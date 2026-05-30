СМИ узнали подробности сотрудничества Франции и Германии по поводу "ядерного зонтика"

Франко-германская группа по сотрудничеству в сфере ядерного оружия готовится провести первые совместные учения этой осенью.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Der Spiegel.

Согласно информации издания, советник немецкого канцлера Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер в среду посетил Париж для проведения первого раунда переговоров с французскими коллегами. Другие государства Европы, которые также участвуют в совместном европейском проекте ядерного сдерживания, присоединились к этим дискуссиям.

Следующая франко-германская встреча состоится до летних каникул в Германии.

Отмечается, что Берлин и Париж планируют провести первые совместные маневры для подготовки к потенциальной чрезвычайной ситуации.

Бундесверу будет разрешено участвовать в части французских ядерных учений и получить доступ к ядерным объектам Франции.

Первые маневры под названием "Покер" запланировано провести в этом году, вероятно, в сентябре. Изначально рассматривается роль Германии в качестве наблюдателя. Однако впоследствии Бундесвер мог бы оказывать поддержку, непосредственно не связанную с ядерным оружием, такую как сопровождение истребителей или дозаправка в воздухе.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной ядерной державы на европейском континенте, Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

