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Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

Четверг, 11 ноября 2021, 20:29 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Категоричність та підкреслена недипломатичність реакції секретаря РНБОУ пана Данилова на ідею депутата німецького Бундестагу Нільса Шміда про тимчасове (на період розгляду заявок про отримання притулку в ЄС) розміщення в Україні біженців, що поневіряються в Білорусі, напевно повинна була підкреслити цілковиту неприйнятність для України подібних проектів.

Бо, як це нерідко буває з народними обранцями і не лише в Німеччині, німецький колега вчинив некоректно, видавши в ефір якісь свої проекти, які могла би здійснити Україна, не обговоривши їх наперед  з представниками України.

І хоча для вихованців традиційної дипломатії досі ріже вухо сучасний стиль міжнародного і міждержавного спілкування в стилі "фейсбучних срачів", але німець заслужив на критику. Передусім через те, що його ідея є повною нісенітницею, яка вкотре і вкотре ілюструє, наскільки німецька політична машина неадекватна викликам сьогодення.

Ідея пана Шміда цілком собі в стилі європейського гуманізму: якщо люди поневіряються, треба знайти спосіб зменшити їх страждання. В Україні також не бракує різного роду діячів, для яких подібні ідеї є реальним мотивом у обговореннях чи при ухваленні політичних рішень. З цим можна було б і погодитись, якби йшлося про якісь нечисленні екстраординарні випадки.

Зрештою, протягом тривалого часу у Європі справді знаходили притулок знесилені сім’ї, які підняла з насиджених рідних місць загроза їхньому виживанню та які після тривалих подорожей морем, зневоднені і спечені південним, сонці потрапляли на узбережжя європейських держав.

Та й в Україні отримували та досі отримують притулок громадяни, які потрапляють до нашої держави при менш драматичних обставинах.

Але те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.

Важко сформулювати статус тих осіб, які зараз саперними лопатками прорубують собі "вікно" в Європу.

Бо фактично ми маємо справу не так з власним бажанням цих людей, а зі спланованою операцією білоруської держави. То хто ж вони? Біженці, чи агенти під прикриттям? Чи варто знайти для них інший статус?

Використання потоків людей як гібридної зброї – технологія порівняно нова, тому назву для неї ще не винайшли. Але це – саме така історія.

У Сирії, в Іраку, в Туреччині в ареалах проживання курдів тощо ситуація справді така, що спонукає багатьох шукати кращого життя в ситій спокійній Європі (яку, щоправда, багато з цих утікачів прагнуть перетворити на щось, що більше нагадує домівку, з якої вони втекли). Але попри це, я знаю точно: ще два-три місяці тому ніхто не чув про Білорусь як про основний маршрут масового потрапляння біженців до Європейського Союзу.

Ні, йдеться про штучно створену ситуацію.

Такі дії білоруської влади є вищою мірою безрозсудними (втім, якого ще  ідіотизму у виконанні Лукашенко ми не бачили впродовж останнього року?). Адже створена Білоруссю криза, вже ближчим часом стане більшою проблемою для самої Білорусі.

Адже білоруска влада власними руками завезла до країни втікачів з зон воєн і конфліктів. І всі ці шукачі щастя в ЄС не зможуть тули потрапити, навіть попри поштовхи у спину з боку білоруських прикордонників і кагебістів. А тому людям, що стоять за спинами курдських чи інших біженців, будуть змушені гнати їх у якусь іншу сторону.

Знати б, куди їх поженуть – заощадило б багато грошей і для України.

Так Україна, розуміє реальність такого сценарію.

Я вітаю інспекцію здійсненого міністром внутрішніх справ України Монастирським ділянки державного кордону України з Білоруссю у Волинській області, але, схоже, у Лукашенка достатньо автобусів, щоб більшість комбатантів на польському кордоні за 8-10 годин опинились на пунктах перетину кордону з Україною, наприклад, в Чернігівській області.

Та повернуся до ідеї пана Шміда, який пропонував добровільно розмістити цих людей у себе.

Утім, прийняти хоч частину них – це для нас немов втрапити на гачок "солодкої парочки" - білоруських та російських спецслужб. Бо якщо сьогодні ви прийняли з Білорусі 5 тисяч курдів, то чому відмовитесь завтра прийняти ще 50 тисяч представників інших етнічних груп чи громадянств?

Варто лише розпочати цей процес, і вас розірвуть питання коли, як, на яких підставах його припинити?

Все це супроводжуватиметься серйозними внутрішньополітичними проблемами, на організацію і медійний супровід яких у Росії давно виділені кошти.

До того ж, шукаючи ніби-то гуманного виходу з ситуації, пан Шмід воліє не помічати, що біженці на польсько-білоруському кордоні не хочуть жити в Україні. А тому чи буде гуманніше ще раз обманути чи примусом затягнути нещасних ще в одну країну, куди вони не хочуть?

Нещодавно Україна продемонструвала в Афганістані здібність і здатність діяти солідарно з партнерськими державами. Евакуація з Афганістану стала хорошим тлом для поновлення українсько-американського стратегічного діалогу. Ми потребуємо таких ініціатив і в діалозі з Німеччиною. Як би ми не критикували цю державу за економічний націоналізм та відсутність стратегічного бачення в сфері безпеки нам доведеться вибудовувати конструктивний дружній діалог з ФРН.

Але не варто й пробувати робити це навколо проектів, що підсовує нам агонізуючий режим Лукашенка та Росія, яка готується проковтнути Білорусь.

Окрім того, не варто також шукати в Україні ключі до розв’язання курдського питання. А на порятунок усіх стражденних нам явно забракне ресурсів.

Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
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