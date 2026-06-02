СМИ: Иран еще не предоставил США ответ на мирное соглашение

Иран еще не ответил на предложенный Соединенными Штатами вариант меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Об этом полуофициальному агентству Ирана Mehr News заявил источник, близкий к иранской переговорной группе, передает "Европейская правда".

По словам источника, обсуждение окончательного текста меморандума продолжаются в Тегеране.

Сообщается, что Иран осторожно рассматривает предложение Вашингтона из-за того, что он называет "историей невыполнения обязательств США" и давним недоверием между сторонами.

"Исходя из предыдущего опыта, Иран стремится к ощутимым и реальным выгодам... Иран также ранее сталкивался с нарушением обещаний другой стороной. Поэтому основой является возвратность и конкретные, практические меры", – сказал источник.

Об этом стало известно после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он достигнет мирного соглашения с Ираном "в течение следующей недели".

Накануне иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

Президент США сказал, что иранская сторона не сообщала ему о приостановке переговоров с Вашингтоном. Он также заявил о разговоре с премьером Израиля, по итогам которого объявил, что израильские войска, отправившиеся в Ливан – "уже возвращаются обратно".