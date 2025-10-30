Ароматическая угроза: почему ЕС ужесточил требования к ТИЭН и что делать Украине

Тютюнові та нікотинові вироби залишаються одними з головних чинників передчасної смертності, захворюваності та інвалідності у світі.

У відповідь на ці загрози Європейський Союз постійно оновлює своє законодавство, адаптуючи його до появи нових видів такої продукції. Одним з останніх кроків стало ухвалення Європейською комісією Делегованої директиви (ЄС) 2022/2100, що внесла зміни до Директиви 2014/40/ЄС та скасувала винятки для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

Відповідно до нових вимог, тютюнові стіки зі смако-ароматичними добавками – заборонені, а держави-члени ЄС мали розпочати практичне застосування цієї Директиви з жовтня 2023 року.

Водночас тютюнова індустрія активно намагається оскаржити регуляторні зміни шляхом ініціювання судових процесів, намагаючись скасувати або відтермінувати застосування нормативно-правових актів Європейського Союзу.

Такі дії, ймовірно, є частиною ширшої стратегії транснаціональних тютюнових компаній, спрямованої на збереження комерційних інтересів та протидії політиці громадського здоров’я в ЄС.

Позов проти міністра охорони здоров’я Ірландії

У 2023 році компанії PJ Carroll & Company Ltd та Nicoventures Trading Ltd, що входять до групи British American Tobacco, за участю зацікавленої сторони Philip Morris, намагалися оскаржити чинність Регламенту про внесення змін до законодавства Ірландії щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових і споріднених виробів, яким імплементовано Делеговану директиву (ЄС) 2022/2100.

Позивачі стверджували, що Європейська комісія перевищила свої делеговані повноваження, фактично створивши нову категорію тютюнових виробів і запровадивши заборону на використання смако-ароматичних добавок.

11 січня 2023 року Високий суд Ірландії надав дозвіл на проведення процедури судового перегляду щодо оскарження Регламенту.

Одночасно суд зазначив, що не має компетенції визнавати акти ЄС недійсними.

Для вирішення цього питання суд подав запит про попереднє рішення до Суду Євросоюзу відповідно до статті 267 Договору про функціонування Європейського Союзу.

26 червня 2025 року Суд ЄС ухвалив рішення, яким підтвердив, що розгляд питань, переданих Високим судом Ірландії, не виявив жодних обставин, які могли б поставити під сумнів дійсність Делегованої директиви 2022/2100, що вносить зміни до Директиви 2014/40/ЄС стосовно скасування винятків для тютюнових виробів для нагрівання.

Суд ЄС наголосив, що делеговані акти можуть ухвалюватися на підставі об’єктивних критеріїв, коли змінюються ринкові умови або споживчі звички.

Це відповідає цілям Директиви 2014/40/ЄС – забезпеченню функціонування внутрішнього ринку та високого рівня захисту здоров’я, насамперед молоді.

Таким чином, Суд ЄС відхилив спроби тютюнових компаній PJ Carroll & Company Ltd та Nicoventures Trading Ltd оскаржити чинність Делегованої директиви (ЄС) 2022/2100 та відповідного ірландського регламенту, підтвердивши, що Європейська комісія діяла в межах наданих їй повноважень, а прийняті акти є законними та залишаються чинними.

Чому ЄС скасував винятки?

Директива 2014/40/ЄС є основним інструментом гармонізації правил виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів у Європейському Союзі.

Відповідно до Преамбули Директиви, всі тютюнові вироби потенційно спричиняють смертність, захворюваність та інвалідність, тому їхнє виробництво та розповсюдження підлягає регулюванню.

При цьому держави-члени зберігають повноваження забороняти або дозволяти нові тютюнові вироби, а виробники й імпортери зобов’язані подавати повідомлення про нові вироби.

До 2022 року Директива 2014/40/ЄС забороняла використання смако-ароматичних добавок лише в сигаретах та тютюні для самокруток, одночасно надаючи державам-членам свободу самостійно визначати правила застосування ароматизаторів для інших категорій тютюнових виробів, зокрема для тютюнових виробів для нагрівання.

Проте не просто так, а за умови, що на ринку не відбувається істотного зростання продажів

Ще одна умова – ця норма не має призвести до популяризації цих виробів серед молоді.

Однак Європейська комісія, ухваливши Делеговану директиву (ЄС) 2022/2100, внесла зміни до Директиви 2014/40/ЄС, скасувавши зазначені винятки для тютюнових виробів для нагрівання.

Встановивши при цьому, що ці вироби підлягають загальній забороні використання ароматизаторів та можуть містити комбіновані медичні попередження про шкоду для здоров’я.

Обґрунтуванням цих змін стало суттєве зростання популярності ТВЕН серед молоді.

А цей факт сам по собі відповідає критерію істотних змін, передбаченому статтею 7(12) Директиви 2014/40/ЄС.

Яка ситуація в Україні?

Законом України №1978-IX у національне законодавство імплементовано основні положення Директиви 2014/40/ЄС, включно із забороною ароматизованих сигарет та електронних сигарет.

Втім, заборона використання смако-ароматичних добавок у ТВЕН досі не запроваджена, хоча діє та захищає здоровʼя мешканців ЄС уже два роки і є невідʼємним зобовʼязанням України як члена ЄС у майбутньому.

У Верховній Раді України зареєстровано низку законопроєктів, що передбачають імплементацію оновлень Директиви 2014/40/ЄС. Водночас жоден із них поки не був розглянутий навіть у профільному Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Для України заборона ароматизованих ТВЕН є надважливою, з огляду на те, що ця продукція залучає дітей та молодь до епідемії вживання тютюну та нікотину.

Досвід ЄС засвідчує, що така заборона стала ефективним інструментом захисту громадського здоров’я.

Для України це питання особливо актуальне, оскільки високий рівень поширеності ТВЕН серед дітей і молоді створює загрозу подальшого зростання тютюнової епідемії.

Така тенденція є особливо небезпечною в умовах демографічної кризи, коли збереження здоров’я молодого покоління набуває стратегічного значення для розвитку країни.

