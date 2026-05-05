Почему отсутствие посла в Греции становится реальной проблемой для Украины

Україна має підтримку Греції (на фото - візит Зеленського до Афін у листопаді 2025 року). Але це не означає, що у греків немає питань щодо відсутності посла України

Від жовтня 2023 року Україна не призначила нового посла в Греції. Після переведення до Києва Сергія Шутенка, що до того п'ять років був українським послом в Афінах, українська дипломатична місія працює під керівництвом тимчасового повіреного у справах. Хоча відтоді минуло вже 2,5 роки.

Посольство, звісно, працювати не припинило.

Тимчасова повірена, перший секретар посольства Віта Голець, має необхідні повноваження, а дипмісія – як підтверджують грецькі співрозмовники – докладає великих зусиль, щоб відповідати потребам надзвичайно складного періоду.

Однак тривала відсутність посла стає дедалі помітнішою.

У період, коли Україна веде екзистенційну війну, її дипломатична присутність у країнах-членах ЄС і НАТО є не формальністю, а інструментом політики, комунікації, впливу та координації.

В Афінах розуміють труднощі, з якими стикається Україна, знають про потребу в укомплектуванні інших посольств, а також про брак досвідчених кадрів. Проте в неофіційних розмовах дедалі частіше доводиться чути, що непризначення посла у Греції починає сприйматися як проблема.

Для цього є декілька причин.

По-перше, Греція – одна з тих країн ЄС, де протокол, інституційні процедури та ієрархії контактів дійсно мають значення.

Такою є ситуація не в усіх європейських столицях, але для грецької дипломатії це важливо. Тимчасовий повірений за всього бажання, попри здібності, активність тощо – не може повністю замінити посла у контактах високого рівня. І тим більше це не працює у медійній сфері, де Україна має відповідати на російську пропаганду – але обмежена у можливостях через відсутність посла.

Через це грецька сторона неодноразово просила про призначення українського посла. Певний час на це відповідали, що у Києві після повномасштабного вторгнення 2022 року тривалий час також не було повноправного посла Греції. Але ця проблема давно вирішена. Від вересня 2024 року в Києві працює новий посол Греції, і це вже допомогло прискорити деякі процеси у двосторонніх відносинах – але не зняло ті проблеми, які виникають в України в Афінах.

І це не лише питання присутності у грецькому медіаполі або контактів з урядовцями (хоча це саме по собі важливо).

Один з прикладів, про який кажуть в Афінах: Україна, з огляду на потреби війни, передає через посольство велику кількість документів і запитів до грецьких органів влади з усіх тем, від оборони до культури. На практиці, однак, грецька адміністрація має обмежені можливості для їх оперативного опрацювання. Коли все передається з однаковою формальною вагою і немає посла, який міг би використати політичну вагу і розставити пріоритети – процес затягується.

Саме посол, маючи можливості комунікацій з центрами ухвалення рішень, може мобілізувати допомогу Греції там, де це потрібно. Зрештою, саме посол, маючи політичну вагу, може брати на себе відповідальність у "сортуванні" потреб України.

Грецький уряд від початку російського вторгнення діяв дружньо і підтримував Україну. Але значення Греції не обмежується двостороннім рівнем.

Країна-член ЄС і НАТО, з особливим географічним розташуванням у Східному Середземномор’ї та на Балканах і з помітними, як для її розміру, військовими можливостями – Греція не є другорядним партнером для Києва.

Росія це добре розуміє і витрачає значні кошти та зусилля, щоб посилити свій вплив у Афінах та у країні загалом.

Але зараз це стає для України особливо важливим.

У другій половині 2027 року почнеться грецьке головування в Раді Євросоюзу.

Може здаватися, що до того ще цілий рік, повно часу – але підготовка до головування, визначення пріоритетів тощо починається вже зараз.

Київ ризикує увійти в активну фазу цієї підготовки без посла в Афінах.

Для України, яка й надалі потребуватиме стабільної європейської підтримки та поступу на своєму шляху до вступу в Євросоюз – а на вступний процес головуюча країна має значний процедурний вплив, – ця відсутність стає ще важчою для пояснення.

Тож тривала відсутність українського посла створює дедалі більше простору для появи нових і нових проблем. І навіть від тих посадовців, які працюють з Україною та розуміють її труднощі, у неформальних розмовах дедалі частіше звучить запитання: чому Греція, дружня країна з такою інституційною та геополітичною вагою, так довго залишається без українського посла?

Негайне призначення посла України в Афінах було б не просто кроком дипломатичної нормальності. Це був би крок політичної серйозності, поваги до країни, яка підтримала Україну. І передусім, це крок, що відповідає інтересам самої України.

