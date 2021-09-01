Сражение за Афганистан: как власть талибов изменит международные расклады

Недавний приход талибов к власти в Афганистане означает новую веху в истории не только этой страны, но и всего региона.

Что ожидает Афганистан? Скорее всего, нечто похожее на то, что произошло в Иране в 1979 году после Исламской революции.

Но есть и одно отличие – в Афганистане, где уровень образования ниже, страна в разы беднее, а общество – более консервативно, исламизация обещает быть более жесткой, беспощадной к инакомыслию и менее цивилизованной, чем в Иране.

Слабое государство в Афганистане во многом переняло черты племенного образования, став своего рода надплеменным образованием, в стране, где сотни и тысячи племен и кланов, зачастую враждующих между собой.

Кроме того, уровень образованности в Афганистане весьма низок (в 2003 году грамотными были около 43% мужчин и 14% женщин), а образование так или иначе базируется на знаниях, полученные в медресе у радикальных и консервативных салафитских и ваххабитских учителей.

Все те, кто действительно были сторонниками вестернизации и более-менее демократического подхода, либо уже эмигрировали из страны, либо собираются это сделать. Все эти факторы очень способствовали и способствуют росту исламистских радикальных идей. Не случайно именно Афганистан в 1990-х годах был избран Аль-Каидой в качестве базы.

Первые звонки этого сценария уже прозвучали.

Хотя талибы обещали более толерантный подход и реформы, однако их первые действия свидетельствуют об обратном. "Талибан" уже запретил музыку в общественных местах, талибы уже убили народного поэта и певца, исполнителя народной музыки Фавада Андараби, который относился к радикальным талибам критически.

Выходит, нет основания рассчитывать на обещания талибов проявлять терпимости и умеренность.

Кроме того, с большой долей вероятности "Талибан" ждет конфликт с конкурирующими организациями: ИГИЛ и Аль-Каидой. Для них события в Афганистане дают шанс на "второе дыхание" – есть все основания ожидать, что, имея в своем распоряжении ресурсы Афганистана, Аль-Каида и международный терроризм получит дополнительный толчок для своего распространения.

Кроме того, в стране осталось много группировок, считающих талибов врагами. Таджики, составляющие вторую по численности этническую группу в стране, а также афганские узбеки, не согласные с режимом талибов, уже вступили с ними в конфронтацию.

Дальнейшая гражданская война в Афганистане лишь усилит проблему беженцев и дополнительно дестабилизирует регион.

Впрочем, для ряда стран такая ситуация создает и дополнительные возможности. Попробуем рассмотреть, кто попытается выиграть от нынешнего конфликта.

Поле противостояния Индии и Пакистана

Индия и Пакистан – давние противники в регионе.

Пакистан, на территории которого много радикальных исламистских и террористских групп, не имея возможностей тягаться с более сильной Индией на равных, зачастую использует против Дели гибридную войну.

Роль Пакистана в создании "Талибана" весьма значительна, стоит лишь упомянуть один факт: десятки тысяч пакистанцев в 1990-е воевали на стороне талибов. В 2001 году, по некоторым данным, 30 000 боевиков из Пакистана, а также 14–15 тысяч афганских талибов и примерно 2–3 тысячи боевиков Аль-Каиды воевали против Северного альянса (антиталибских сил) в Афганистане.

Президент Пакистана в 2001-2008 годы, генерал Первез Мушарраф, который тогда занимал должность начальника штаба армии, был ответственен за отправку тысяч пакистанцев воевать совместно с талибами и Бен Ладеном против сил Ахмада Шаха Масуда.

Так что талибы имеют связи с исламистскими радикальными организациями в Пакистане и даже действуют на территории этой страны, что в свою очередь является дополнительной проблемой не только для самого Пакистана, но и для соседней с ним Индии.

Талибы могут сыграть свою роль в конфликте между Индией и Пакистаном, который начался еще в 1947 году.

