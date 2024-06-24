"Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС

Якщо український перевізник не зможе завозити товари до певного регіону ЄС, то перевізники звідти також не зможуть в’їжджати до України

20 червня Україна та Єврокомісія продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень. Термін дії оновленої Угоди – один рік із можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року.

Йдеться про "транспортний безвіз" – можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та державами ЄС без потреби у спеціальних дозволах.

Вперше про Угоду Міністерство відновлення України та Єврокомісія домовились у червні 2022 року. Наразі це вже друге її пролонгування.

Проте якщо рік тому жодних змін не вносили, то цього разу "транспортний безвіз" містить оновлення.

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Останні спрямовані на те, щоб удосконалити функціонування Угоди для обох сторін та запобігти можливим зловживанням чи порушенням.

Йдеться про сім нових пунктів, які доповнили документ. Усі вони були погоджені з українськими перевізниками, з якими ми неодноразово проводили зустрічі.

Ліцензії та документи

За оновленою Угодою всі водії під час виконання перевезення повинні будуть мати на борту документи, що підтверджують наявність ліцензії.

В іноземних перевізників це безпосередньо паперова ліцензія. В українських такого аналогу немає, адже паперового документа у нас просто не існує, бо весь процес цифровізований.

Тому ми домовилися, що українські водії повинні мати витяг про отримання ліцензії англійською мовою з qr-кодом. Це документ, який кожен перевізник може отримати за кілька секунд у своєму особистому кабінеті. Перевірити його справжність можна, відсканувавши код.

Ще одна зміна також стосується як українських, так і іноземних перевізників – це наявність документів на вантаж, якщо транспорт виїжджає порожнім.

Йдеться, наприклад, про належно підписаний перевізником договір чи заявку на перевезення. У цьому документі повинні бути вказані, зокрема, ім'я, адреса та контактні дані відправника.

За ідеєю Єврокомісії, ця норма допоможе запобігти каботажу, тобто перевезенням у межах однієї країни ЄС. Тут варто згадати, що таких порушень з боку наших перевізників фактично не було зафіксовано.

Маркування вантажівок

Ще одним оновленням є необхідність маркувати вантажівки, які виконують перевезення відповідно до Угоди. Така норма також спрямована на те, щоб контрольні служби країн могли легко ідентифікувати вантажівки, які виконують перевезення відповідно до Угоди.

Знак для маркування затверджений спільно з Єврокомісією та стосується всіх перевізників. Йдеться про наліпку розміром у 5 см. Кожен перевізник самостійно може завантажити відповідну наліпку та розмістити її на лобовому склі, де зручно.

Наявність наліпки обов’язкова та свідчить про право користуватися положенням Угоди. Якщо ж на вантажівці такої наліпки не буде, це може вважатися порушенням.

Разом з тим до 10 липня діятиме перехідний період, на що погодилась Єврокомісія.

Тобто всі вантажівки повинні встигнути до цього часу повернутись до України, щоб адаптуватися до нових правил та виїхати з України з оновленими документами та маркуванням.

Санкції для порушників

Наступною зміною до Угоди є норма щодо санкцій для тих перевізників, які систематично порушують правила виконання перевезень відповідно до Угоди.

Йдеться про каботаж, перевезення в/з третіх країн або ж підробку документів, що свідчать про легальність перевезення.

Тобто якщо компанія перевозить вантаж між країнами ЄС, не маючи на це законних підстав, або ж має підроблені документи про ліцензію чи вантаж, то така компанія може бути позбавлена можливості виконувати перевезення відповідно до Угоди.

Тут варто наголосити, що про бан на перевезення до Євросоюзу чи до України не йдеться. Йдеться виключно про заборону виконувати перевезення відповідно до Угоди.

Порядок такого бану на певний період Україна та кожна країна ЄС мають розробити самостійно до кінця цього року.

Робоча група для оцінки ефективності

Ще одним позитивним нововведенням є створення спеціальної робочої групи, яка оцінюватиме ефективність "транспортного безвізу".

Складатися вона буде із 16 членів, половина з яких буде від України, а половина – від Євросоюзу. Останні представлятимуть різні країни на умовах ротації.

Очолюватимуть групу по черзі або ж представник України, або Євросоюзу. На їхню вимогу вона ж і буде скликатися.

Група не матиме повноважень ухвалювати рішення, її ключове завдання – аналізувати дані щодо виконання Угоди та надавати рекомендації Спільному комітету Угоди.

Останньому вона має звітувати що пів року. Скликати таку групу можна на вимогу будь-кого з її співголів.

Можливість призупинення дії Угоди

Норму про можливість тимчасового призупинення Угоди в окремій географічній зоні, тобто країні чи регіоні, було погоджено, щоб запобігти дисбалансу на ринку двосторонніх перевезень між Україною та іншими країнами ЄС.

Будьмо чесними, ця норма виникла, зважаючи на протести польських перевізників та заяви про начебто значний вплив на їхній ринок. Ми неодноразово доводили, що це не відповідає дійсності, адже польські перевізники виконують стабільну кількість перевезень до України, тобто не менше, ніж було до Угоди.

Фактом є те, що українські перевізники почали виконувати більше перевезень через порушені логістичні маршрути та ускладнений доступ до портів.

То що ж передбачає цей пункт? Відповідно до Угоди, "транспортний безвіз" можна буде тимчасово призупинити на термін до трьох місяців у разі "загрози ринку двосторонніх перевезень".

Важливий момент: відповідну "загрозу" має погодити більшість країн-членів ЄС.

На вимогу однієї країни призупинити дію Угоди неможливо.

Тож це один із запобіжників, який дозволяє гарантувати стабільність Угоди.

Також важливим є те, що якщо у певній географічній зоні Угода все ж таки призупиняється, то держава все одно має забезпечити транзит цією територією.

І ключове: у такому випадку призупиняється дія Угоди для всіх перевізників.

Тобто якщо український перевізник не зможе завозити товари до певного регіону ЄС, то, відповідно до Угоди, перевізники звідти не зможуть в’їжджати до України.

Усі ці деталі мінімізують загрозу від цього положення, адже кожній країні варто буде доволі добре зважити всі ризики та ініціювання такого рішення.

У цьому контексті варто також згадати не менш важливу норму про зобов'язання всіх країн вживати всіх можливих заходів для запобігання блокуванню кордону, включно з ініціативами приватних осіб. Це те положення, на якому наполягала українська сторона і яке було схвалене в оновленій Угоді.

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Останні пів року команда міністерства працювала над тим, щоб забезпечити стабільність та прогнозованість на ринку двосторонніх та транзитних перевезень з ЄС.

Оновлена Угода це гарантує.

Наступним завданням є схвалення постійної лібералізації перевезень між Україною та Євросоюзом як однієї з важливих передумов інтеграції до транспортного ринку Євросоюзу.

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