Реформа госфинансов после вторжения: как изменилась поддержка Украины Евросоюзом

Макрофінансова допомога, пакети санкцій проти Росії, екстрена підтримка, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами – від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС безперервно підтримує Україну,

Незважаючи на воєнні дії, які тривають, Україна продовжує свій євроінтеграційний курс та впровадження реформ. Це щодня доводять українці, які мужньо борються за свою свободу й незалежність як на передовій, так і на дипломатичних трибунах. Їхня мужність викликає наше захоплення.

Про внесок ЄС у здобуття Україною перемоги над агресором сказано багато. Тож хотіла би зосередитися на досягненнях України у сфері управління державними фінансами. Тим більше, війна суттєво посилила виклики в цій сфері.

І допомога ЄС мала врахувати нову реальність.

Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) уже понад три роки допомагає країні реформувати систему управління держфінансами. Від початку вторгнення більшість заходів та контрактів проєкту, що реалізувалися, були призупинені.

Саме тому виникла потреба оновити фактичний робочий план, і вже з цим новим "графіком" діяльність проєкту була відновлена. Отже, EU4PFM здійснив перепрофілювання коштів, унаслідок чого з’явився новий, п‘ятий компонент проєкту – екстрена підтримка.

Екстрена підтримка від EU4PFM

Подолавши початковий шок, ми одразу почали інтенсивні консультації з представництвом Європейського Союзу в Україні та партнерськими інституціями. До нас звернулися Мінфін, Податкова та Держмитслужба з проханням забезпечити безперебійну діяльність своїх установ, а також збереження їхніх конфіденційних даних та безпеку працівників. Здебільшого йшлося про підтримку центрів обробки даних і загальної інфраструктури та забезпечення засобами індивідуальної безпеки. Так, до квітня вся наша увага була зосереджена на екстреній допомозі для посилення стійкості інституцій та нарощування потенціалу для подальшого реагування на наслідки війни.

Інфографіка підсумовує все обладнання, закуплене EU4PFM для установ-партнерів. Деякі із зазначених позицій ще на шляху, іншими ж уже успішно користуються колеги.

Як я вже згадувала вище, зараз проєкт продовжує працювати над деякими заходами із так званого "довоєнного" робочого плану.

Незважаючи на війну, у митній та податкових сферах вдалося досягти чималого прогресу.

"Маленький вступ" України до ЄС

Україна зараз на шляху "маленького вступу" до ЄС – іншими словами, приєднується до митного безвізу.

Попри війну, Київ успішно пройшов так звані "Conformance testing" (тестування нової комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS) на відповідність вимогам Генеральної дирекції з Оподаткування та митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD)). Країна продемонструвала високу технічну готовність приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Отже, моніторингова група ЄС дійшла висновку, що Україна успішно завершила один рік національних транзитних операцій у рамках NCTS та готова отримати запрошення приєднатися до Конвенцій. Таке ключове рішення є результатом плідної роботи експертів EU4PFM у співпраці з партнерами з Мінфіну, Держмитслужби, Проєктного офісу реформ при Мінфіні, бізнес-асоціацій та партнерів з DG TAXUD, які підтримували Україну на кожному етапі цього складного процесу.

У результаті Україна отримала законодавство та процедури, що відповідають Митному кодексу ЄС.

Запровадження процедури спільного транзиту означає, що під час транзиту з 35 країнами Конвенції українська митниця отримає аналогічні функції та стане повноправним партнером. Відповідно, для підприємців, які займаються міжнародною торгівлею, транзитні процедури стануть простішими.

Євроінтеграція в податковій сфері

У податковій сфері ми також продовжили роботу над деякими завданнями, які розпочали ще до війни (перезапуск контакт-центру податкової, створення платформи для адміністрування податкових спорів та розробка додатків для електронних касових апаратів). Крім цього, розгорнули діяльність, пов’язану з національними зобов’язаннями (зокрема, розробка аудиторського файлу (SAF-T UA) та податковий блок єдиного податкового рахунку). Розглянемо докладніше кожну зі згаданих ініціатив.

Почну з результатів. Разом із нашим партнером, Державною податковою службою, ми завершили розробку ІТ-рішення для SAF-T файлу (уніфікований стандарт для бухгалтерів, що є частиною електронного аудиту). Незабаром він буде опублікований для тестування підприємствами. До речі, електронний аудит є однією з важливих ініціатив Плану відновлення України.

Цей інструмент суттєво знижує витрати як податкової, так і бізнесу та покращує якість надання послуг ДПС.

Крім того, для бізнесу розробили безкоштовні мобільні додатки для електронних касових апаратів у версіях iOS та Web, а також оновили версії для Windows і Android. Такі рішення спрощують дотримання податкового законодавства та знижують вартість адміністративних угод для малих і середніх підприємств. Зараз ці продукти також знаходяться на стадії тестування.

Продовжуючи співпрацю з податковою, EU4PFM перезапускає контакт-центр ДПС. Це означає, що незабаром податкова збільшить кількість можливих консультацій, надасть більше можливостей для отримання інформації та пришвидшить надання консультацій через впровадження кращих інновацій та світових практик надання послуг.

Ще одна ініціатива – запуск ІТ-системи для автоматизації процесів адміністративного розгляду скарг платників податків та супроводу податкових спорів у судах (електронне управління справами). Ми також почали працювати над цим у співпраці з Державною податковою службою.

Нова ІТ-система покликана оптимізувати бізнес-процеси, зокрема автоматизувати документообіг та обмін інформацією, контролювати дотримання термінів, формувати статистичну та аналітичну електронну звітність.

Це ІТ-рішення скорочує час податківців на отримання та розгляд будь-яких скарг або судових документів.

Останнє, але не менш важливе: ми продовжуємо підготовку до приєднання до Глобального стандарту ОЕСР з автоматичного обміну інформацією щодо фінансових рахунків.

Необхідні законодавчі акти вже розроблені та незабаром будуть надані для публічного оцінювання.

Підготовка до повноправного членства в ЄС

Наостанок експерти проєкту допомагали заповнити анкети для вступу України до ЄС, брали активну участь у робочих групах із розробки Плану відновлення України та презентували свої пропозиції в цьому форматі.

Статус країни-кандидата у члени ЄС, набутий Україною наприкінці червня, був дуже очікуваним як для проєкту, так і для партнерських установ, а отже, спонукає нас думати про подальші перспективи та дії для членства в ЄС.

Підсумовуючи, EU4PFM як програма Євросоюзу щодня демонструє свою постійну та безперервну підтримку Україні.

Незважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані неспровокованим і невиправданим нападом Росії, ми залишаємось єдиними з Україною.

Ми прагнемо підтримувати наших партнерів у їхніх нагальних потребах, проведенні важливих реформ у сфері управління державними фінансами, і, звичайно, підтримуватимемо відбудову демократичної України та її подальший шлях до членства в ЄС.

Попереду ще довгий шлях, але я переконана, що, об’єднані, ми переможемо.

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