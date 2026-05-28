СМИ: переговорщики из США и Ирана согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании

Американские и иранские переговорщики, по всей видимости, достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом изданию Axios сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, несмотря на то, что американские и иранские переговорщики якобы достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, президент США Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения.

"Это соглашение, чтобы собрать всех за столом переговоров. Мы проработаем детали в ходе переговоров", – сказал один из американских чиновников.

Собеседники заявили, что по состоянию на вторник, 26 мая, условия соглашения были "в основном согласованы", но обеим сторонам все еще требуется одобрение высшего руководства.

Американские чиновники утверждают, что иранцы впоследствии вернулись и сообщили, что получили необходимые одобрения и готовы подписать меморандум. Впрочем, Иран напрямую этого не подтвердил.

Американские переговорщики проинформировали Трампа о деталях окончательного соглашения, но он не согласился на него сразу.

"Президент сообщил посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать это", – сказал чиновник.

Также американские чиновники заявили, что в 60-дневном меморандуме о взаимопонимании будет указано, что судоходство через Ормузский пролив будет "без ограничений". Один из них отметил, что это означает отсутствие пошлин и притеснений, а также то, что Иран должен будет снять все мины с пролива в течение 30 дней.

По его словам, американская морская блокада также будет снята, но это будет происходить пропорционально восстановлению коммерческого судоходства.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании будет содержать обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В нем также будет указано, что первыми вопросами, которые будут обсуждаться в течение 60-дневного периода, станут способы утилизации иранского высокообогащенного урана.

А США, в свою очередь, обязуются обсудить отмену санкций и размораживание иранских средств в рамках переговоров.

Меморандум также будет предусматривать обсуждение механизма, который поможет Ирану начать получать товары и гуманитарную помощь.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты и Иран 28 мая обменялись новыми ударами.

Еще накануне, 27 мая, в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном проходят "успешно".

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.

25 мая официальные лица США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.