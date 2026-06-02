Пентагон перестал пускать журналистов в свой пресс-офис

В Пентагоне объявили, что журналистам больше не разрешается находиться в пресс-офисе американского оборонного ведомства.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Пентагоне, помещение, где журналисты долгое время могли получать информацию от военных чиновников, было признано зоной с ограниченным доступом и теперь закрыто для прессы, чтобы освободить место для авторов речей, которые работают с конфиденциальными материалами.

"В результате журналистам больше не будет разрешено входить в это помещение. В этом нет ничего противоречивого", – заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Джоэл Вальдес.

Вальдес отверг предположение о том, что это изменение отражает последнюю попытку Пентагона под руководством министра обороны Пита Хегсета ограничить доступ СМИ к оборонному ведомству.

"Это самое прозрачное министерство обороны в истории. Никакие манипуляции со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, этого не изменят", – убеждает он.

О новом решении, о котором впервые сообщила The Washington Post, стало известно после того, как новые ограничения на доступ СМИ вызвали протесты со стороны новостных организаций, включая судебный иск от The New York Times, ожидающий рассмотрения.

Пресс-офис – большое открытое пространство, где сотрудники отдела по связям с общественностью Министерства обороны работают уже десятилетиями, – был открыт для журналистов, чтобы они могли задавать вопросы, проводить интервью и встречаться с представителями Министерства обороны в рамках заранее запланированных встреч; он никогда не был местом, где обсуждалась секретная информация.

Хегсет стремился ограничить доступ журналистов в Пентагон с момента своего вступления в должность в прошлом году. Серия все более жестких правил для прессы в конце концов привела к тому, что в октябре журналисты из десятков СМИ отказались от своих аккредитаций в Пентагоне. На их место министерство предложило аккредитации новой группе преимущественно правых СМИ.

Федеральный судья дважды отклонял правила Пентагона для прессы, утверждая, что они нарушают Первую поправку. Администрация Трампа оспаривает это решение.

New York Times подала иск против администрации Трампа, утверждая, что новая политика Пентагона в отношении прессы, принятая в ответ на решение судьи, по-прежнему ограничивает возможности журналистов освещать деятельность ведомства.

Также Дональд Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов якобы за клевету; в 2025 году суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.