В Чехии отложили решение о составе делегации на саммит НАТО, из-за которого конфликтуют президент и правительство

Состав делегации, которая будет представлять Чехию на июльском саммите НАТО в Анкаре, будет определен на заседании правительства 22 июня.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, которого цитирует České Noviny, передает "Европейская правда".

Вопрос о том, кто именно поедет на саммит Альянса 7-8 июля, стал причиной острых споров между президентом Чехии Петром Павелом и правительством Андрея Бабиша.

В понедельник кабинет министров должен был окончательно определить состав делегации, однако принятие решения перенесли на 22 июня.

Президент присутствовал на заседании правительства.

Он заявил журналистам, что в течение двух месяцев не получал ответа от Бабиша на свое компромиссное предложение. Павел предлагает, чтобы он принял участие в неформальной части саммита, которая будет посвящена вопросам безопасности в Европе и подходу альянса к изменениям в текущей ситуации с безопасностью, тогда как премьер-министр и министры присоединятся к официальной части встречи.

Президент также подтвердил, что подготовил судебный иск на случай, если правительство не включит его в состав делегации, что расценивалось бы как ограничение конституционных полномочий главы государства.

Согласно информации Aktuálně.cz, за отсрочкой решения по саммиту НАТО стоит министр иностранных дел Петр Мацинка. Как отмечает издание, глава МИД рассчитывает запретить участие президента в саммите, затягивая процесс утверждения делегации.

Если правительство примет решение 22 июня, то у Павела останется очень мало времени для получения аккредитаций на саммит НАТО, которые являются критически важными для участия делегаций.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите Альянса, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

В НАТО заявили, что не хотят вмешиваться в спор между премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Петром Павелом относительно того, кто из них должен представлять страну на саммите Альянса в Анкаре в июле.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.