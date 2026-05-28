СМИ: Германия направила разведывательный корабль в Балтийское море из-за судов РФ

Германия направила в Балтийское море разведывательный корабль, оснащенный самой современной техникой радиоэлектронной разведки, – из-за присутствия российских судов.

Об этом стало известно изданию Kieler Nachrichten, передает "Европейская правда".

Приказ о выходе, как сообщается, был отдан во вторник вечером, и вскоре после этого разведывательный корабль Oste покинул военно-морскую базу Экернфьорде, направляясь на восток через Кильский залив.

Он достиг Фемарнского пролива в 21:00 с отключенной системой идентификации, поэтому не появлялся в приложениях для отслеживания.

Причиной размещения является присутствие России в Балтийском море. По данным Kieler Nachrichten, РФ уже несколько недель размещает военные корабли в морской зоне между Фемарном и Ростоком, у входа в Любецкий залив.

До недавнего времени российский эсминец "Североморск" стоял на якоре между Фемарном и Любецким заливом. Ранее там также базировался ракетный корвет "Ставрополь".

В мае НАТО развернуло в этом регионе военно-морскую оперативную группу SNMG1. Сейчас там действует российский разведывательный корабль, оснащенный техникой для прослушивания. На месте также находятся два патрульных корабля Федеральной полиции и ВМС Дании.

По данным Kieler Nachrichten, немецкий разведывательный корабль Oste, который сейчас вышел в море, оснащен самой современной техникой радиоэлектронной разведки. Его задача – сбор данных.

Немецкое Федеральное министерство обороны недавно заявило, что развертывание российских кораблей было направлено на защиту танкеров "теневого флота" РФ от инспекций. В течение последних месяцев страны-члены НАТО, граничащие с Балтийским морем, усилили проверки и задержания танкеров и грузовых судов, связанных с Россией.

Например, в начале мая береговая охрана Швеции задержала судно, подпадающее под санкции, у побережья Треллеборга.

Ранее стало известно, что Румыния и Болгария продвигаются в создании хаба безопасности для контроля перевозок на Черном море, чтобы, в том числе, выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.