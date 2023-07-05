Последний шанс для Украины: что стоит за планом ЕС на 50 млрд евро

ЄС визначився, закачав рукава, видихнув – та почав тягнути нас у світле майбутнє за чотири роки. Такими є перші враження щодо нового EU Ukraine Facility – програми ЄС на 50 млрд євро для України, яку запропонувала Єврокомісія.

Згідно з цією програмою, означені 50 мільярдів будуть витрачені на те, щоб зробити з України країну-сад, вітрину реформ та члена Євросоюзу.

Завдяки їй маємо стати країною, де будуть робочі місця та інфраструктура і, навпаки, – не буде бідності та злиднів.

Отже, програма містить три складові:

- грантова та кредитна підтримка видатків бюджету та витрат на відновлення, згідно з "Планом України". План має містити візію відбудови, а також перелік реформ, необхідних для вступу до ЄС — 78% фінансування;

- інвестиційна підтримка для залучення приватних коштів (покриття кредитних та інвестиційних ризиків). Може використовуватися муніципалітетами, держпідприємствами, приватними компаніями — 16% фінансування;

- технічна допомога та інші заходи підтримки, включно із покриттям відсотків за кредитами на 4 роки. Зокрема, робота із притягнення РФ до відповідальності — 5% фінансування.

Перш за все, Україна має скласти план, що саме прагне зробити в ці чотири роки. В цей план має бути включено геть усе, включно із відбудовою мостів, виплатами соцдопомоги, розробкою законопроєктів та реформами інституцій. А Євросоюз своєю чергою профінансує видатки за цим планом.

"План України" має бути комплексним, і покривати багато напрямків: від реконструкції зруйнованої інфраструктури і збільшення спроможностей місцевої влади, до зеленої, інклюзивної економіки і відповідальної бюджетної політики.

Він укладатиметься в більш широку рамку європейської інтеграції, а отже має відповідати чинним міжнародним договорам (наприклад, Угоді про Асоціацію) та духу європейських цінностей: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, правовладдя, дотримання прав людини.

Кошти на виконання плану ЄС надаватиме поквартально і покроково: не виконали пункт плану – не отримали коштів.

Справжні провідники до світлого майбутнього - вони такі, а із "блакитного вертольоту" безкоштовно на нас тільки самі знаєте що скидають.

Нам доведеться стрибнути через власну голову двічі: щоб написати цей План реалістичним, а потім - щоб виконати його.

Трильйонні ВВП в п'ятирічку або гіперлупи цього разу не пройдуть - потрібно буде демонструвати реальний результат в обіцяний проміжок часу.

Для нас це зовсім останній вагон потягу. Гальмування євроінтеграції означатиме ризик, що Україна закріпиться як сіра зона, дике поле між східними варварами та розвиненим заходом на десятиліття або довше.

Якщо хтось дозволить собі вкрасти кошти за програмою ЄС - то буде боляче. Аж до відкликання програми та вимоги повернути достроково усі надані кредити.

Цього разу, все дуже серйозно: буде створено аудиторську раду, а європейська прокуратура, європейський антифрод офіс та інші приємні люди захочуть мати доступ до всієї інформації та бути наділені відповідними правами стосовно тих, хто працюватиме із європейськими грошима.

Для України це однозначний шанс стати сильнішою та вступити до ЄС.

Нас будуть "вести до кращої долі залізною рукою", і варто не пручатися цьому, не шукати зраду, а якомога ефективніше використати ту підтримку, яку нам пропонують.

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