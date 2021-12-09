Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" нужно учесть ЕС

Боротьба навколо запуску "Північного потоку-2" триває.

Процес сертифікації російського газопроводу стане екзаменом для ЄС. Він має показати дієвість законодавства, на якому побудована європейська спільнота.

Україна протидіє запуску "Північний потік-2", керуючись не лише власними інтересами. Один із ключових принципів європейського законодавства – це принцип енергетичної солідарності, який сприймається у тому числі в контексті запобігання потенційним кризовим ситуаціям. Цей принцип поширений також на Україну через Угоду про асоціацію (ст. 338).

Водночас сертифікація компанії-оператора Nord Stream AG напряму впливає на спроможність ЄС та України вирішувати потенційні кризові ситуації і, таким чином нівелює нашу можливість допомагати іншим на засадах принципу солідарності.

Нагадаємо, що український ринок газу інтегровано до газового ринку ЄС. Україна вже змогла скористатися цією вигодою і довела, що здатна допомагати ЄС у запобіганні та врегулюванні газових криз. Тому оцінка України як надійного партнера Енергетичного співтовариства надзвичайно висока.

Наразі 111 нерезидентів активно користуються українськими підземними сховищами газу, що мають обсяг у 33 мільярди кубометрів.

Український уряд вже виступив з пропозицією використовувати їх як "європейський сейф" для збереження додаткових обсягів газу. Цілком реально об'єднати зусилля з європейськими партнерами і створити газовий фонд, який буде стабілізувати можливі кризи або пікове споживання в зимові періоди.

Нашу роль унікального гаранта безпеки постачання в ЄС підтверджує і нещодавній приклад: 1 листопада стався вибух на Трансбалканському газопроводі в Болгарії (на ділянці газогону Ветрино – Граброво).

Угорщина припинила отримувати необхідні обсяги газу через Болгарію і Сербію, але вони змогли збалансувати свою систему через Україну. Трейдери із цієї країни оперативно змогли збільшити експорт з українських підземних сховищ до Угорщини. Фактично ми стали для них своєрідним бекапом через аварію.

Що довів цей інцидент? Коли газопровід – це лише одна труба, це ненадійно.

Натомість українська газотранспортна система (ГТС) – це розгалужена система, із чотирма паралельними трубами на більшості ділянок. Навіть якщо щось станеться на нашому газогоні, ми миттєво можемо перевести обсяги прокачки на іншу нитку.

За всю історію транзиту через нашу ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин. Більше того, не раз і не два ми підстраховували інших.

Цього року суд Європейського Союзу в Люксембурзі виніс показове рішення щодо газопроводу OPAL, який є наземним продовженням "Північного потоку-1". Суд погодився з польським оператором ГТС PGNiG, який оскаржував монопольне використання газопроводів "Газпромом", порушуючи принцип солідарності в енергетичній галузі.

Усі країни ЄС керуються принципом енергетичної солідарності згідно з Договором про функціонування ЄС (ст. 122 і 194). На наш погляд, принцип енергетичної солідарності вимагає, щоб компетентні органи Німеччини взяли до уваги фактор безпеки постачання також для інших країн-членів ЄС, які виступають проти сертифікації Nord Stream-2 AG.

Відповідно, німецьке законодавство зобов’язує компетентні органи Німеччини забезпечити ефективну та невикривлену конкуренцію у сфері постачання газу для імплементації та виконання законодавства Європейського співтовариства у сфері мережевого енергопостачання.

Нагадаємо, у Договорі про функціонування ЄС, зокрема, йдеться про те, що політика Союзу в галузі енергетики в дусі солідарності між державами-членами повинна забезпечити функціонування енергоринку та безпеку енергопостачання, сприяти енергоефективності, енергозбереженню та розвитку нових та відновлюваних видів енергії, а також сприяти сполученню енергетичних мереж (ст. 194).

Тому нова німецька коаліція має унікальну можливість захистити регіональну стабільність і вчинити відповідно до принципів солідарності ЄС.

"Північний потік-2" не збільшить потужності, але він точно зменшить альтернативні можливості доставки та позбавить ринок гнучкості.

Саме ці аргументи і будемо використовувати для доведення позиції України.

Цей проєкт загрожує безпеці поставок газу до Європи, порушує правила конкуренції, не забезпечує Європу додатковим обсягом газу та не переслідує обґрунтовану комерційну мету.

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