В четверг, 26 ноября, Европейский парламент принял резолюцию по случаю 35-й годовщины падения города Вуковар на востоке Хорватии, призвав Сербию предоставить доступ к документам в военных архивах и сотрудничать в поиске лиц, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате югославских войн, а также прекратить героизацию военных преступников.

Об этом пишет Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

В резолюции, принятой Европарламентом, содержится призыв к "сотрудничеству компетентных органов с целью установления судьбы и местонахождения тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести". Правительство Сербии призывают "предоставить доступ к соответствующим архивам военного времени, обнародовать всю имеющуюся информацию о местах расположения индивидуальных и массовых захоронений, бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные во время войны, а также содействовать эксгумации, идентификации и достойному возвращению останков жертв их семьям".

Вуковар – хорватский приграничный город, который 18 ноября 1991 года пал под натиском объединенных сил Югославской армии и сербских военизированных формирований, которые впоследствии совершили многочисленные зверства. К тому времени город был в значительной степени разрушен.

В резолюции депутаты также осудили "все формы отрицания, преуменьшения или героизации военных преступлений", при этом отметили публичные почести, оказанные осужденному боснийско-сербскому военному преступнику Ратко Младичу во время его похорон в Белграде в июле этого года.

Накануне голосования в Европейском парламенте резолюцию подверг критике "Студенческий список", победивший на недавних парламентских выборах в Сербии.

"Студенческий список" утверждал, что следует также признать военные преступления, совершенные против сербских гражданских лиц во время хорватского конфликта. Она заявила, что резолюция не способствует "объективному пониманию исторических событий" или примирению.

"Ответственность за военные преступления должна быть индивидуальной и устанавливаться на основе доказательств и окончательных судебных решений, а не возлагаться на целые народы", – заявили в партии.

В резолюции содержится поручение председателю Европейского парламента направить её правительствам и парламентам стран-членов ЕС, а также стран Западных Балкан.

Напомним, что в объединении "Студенческий список", одержавшем победу на парламентских выборах в Сербии, впервые обнародовали свою официальную программу – в ней говорится о курсе на вступление в ЕС и о сохранении хороших отношений с Россией.

Также ранее, на открытии Форума по вопросам расширения ЕС, прозвучала сербская националистическая песня "Ой, Косово, Косово". Исполнение сербской националистической песни, связанной с балканскими войнами 1990-х годов, вызвало дипломатический скандал в Брюсселе.