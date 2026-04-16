Реакция на Трампа: как Италия пересматривает свою политику и усиливает сотрудничество с Украиной

Конфлікт із Трампом розв'язує Джорджі Мелоні руки, в тому числі для посилення співпраці з Україною

Візит українського президента Володимира Зеленського до Італії, що відбувся 15 квітня, приніс гучну сенсацію – вперше Рим і Київ оголосили про спільний проєкт у сфері виробництва дронів.

Йдеться про передачу українського ноу-хау італійській оборонній промисловості. До реалізації проєкту будуть залучені Міністерство оборони та державна компанія Leonardo.

Після досягнення політичної домовленості в Палаццо Кіджі відповідні технічні структури обох сторін розпочнуть розробку конкретного плану дій.

"Усім нам потрібна сучасна та ефективна система оборони, здатна захистити від будь-якої загрози. Війна змінилася, тепер без справді надійного і міцного захисту від усіх типів дронів ніхто не може почуватися в безпеці. Україна розробила особливий формат угоди з безпеки, який ми називаємо форматом Drone Deal", – прокоментував цю угоду Володимир Зеленський.

"Наша експертиза, наш бойовий досвід, оборонні можливості у сфері дронів і ракет, радіоелектронна боротьба, обмін даними – ми пропонуємо поєднати все це з можливостями наших партнерів, щоб підтримувати одне одного. Важливо, що Італія виявляє інтерес до цього формату співпраці", – додав він.

Одним із головних питань зустрічі стало посилення системи протиповітряної оборони.

Оскільки Росія не припиняє щоденний ракетний терор, сторони наголосили на критичній важливості стабільного та своєчасного постачання зенітних ракет.

Італія, яка вже надала Україні сучасні комплекси ППО, розглядає можливості розширення цієї підтримки для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російської агресії.

Крім того, Україна та Італія обговорювали, як посилити свою взаємодію в програмі SAFE, а також формати залучення інших партнерів для спільних масштабних оборонних проєктів.

Чим вигідна така співпраця Києву?

Угода Зеленського з Джорджею Мелоні є стратегічно важливою для Італії саме тому, що італійські виробники наразі не мають ані необхідного обсягу виробництва, ані перевіреної в бойових умовах технології, щоб претендувати на лідерство у військових дронах.

Україна натомість сформувала найбільш випробувану в реальних бойових діях дронову екосистему у світі.

Drone Deal – це фактично спроба Італії подолати власний технологічний розрив, засвоївши українські бойові знання через платформи Leonardo та завдяки угоді з Міністерством оборони Італії.

Італійський професійний ринок дронів досяг у 2024 році орієнтовної вартості близько $188 млн.

Збільшившись за рік приблизно на 10%.

Ширший ринок дронів і передової аеромобільності перевищив $700 млн у 2025 році порівняно з приблизно $596 млн у 2024 році, а прогнози вказують на досягнення позначки в $1,73 млрд до 2030 року.

Але в цілому такі показники показують, наскільки невеликою є італійська виробнича база відносно попиту.

Крім того, італійці хочуть допомогти власним компаніям та брендам посилити свою присутність в Італії та у світі. Наразі лідерство на італійському ринку залишається за DJI, Parrot і Yuneec, які зберігають домінування завдяки міцній репутації бренду та різноманітним продуктовим лінійкам. Усі вони – іноземні компанії: китайська та французькі.

Ба більше, понад 40% італійських фермерів вже використовують дрони для управління врожаєм, а сільськогосподарські БпЛА охоплюють понад 2 мільйони гектарів угідь. Проте основними постачальниками на цьому ринку залишаються DJI і Parrot, а не вітчизняні гравці: такі компанії, як Agrorobotica та DroneBee, і досі дуже малі.

Масштаб присутності DJI красномовно ілюструє нещодавній судовий конфлікт: італійський антимонопольний орган (AGCM) розпочав офіційне розслідування щодо DJI та її італійського дистриб'ютора Nital, звинувативши їх у ціновій змові.

Розслідування загрожує DJI штрафами, що можуть досягти 10% від глобального доходу, тобто понад $400 млн. Цей епізод наочно демонструє, наскільки впливовими в Італії є іноземні гравці у секторі оборони.

Ширший контекст також підтверджує цей напрямок: ВМС Італії активно просувають вітчизняні безпілотні системи, зокрема безпілотне надводне судно Sea Raptor від італійського виробника Defcomm, яке може бути встановлене на всіх кораблях флоту.

І ось тут криється італійський інтерес до української оборонної індустрії.

Спільне підприємство Leonardo, LBA Systems з турецьким Baykar – це єдина потужна італійська платформа, що розробляє та виробляє дрони у Ронкі-деї-Леджонарі на півночі Італії.

Це позиціонує Італію як справжній європейський хаб для виробництва БпЛА військового класу. Італійці прагнуть посилити власні знання завдяки українським ноу-хау.

Серед інших ключових питань порядку денного – доля кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, який тривалий час блокувався угорським вето Віктора Орбана.

З перемогою на виборах Петера Мадяра ситуація змінюється. Очікується, що питання кредиту буде розглянуте або на неформальному саміті ЄС на Кіпрі наступного тижня, або на червневій зустрічі в Брюсселі.

Але принциповим для Рима також було почути позицію Києва щодо підтримки у дронових технологіях напередодні саміту лідерів "коаліції рішучих", що відбудеться уже завтра. І ще одна перемога української дипломатії полягає в тому, що у форматі четвірки, тобто Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, лідери країн вперше виступлять на саміті "коаліції рішучих" особисто.

Ще один нюанс, який впливає на новий курс Рима – зміна відносин зі Сполученими Штатами.

Італія обрала цікаву модель поведінки після відвертої атаки президента США на Джорджу Мелоні, а саме – мовчання.

Не відповідати на провокації Дональда Трампа. Дати його випадам розчинитися у повітрі, працювати за лаштунками над відновленням відносин з американською адміністрацією, де ще кілька тижнів тому Мелоні була "подругою Джорджею", і діяти в унісон із провідними європейськими державами.

Поки від голови уряду не надійшло жодного коментаря щодо останніх заяв Трампа, на відміну від її віцепрем'єрів Маттео Сальвіні та Антоніо Таяні, які вже висловилися.

Натомість Мелоні готується летіти до Парижа, де 17 квітня має особисто взяти участь у саміті "коаліції рішучих" разом з Емманюелем Макроном, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та британським прем'єром Кіром Стармером. Інші лідери також візьмуть участь у заході, але лише у форматі відеозв'язку.

Проте поза конкретними рішеннями, які будуть ухвалені в Парижі, багато хто дає політичне тлумачення вибору Мелоні взяти участь особисто у форматі, де італійська прем'єрка досі завжди трималася осторонь: у форматі "E4" ("Європа чотирьох").

Після розвороту у відносинах із Вашингтоном Рим тепер звертає погляд на Париж, Лондон і Берлін.

Звісно, Італія сподівається, що трансатлантична єдність триватиме, і вірить, що незабаром відбудеться детальна телефонна розмова з Трампом. Зокрема для того, щоб відновити роль "мосту" між двома берегами Атлантики, на яку претендує Мелоні.

Рішення Мелоні особисто взяти участь у форматі E4 пояснюється і внутрішньополітичним чинником: критика Дональда Трампа на адресу не тільки Мелоні, але й Папи Римського нарешті політично об'єднала представників різних партій.

Тим самим "розв'язуючи" Мелоні руки для посилення співпраці з Україною.

