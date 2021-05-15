Дунайский путь к членству: как Украина приближается ко вступлению в ЕС

Україна вже 18-й рік поспіль відзначає День Європи. Ця чудова традиція підкреслює нашу історичну, культурну, політичну належність до європейського простору.



Українці не з книжок знають ціну свободи, розмаїття, демократії та миру. Ми вже захистили та продовжуємо успішно захищати ці європейські цінності зі зброєю в руках.

За останні тридцять років жоден інший народ не проходив такий складний шлях боротьби за свій європейський вибір. Не проводив масштабні економічні реформи одночасно із боротьбою за власну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Українському народу це вдається. Попри всі перешкоди.

Ми не відступимо на шляху до членства в ЄС.

Нас не зупинять ані російська агресія, ані виклики пандемії, ані перепони на шляху всеосяжних трансформацій. Моя впевненість заснована на одній простій істині. Цей вибір зробив не уряд України, а український народ. Цей вибір відображає історичну логіку належності України до європейського простору.

Ініціатива президента Володимира Зеленського з укладення двосторонніх декларацій з державами-членами ЄС про готовність підтримати заявку України на членство покликана втілити цю логіку історії у дійсність. За попередні два місяці глава держави підписав такі декларації вже з трьома державами-членами ЄС: Литвою, Польщею, Латвією. Нині йде активна дипломатична робота над підписанням подібних документів із наступними країнами.

Умовно кажучи, зараз Україна збирає підписи.

Кожен новий підпис додаватиме нам впевненості у власних силах, а нашим партнерам – аргументів за надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС.

Цьогоріч День Європи в Україні присвячений Дунайській тематиці. Це не випадково.

Басейн Дунаю об’єднує інтереси численних європейських громад, підприємницьких кіл, урядів як держав-членів, так і сусідів Євросоюзу. Минулоріч ми поставили собі амбітні завдання, пов’язані з цим регіоном. Україна вперше висунула власну кандидатуру на голову Дунайської комісії. Ми перемогли.

Вперше в історії цієї важливої європейської інституції у ній головує Україна.

Цього року ми отримали ще одну добру звістку. Координаційний центр Стратегії ЄС для Дунайського регіону – іншої структури, також сформованої навколо Дунаю – підтримав заявку України на річне головування з листопада 2021 року. Це велика честь і велика відповідальність за втілення численних пріоритетів співпраці у Дунайському регіоні. Наша країна стане першим поки ще не членом ЄС, що очолить цей центр.

Головування в Дунайській Комісії та Координаційному центрі Стратегії ЄС для Дунайського регіону підкреслює лідерські амбіції України в регіоні Центральної Європи.

З перших днів на посаді я приділяю пріоритетну увагу вмонтуванню України саме у центральноєвропейський контекст. Українська історія - це частина історії Центральної Європи. Наші безпосередні західні сусіди є нашими найближчими по духу народами. Гуляючи вулицями Софії, Будапешта, Бухареста, Братислави чи Варшави можна переконатися, що мета вступу в ЄС цілком досяжна для України, а вулиці Києва цілком природно виглядали би як вулиці столиці однієї з держав ЄС.

Так само як величний Дунай єднає довкола себе мільйони європейців, стратегія євроінтеграції об’єднує українців довкола історичного вибору нашого народу – повернення у спільний європейський дім.

Ми вдячні європейським партнерам і друзям за відчутну підтримку економічної інтеграції та політичної асоціації України та ЄС, за допомогу у боротьбі з наслідками пандемії та чіткість позиції щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності.

Наш рух до Євросоюзу невпинний як води Дунаю.

Цей історичний процес і волю українців ніщо не спинить. Адже на шляху до нашої мети ми навчилися не покладатися лише на попутні вітри, але і долати пороги, і працювати веслами.

Саме у постійному прагненні більшого і полягає великий експеримент з побудови мирної, вільної та об’єднаної Європи під назвою "Європейський Союз". Найуспішніший експеримент в історії європейського континенту.

Я переконаний, що Україна є невіддільною частиною цього успіху. Маємо вірити в свої сили і завжди прагнути більшого.

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