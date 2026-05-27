Бельгия вызвала посла РФ в связи с запугиванием дипломатов в Киеве

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево поручил вызвать посла РФ в стране из-за угроз украинцам и иностранным дипломатам нанести удары.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Прево подчеркнул, что заявление России, в котором дипломатический персонал и иностранные граждане призываются покинуть Киев накануне запланированных ударов, является неприемлемым.

"Угрозы посольствам – это не дипломатия, а запугивание. И это является грубым нарушением международного права и Венской конвенции", – подчеркнул он.

Также глава МИД страны отметил, что бельгийское посольство "никуда не уйдет".

"Мы остаемся в Киеве. Мы солидарны с Украиной. И нас не запугать. В этой войне есть только один агрессор, и это Россия. Решение, которое позволит положить конец этому циклу эскалации, чрезвычайно простое: Россия должна прекратить свою агрессию и начать настоящие мирные переговоры", – добавил Прево.

В тот же день Министерство иностранных дел Франции по требованию министра Жана-Ноэля Барро вызвало посла России из-за массированных атак на украинских гражданских лиц и последующих угроз украинцам и иностранным дипломатам.

Ранее, после угроз Москвы новыми ударами по Киеву и советов иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу, представителя посольства России вызвала Литва.

К подобным шагам прибегли и ряд других европейских столиц, в частности Варшава и Осло.