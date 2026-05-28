Суд в Германии считает возможной депортацию граждан РФ, несмотря на риск призыва

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга постановил, что риск быть призванным в армию РФ сам по себе не является основанием для запрета на депортацию граждан России из Германии.

Об этом сообщил представитель суда в четверг, 28 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Суд пересмотрел решение административного суда Берлина от декабря 2023 года, который предоставил субсидиарную защиту россиянину 2004 года рождения. Тогда судья пришел к выводу, что существует высокая вероятность того, что мужчина не сможет избежать давления в отношении подписания контракта на военную службу.

Административный суд счел, что в статусе контрактного военнослужащего заявитель рисковал быть отправленным на войну России против Украины. Это, по мнению суда, могло привести к бесчеловечному обращению, включая риск гибели, ранения или принуждения к нарушениям международного права.

После апелляции Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) дело рассмотрел Высший административный суд, который пришел к иному заключению. Так, суд не признал доказанным, что заявителя могут с достаточной вероятностью принудительно сделать контрактным военнослужащим против его воли или что он подвергнется серьезному вреду.

Кроме того, суд отметил, что прохождение обязательной срочной службы в России само по себе не означает риска отправки на войну в Украину. Также такое прохождение службы не представляет угрозы пыток или бесчеловечного обращения. Таким образом, суд решил, что оснований для запрета депортации в этом деле нет.

В марте восемь стран-членов призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим военнослужащим РФ, с тех пор эта идея продолжает обсуждаться.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал готовность ЕС инициировать такие шаги.