Примеры такой гибридной войны наблюдались и в прошлом. В 2001 году Законодательное собрание Джамму и Кашмира в Индии подверглось нападению исламистских террористов. В том же году на парламент Индии напали террористические пакистанские группировки "Лашкар-и-Тайба" (LeT) и "Джайш-и-Мохаммед" (JeM), связанные с Аль-Каидой.

Вполне возможно, что такая тактика продолжится. В особенности если талибам не удастся разгромить очаг сопротивления в Панджере, поддержку которому, практически не скрываясь, оказывает Индия.

Китай и Россия – борьба за регион

Попытается использовать для себя ситуацию и Россия. Уход США дает ей шанс укрепить свое влияние в регионе.

Впрочем, в среднесрочной перспективе выгода РФ крайне сомнительна. Хаос и грядущая гражданская война в Афганистане приведут к ухудшению и без того тяжелой ситуации с безопасностью, усилится поток беженцев в Среднюю Азию, наркотрафик и терроризм, а это в свою очередь приведет к новому наплыву мигрантов и беженцев в саму Россию.

Так что Россия не будет в числе выигравших.

Кто же от этой ситуации выиграет? Многие эксперты полагают, что в наиболее выгодной позиции будет Китай.

Именно Пекин может развернуть свой бизнес в регионе после ухода США, начав исполнять в регионе роль полицейского.

Тем более, что Китай имеет хорошие отношения и с Пакистаном, и с Ираном, с которыми развивает тесное сотрудничество во многих сферах, а также закупая нефть у Ирана.

Впрочем, уже в долгосрочной перспективе "Талибан", скорее всего, тоже окажется головной болью для Китая. Особенно в контексте небольшого отрезка общей границы, потенциально являющегося источником проблем с безопасностью.

Так что, вероятно, уже сейчас Пекин думает о том, что делать с талибами.

И хотя Россия и Китай показывают, что они дружественно настроены к "Талибану", а представители талибов даже встречались в июле этого года с представителями МИД РФ, заверив в отсутствии планов нападать на соседние страны и пообещав бороться как с ИГИЛ, так и с наркоторговлей, все эти заявления могут оказаться пустыми словами.

Более того, скорее всего, талибы будут мешать расширению влияния Китая в регионе, став новой потенциальной проблемой безопасности, в том числе и для Пекина.

Иран на стороне сопротивления

А что же Иран? Шиитский Иран имеет в регионе свои интересы и желает распространить свое влияние на весь Ближний и Средний Восток.

Приход к власти суннитских радикалов вряд ли порадовал Тегеран, тем более что восточная граница Ирана нестабильна, и не в последнюю очередь из-за Афганистана.

Складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, уход американцев из Афганистана выгоден Ирану. Теперь путь на восток для Ирана вроде бы свободен, однако сотрудничество шиитского Тегерана и радикального суннитского Кабула практически невозможно.

В такой ситуации Иран может поддержать антиталибски настроенных таджиков.

Подобные прецеденты уже были в недавнем прошлом.

К примеру, в 2001 году, когда шиитское меньшинство Афганистана подвергалось ущемлению со стороны талибов, Иран поддержал Северный альянс, действовавший против "Талибана".

Моральный вызов для Запада

Вряд ли Западу удастся договориться и вести нормальное сотрудничество с талибами.

Впрочем, в Афганистане по-прежнему есть антиталибские силы, с которыми, вероятно, Запад будет иметь дело.

И тут принципиально важно, станут ли США помогать антиталибской коалиции. И если да, то какую именно помощь окажут?

Ресурсы США позволяют превратить антиталибское сопротивление в реальную силу. Впрочем, согласятся ли на это в Вашингтоне, где пока говорят о полном выходе из Афганистана и о бездельно потраченных средствах на его вестернизацию. Особенно если помощь им будет оказывать Иран.

Впрочем, если сопротивление переживет первые атаки талибов, игнорировать его будет крайне сложно.

Общественное мнение может заставить Запад сохранить частичную поддержку Афганистана – даже вопреки нынешним планам Вашингтона.

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