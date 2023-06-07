Время планировать восстановление: почему Западу уже сейчас надо думать о модернизации Украины

Селі Циркуни Харківської області у річницю звільнення від російської окупації. 5 травня 2023 року

Нові супутникові знімки Маріуполя з сервісу Google Maps, опубліковані вперше від початку російських атак на місто в березні 2022 року, показують спустошення від безперервних обстрілів, а також покинуті будинки і заводи, перетворені на бомбосховища.

Українцям не потрібно нагадувати про жертви цієї війни, але для решти світу ці знімки є суворим нагадуванням про завдання, які стоять перед Україною після завершення конфлікту.

Європа повинна пишатися військовою, дипломатичною та гуманітарною підтримкою, яку ми надали Україні. Само собою зрозуміло, що ми повинні продовжувати підтримувати і розвивати коаліцію націй, що підтримують її уряд та громадян.

Але ми також повинні звернути нашу увагу на майбутнє.

Наш обов'язок – знайти і профінансувати рішення, які допоможуть країні стати на шлях сталого, довгострокового і перспективного відновлення.

Не може бути й мови про те, щоб повернутися до версій економіки та інфраструктури двадцятого століття. Ця війна навчила нас усіх, наскільки крихкими є системи, залежні від викопного палива. Натомість Україна має відбудовуватися краще: країною, пристосованою до майбутнього, з прагненнями, інфраструктурою та стандартами, що відповідають європейським.

Уявіть, як Україна відновлюється після війни, замінюючи зруйновану інфраструктуру викопного палива сучасними, перспективними відновлюваними джерелами енергії, які максимально використовують її величезний потенціал чистої енергії. Уявіть, як ви закладаєте основи сталої української економіки: енергетичні системи з низьким рівнем викидів, електрифікований транспорт та декарбонізована промисловість.

Уявіть собі створення кращого та здоровішого майбутнього для своїх громадян з високими екологічними стандартами, сталим сільським господарством, підтримкою біорізноманіття та природи.

Українці вже почали. У селищі Горенка сонячні панелі, акумулятори та тепловий насос живлять відбудовану лікарню після того, як вона була зруйнована російським ракетним ударом.

Завдяки цьому лікарня тепер не вразлива до перебоїв з електропостачанням. Зараз проєкт громадської організації "Екоклуб" встановлює сонячні електростанції у багатьох інших лікарнях по всій Україні.

Такі екологічні рішення вже допомагають українцям тут і зараз: настав час розширювати їхні масштаби.

Потрібне відновлення, в якому пріоритетом є чиста енергетика, що створить безпечнішу та стійкішу Україну.

Чисті вітчизняні відновлювані джерела енергії замість імпортованого викопного палива означатимуть енергетичну незалежність та безпеку. Сучасна інфраструктура – пристосована для умов цього століття, а не для минулого – привабить реальні інвестиції з приватного сектора. Сильна та стійка економіка поставить Україну на шлях довгострокового самовизначення.

Чистіша реконструкція також може підготувати Україну до вступу в ЄС у майбутньому. Модернізація покаже, що вона готова стати європейською державою, здатною залучити політичну довіру та бізнес-інвестиції, щоб діяти як одне ціле з рештою континенту. Тепер нам потрібно визначити стратегію та інвестиції, необхідні для того, щоб це сталося.

Підготовка до сталого відновлення не може чекати. Бізнес та українське громадянське суспільство вже закликають до дій. Розробка чіткого плану дій зараз дозволить українському уряду раціонально спрямувати ресурси в післявоєнний період і уникнути розпорошування на популярні, але не стратегічні проєкти.

Нам потрібно створити план з такими ж амбіціями, які продемонструвала Європа після Другої світової війни.

Тоді План Маршалла допоміг відновити зруйновану війною Європу.

Зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже закликають до конкретних кроків на шляху до плану Маршалла для України.

Перед обличчям кліматичної кризи, російської агресії та загроз енергетичній безпеці ми можемо скористатися моментом і підготуватися до відбудови сталої, стійкої України та Європи.

Для цього потрібні дві речі.

По-перше, стратегічне бачення. ЄС та країни "Групи семи" повинні розробити бачення та конкретний план дій для забезпечення чистого відновлення.

Він повинен перетворити перші ознаки позитивного прогресу – такі як рішення Конференції з відновлення України у 2022 році узгодити плани відновлення економіки з цілями Паризької угоди, а також той факт, що проєкт плану відновлення України передбачає декарбонізацію та підвищення енергоефективності, – на реальні дії.

По-друге, фінанси. G7 повинна забезпечити фінансування для сталого відновлення України та відігравати провідну роль у координації допомоги, щоб вона була спрямована на послідовні перетворення.

Відбудова України ставить перед вибором між клаптиковими рішеннями, що є тимчасовими, і справді стійким та довготривалим відновленням.

Українці заслуговують на гідне, безпечне та процвітаюче майбутнє – і це може бути забезпечено лише завдяки відновленню, яке ставить на перше місце сталий розвиток.

Повоєнний період для України не пройде без випробувань, але з допомогою Європи можливо відбудувати країну, пристосовану до майбутнього.

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Переклад Тетяни Бороховської