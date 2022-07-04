Помощь Путину под маской экологии: что не так с инициативой Европарламента

На загальному голосуванні 6 липня Європейський парламент має вирішити, прийняти чи відхилити пропозицію Європейської комісії класифікувати в новому законодавстві ЄС проєкти будівництва газових та атомних електростанцій як "зелені" та екологічні.

Голосування проти включення газу та ядерної енергетики до "зелених інвестицій" може стати поворотним моментом як в історії Європи, так і для України. Цей крок дасть нам надію, що всі плани та бажання Путіна зазнають краху і ми виграємо цю війну на користь всього людства.

До цього Європарламент вже закликали українські дипломати, народні депутати, науковці та громадські активісти.

Ми, всі українці, маємо посилити цей заклик, щоб його почули у Страсбурзі.

Подарунок Путіну

Як показало розслідування Greenpeace, російські компанії брали активну участь у лобіюванні внесення газу та ядерної енергетики до так званої таксономії (нових інвестиційних правил ЄС), по максимуму використовуючи мережі своїх європейських зв’язків для впливу на Єврокомісію.

За підрахунками Greenpeace, Росія отримає можливість заробляти додаткові 4 мільярди євро на рік від розширення газових потужностей в ЄС відповідно до таксономії, що становитиме 32 мільярди євро до 2030 року.

Включення ядерної енергії в таксономію дозволить "Росатому", російській державній атомно-енергетичній компанії, що має потужні комерційні зв’язки з європейською ядерною промисловістю, отримати частку інвестицій у нові ядерні потужності ЄС.

В п’ятницю стало відомо, що низка членів Європейського парламенту мають намір позиватися в суді проти Європейської комісії, якщо буде ухвалене рішення позначати інвестиції в газ і атомну енергетику як "зелені" та сприятливі для сталого розвитку.

Як заявив євродепутат Пол Танг, лідер переговорної групи з питань "зеленого" фінансування, він та ціла низка інших парламентарів будуть позиватися проти Комісії, якщо Європарламент не відхилить її пропозицію. "Ми будемо наполягати, що це суперечить первинному законодавству, і однозначно будемо за це боротися", – зазначає він.

Добрі наміри, злі наслідки

Інвестиційна таксономія впроваджується прийнятим два роки тому Регламентом ЄС 2020/852, яким передбачено розробку і затвердження критеріїв для "зелених" інвестицій у певні види економічної діяльності, які мають відповідати цілям захисту довкілля на основі наукових критеріїв.

Відповідно до цього Регламенту, види "зеленої" економічної діяльності затверджуються окремими Делегованими актами, які розробляє Європейська комісія.

Урядовці РФ навіть не намагалися приховувати, наскільки вони зацікавлені у спотворенні Таксономії ЄС.

У своєму інтерв’ю 22 лютого міністр енергетики РФ Микола Шульгінов відкрито заявив, що "зелена" таксономія ЄС несе "не ризики, а низку можливостей" для Росії. Отже, в Кремлі вважали своїм великим успіхом проєкт рішення внести газ та атомну енергетику в інвестиційну таксономію, який був представлений Єврокомісією 2 лютого.

На цьому також зауважив посол України в Німеччині Андрій Мельник, звертаючись у відкритому листі до німецьких депутатів Європарламенту із закликом накласти вето.

"Якщо Євросоюз покращить умови для інвестицій у газову інфраструктуру, Росія виграє від цього", – йдеться в листі посла. Далі відзначається: "З іншого боку, LNG-термінали, зокрема, не вважаються достойними [інвестицій]. Таким чином, положення таксономії явно надаватимуть перевагу російському газу. "Газпром", "Росатом" і "Лукойл", очевидно, лобіювали Брюссель".

Оскільки Європейський парламент не може вносити поправки у рішення Єврокомісії, Мельник закликав накласти на нього вето: "На жаль, ваш єдиний вихід – відхилити існуючий Делегований акт. Я сподіваюся на вашу підтримку".

Напередодні вирішального голосування

Накласти вето також закликає нардеп Інна Совсун, відзначаючи, що ті кошти, які ЄС надіслав Україні на допомогу, — "ніщо" в порівнянні з оплатою імпортованих російських енергоносіїв. З моменту вторгнення в Україну ЄС заплатив РФ понад 64 мільярди євро в обмін на викопне паливо. Водночас допомога Україні склала лише кілька мільярдів євро.

У розмові з європейською пресою народна депутатка розкритикувала пропозицію Європейської комісії включити газову енергетику до зеленого списку інвестицій як через нові прибутки, які зможе отримати Росія, так і через руйнівний вплив викопного газу на клімат.

"Оскільки світ бере на себе зобов’язання боротися зі зміною клімату, ми повинні бути чесними перед собою та науковими доказами, які, звичайно, визнають, що газ чистіший за вугілля, але він все ще недостатньо чистий, щоб продовжувати інвестувати", — сказала Совсун.

Отже, йдеться не лише про війну в Україні, а й про долю зусиль людства зупинити глобальне потепління.

14 червня два провідні комітети Європейського парламенту, Комітет з економіки та Комітет з довкілля, проголосували проти включення в Таксономію газу та ядерної енергетики і рекомендували накласти вето.

Загалом 76 членів цих комітетів виступили проти пропозиції Єврокомісії, 62 не наклали вето та четверо утрималися.

Остаточне рішення, затвердити чи відхилити її, буде розглядатися на пленарному засіданні в Страсбурзі 6 липня. Вирішальне слово матимуть 705 євродепутатів із 27 країн ЄС.

Зупинити найгірше

Від того, яким шляхом підуть інвестиційні кошти ЄС, залежить дуже багато: дозволити отримувати "зелене" фінансування газовим та атомним проєктам – це кривавий шлях на користь інтересів Кремля, катастрофічний відступ від проголошеного Європейського зеленого курсу.

Ми разом – українці та наші друзі та союзники в ЄС – маємо докласти всіх зусиль, щоб цього не допустити.

Перед голосуванням у комітетах Європарламенту ми разом із вченою-кліматологинею Світланою Краковською, головою делегації України до міжурядової групи експертів зі змін клімату, мали більш як 10 зустрічей з депутатами та керівниками фракцій Європейського парламенту, щоб переконати їх ветувати ганебне та вкрай небезпечне рішення Єврокомісії.

Ми неодноразово казали і продовжуємо наголошувати, що включати газ і атомну енергетику в "зелений список" інвестицій є брехнею та злочином проти всього людства.

Щоб відстояти "зелене" майбутнє Європи та України від імені міжнародної ініціативи Stand With Ukraine, ми створили петицію до Європейського парламенту з вимогою накласти вето на додатковий Делегований акт Європейської комісії.

Всі українці мають можливість висловитися, і це займає лише кілька хвилин. Кожен голос зараз має значення – тому закликаємо долучатись!

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