В окружении Мерца опровергают слухи о его отставке

В окружении канцлера Германии Фридриха Мерца назвали слухи о его досрочной замене "абсурдными спекуляциями".

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

В окружении главы немецкого правительства заявили, что эти слухи свидетельствуют об "опасной склонности к подстрекательству" и "поразительном незнании конституции и политической реальности".

Кроме того, в окружении канцлера считают, что такие слухи играют на руку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и лишают политический центр авторитета на фоне внутриполитических и мировых кризисов.

Ранее издания Bild и Stern сообщили, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС) обсуждают возможную замену Мерца до истечения срока его полномочий.

Среди кандидатов на пост канцлера СМИ назвали премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, премьера Баварии Маркуса Зедера и лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана.

Замена действующего канцлера – это сложная с точки зрения немецкой конституции процедура. При таком сценарии Мерцу пришлось бы либо самому открыть путь к новым выборам канцлера еще в действующем составе Бундестага, либо отказаться от поста под давлением однопартийцев. В этом случае депутаты из блока ХДС/ХСС и из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) могли бы совместно избрать нового главу правительства.

Слухи о возможной отставке канцлера появились на фоне сообщений о том, что популярность Фридриха Мерца упала до исторического минимума.

Между тем ультраправая "АдГ" продемонстрировала рекордно высокий уровень поддержки в опросах и увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.