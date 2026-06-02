Вучич отрицает планы отменить безвизовый режим с Россией

Президент Сербии Александар Вучич опроверг сообщения о том, что его страна готовится отменить безвизовый режим с Россией в рамках евроинтеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире программы Cirilica Milomir Marić, передает газета Kurir.

Президент Сербии опроверг слова председателя комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, который заявил об обсуждении введения визового режима для россиян.

Вучич заявил, что эта новость была "дезинформацией".

"Я услышал новость о том, что Сербия вводит визы для россиян, и я действительно не знал, о чем идет речь. Я позвонил Ани Брнабич (председателю Народной скупщины Сербии. - Ред.) и спросил, проголосовали ли они за что-то, или это еще в процессе, и она сказала мне, что ничего подобного не было... Кто-то просто позволил дезинформации навредить Сербии", – сказал Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что Белград не пойдет на отмену безвизового режима с Россией даже несмотря на угрозы со стороны ЕС.

"Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, его сразу же отменят", – добавил он.

Сербия является официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз. С 2014 года страна ведет переговоры о вступлении в блок.

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.