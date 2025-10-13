Кадры евроинтеграции: готово ли правительство к началу переговоров о вступлении в ЕС

1 жовтня уряд вніс зміни до постанови, що визначає інституційну структуру переговорного процесу між Україною та Євросоюзом.

Український центр європейської політики вирішив розібратися, наскільки змінилася інституційна структура переговорного процесу. Враховуючи той факт, що на даному етапі не прийнятий оновлений персональний склад робочих переговорних груп, можуть бути незначні неточності, тому ми будемо показувати відносні зміни у відсотках від останнього складу міжвідомчої робочої групи і робочих переговорних груп.

Дуже важливо, щоб такий персональний склад з'явився, адже без нього аналізувати вже наступні зміни до інституційної структури буде майже неможливо. Тож будемо чекати на його ухвалення.

Перед тим як розпочати аналіз змін, звертаємо увагу, що в переговорному процесі, крім головного переговірника, важливими є дві посади в кожній переговорній групі – це голова групи та секретар. Голова скеровує всі процеси, секретар фіксує всю інформацію та інформує координаційний орган про те, що відбувається в робочій групі.

Зазвичай голови переговорних груп займають політичні посади (як правило, це заступники міністрів з питань європейської інтеграції) і можуть змінюватися. Для переговорного процесу важливо їх утримувати на посадах для забезпечення інституційної сталості в переговорах, особливо якщо ця людина ефективно веде переговорний процес.

Окрім голів переговорних груп, дуже важливими фігурами є секретарі, адже це професійні державні службовці, що мають бути захищені від політичних впливів і залишатися на посадах при проходженні політичних циклів. Вони керують переговорним процесом на технічному рівні і забезпечують інституційну пам'ять у рамках робочої групи.

Отже, що ми маємо в Україні? У нас є голови переговорних груп, які є заступниками міністрів, а також у нас є секретарі, які є працівниками Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Для успішності переговорного процесу дуже важливо тримати фокус на цих людях і докладати максимальних зусиль для того, щоб вони не змінювалися. Що ж у нас сталося зі зміною уряду? Відповідно до нашого аналізу,

Україна оновила близько 46% голів робочих груп, які зазвичай є заступниками міністрів, 54% залишилися без змін.

Серед цих 46% найбільше змін, а саме 66%, відбулися через об'єднання трьох міністерств – Мінекономіки, Міндовкілля та Мінагрополітики – в новий консолідований орган – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Переговірники з колишніх країн-кандидатів зазначали, що найгірше для переговорного процесу – це зміна інституційної структури переговорів і ключових людей. Це відбувається зазвичай внаслідок зміни уряду.

Український досвід показує, що інституційна структура для переговорів зазнала найбільших змін не від зміни уряду, а від об'єднання трьох міністерств в одне нове. Від такої практики варто утриматись під час переговорного процесу.

Щодо секретарів робочих переговорних груп. Зміни в уряді не мають прямого впливу на них.

Згідно з нашим аналізом, Урядовий офіс уважно слідкує за процесом і дуже швидко призначає відповідальну людину у разі кадрових змін. Тому тут особливих змін і не відбулося.

Проте тут є інший виклик, на який варто зараз звернути увагу – посилення Урядового офісу як координаційної інституції для переговорного процесу. На даний момент він і досі функціонує як координаційний орган для виконання Угоди про асоціацію, оскільки станом на зараз змін всередині Офісу не було.

За нашими підрахунками, в Офісі близько 30 людей займаються питаннями європейської інтеграції. Цього замало для нормальної координації переговорного процесу, адже в інших країнах-кандидатах в інституціях їх було 100-200 людей.

Ми усвідомлюємо, що під час війни всі органи влади стикаються з нестачею кадрів, але переговорний процес – це гра "в довгу", яка вимагає потужної кадрової та інституційної спроможності країни, особливо в момент, коли відкриють перший кластер і ми перейдемо до безпосереднього виконання наших євроінтеграційних завдань.

Вже зараз необхідно створити умови для посилення євроінтеграційного Офісу.

Це дозволить в майбутньому уникнути ситуації, коли там буде критично мало працівників для виконання рутинних євроінтеграційних зобов'язань.

Успіх переговорного процесу з ЄС залежить не лише від політичної волі, а й від стабільності та спроможності інституцій, які щодня забезпечують рух України до членства.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів