.

В то же время в Беларуси отношение к товарам, произведенным в Украине, совершенно иное.

При проведении государственных закупок в Республике Беларусь Украина является иностранным государством и подпадает под действие постановления правительства "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок".

К участию в государственных закупках допускается участник, предложения которого содержат информацию о поставках товара происхождением из иностранного государства, за исключением стран, входящих в Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС), если для участия в таких процедурах государственных закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставках такого товара происхождением из стран ЕАЭС.

Для участия в государственных закупках товара происхождением не из ЕАЭС участнику необходимо предоставить сертификат о происхождении формы СТ-1, выданный уполномоченным органом этих стран. Таким образом, в случае поставок товара из Украины в Республику Беларусь для участия в государственных закупках предприятия Украины должны получить сертификат соответствия в соответствующих органах стран ЕАЭС.

При проведении государственных закупок применяется преференциальная поправка в размере от 15 до 25 процентов в случае предложения участником товаров, происходящих из Республики Беларусь и (или) стран ЕАЭС.

Ещё одним барьером украинским автобусам и грузовикам при поставках в Республику Беларусь является утилизационный сбор на импорт колёсных транспортных средств, в том числе и из Украины. Тогда как белорусские предприятия де-факто не являются плательщиками этого вида налога.

Непризнание сертификата СТ-1 украинской торгово-промышленной палаты является прямым нарушением статьи 4 "Определение страны происхождения товара" Договора о зоне свободной торговли СНГ.

В соответствии со Статьёй 5 "Национальный режим" Договора ЗСТ, стороны представляют друг другу национальный режим в соответствии со Статьей III ГАТТ 1994. В соответствии с пунктом 1 этой Статьи "Договаривающиеся стороны признают, что … законы, правила и требования, затрагивающие внутреннюю продажу, предложение о продаже, покупку, перевозку … не должны применяться к импортированным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для отечественного производства".

Применение преференционной поправки по отношению к отечественным товарам подтверждает дискриминацию украинских товаров на внутреннем рынке Беларуси, что является нарушением Статьей 5 и 6 "Государственные закупки" Договора ЗСТ.

Это и вызвало реакцию украинской стороны в отношении колёсной транспортной техники из Беларуси.

Противники решения утверждают, что при принятии решения Межведомственной комиссии о международной торговле были нарушены нормы Договора ЗСТ и законодательных актов Украины.

В частности, что мы не имели права применять специальную пошлину, которая, по их мнению, может вводиться по итогам антидемпингового или антисубсидарного расследования. При этом не учитывается, что соответствующие законы Украины предусматривают защиту внутреннего рынка от массированного демпингового или субсидированного импорта. Эти законодательные акты не предусматривают защиту интересов отечественного производителя на внешних рынках.

Абзацем шесть Статьи 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", предусмотрено, что "с целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических группировок, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере экономического развития, проводит соответствующее расследование в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины".

Порядок проведения расследований подобного рода определён постановлением Кабинета министров Украины от 22 ноября 1999 года №2120 "Об утверждении Порядка проведения расследований с целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий со стороны других государств, таможенных союзов или экономических группировок относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности".

Таким образом, решение Межведомственной комиссии по международной торговле от 22 апреля 2021 года в отношении установления фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь по отношения к законным правам и интересам предприятий отечественного автомобилестроения было принято в соответствии с действующими законодательством Украины.

Обвиняя Украину в нарушении положений Договора о ЗСТ СНГ, наши оппоненты не говорят о том, что пункт 3 статьи 18 "Соглашения о таможенных союзах, свободной торговле, приграничной торговле" предусматривает, что участие Сторон в международных договорах, упомянутых в этой статье, не освобождает их от обязательств перед другими Сторонами.

Что касается Статьи 19 "Спорные вопросы" и абзаца 5 Статьи 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", то не учитывается, что Решение комиссии является не следствием нанесения или угрозы нанесения экономического ущерба интересам украинских предприятий на внутреннем рынке, а имеет целью защиту от дискриминационной политики по отношению к ним в Республике Беларусь.

Таким образом, решение Межведомственной комиссии по международной торговле в отношении импорта автомобильной техники из Республики Беларусь в Украину никоим образом не является началом "торговой войны" с этой страной.

Просто наша страна впервые сделала шаг на пути защиты национального производителя высокотехнологичной продукции.

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