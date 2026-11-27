Литовцы назвали главу МИД лучшим министром
По результатам последнего опроса, министром, работу которого общественность Литвы чаще всего оценивает высоко, оказался министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Данные соответствующего опроса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
Литовско-британская компания Baltijos Tyrimai, занимающаяся исследованием рынка и общественного мнения, провела опрос среди 1 020 жителей Литвы в период с 23 октября по 9 ноября 2026 года.
Респондентам было предложено указать, чью работу среди министров нынешнего правительства они оценивают лучше всего. Им показали карточку с именами всех 14 министров. Имя премьер-министра Миндаугаса Синкявичуса в опросе не фигурировало.
Данные, собранные компанией Baltijos Tyrimai, показали, что респонденты наиболее высоко оценили министра иностранных дел Кястутиса Будриса (22%).
Министр социального обеспечения и труда Инга Ругинене отстала от него лишь незначительно (20%), а третье место занял министр здравоохранения Линас Кукурайтис (15%).
Министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса лучшим назвали 13% респондентов, министра энергетики Лукаса Савицкаса – 11%, а министра обороны Робертаса Каунаса – 10%.
Министра юстиции Риту Тамашунене, министра сельского хозяйства Кястутиса Мажейку и министра транспорта Юраса Таминскаса к числу трёх лучших министров отнесли по 8% респондентов.
Однако целых 17% опрошенных заявили, что ни один министр в настоящее время не справляется со своими обязанностями, а аналогичная доля – 16% – не имела мнения по этому вопросу.
Между тем в Польше министр иностранных дел Радослав Сикорский стал самым популярным политиком, обойдя президента Кароля Навроцкого.
А в США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа остается близким к самому низкому уровню за время его президентства и составляет 32%.