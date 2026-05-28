Сейм Латвии утвердил новый состав правительства

В четверг, 28 мая, Сейм Латвии проголосовал за утверждение нового состава правительства во главе с Андрисом Кулбергсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Новое правительство сформировали партии "Объединенный список", "Новое единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Национальное объединение". В оппозиции остались "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте".

Глава МИД Байба Браже сохранила свой пост, а Минобороны возглавил Райвис Мелнис.

Кабинету министров придется работать ограниченное время – 3 октября в Латвии состоятся парламентские выборы, и по их итогам 15-й Сейм сформирует новую коалицию.

За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 законодателей – в основном из "Латвии на первом месте" и "Прогрессивных", а также независимые.

Идеологически, исходя из партийного состава, новое правительство является более национал-консервативным и придерживается традиционных ценностей.

Выступая перед голосованием с трибуны, Андрис Кулбергс заявил, что его дверь для хороших идей всегда будет открыта для любого депутата Сейма.

Кулбергс подчеркнул, что за две недели в стране удалось разрешить политический кризис. Он заявил, что гордится тем, что политики смогли договориться и найти общий язык даже по чувствительным вопросам. Он также добавил, что процесс формирования этого правительства по латвийским меркам был чрезвычайно быстрым – за 10 дней удалось создать работоспособный кабинет министров.

Андрис Кулбергс подчеркнул, что обязанность правительства – заботиться о внешней, экономической и энергетической безопасности Латвии, а также о безопасности людей внутри страны. Премьер хочет, чтобы возглавляемое им правительство запомнилось словами "быстрота и ответственность".

Кулбергс также подчеркнул, что экономика государства идет рука об руку с безопасностью. "Без безопасности не будет экономики, а без экономики не будет безопасности", – сказал он.

Хорошим примером этого, по его словам, является Украина – страна, которая даже в условиях войны способна производить, внедрять инновации и экспортировать их. "Есть чему поучиться", – заявил политик.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции партии "Прогрессивные". Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя этой политической силы – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

После консультаций с партиями президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционного "Объединенного списка".

