По результатам последнего опроса, министром, работу которого общественность Литвы чаще всего оценивает высоко, оказался министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Данные соответствующего опроса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовско-британская компания Baltijos Tyrimai, занимающаяся исследованием рынка и общественного мнения, провела опрос среди 1 020 жителей Литвы в период с 23 октября по 9 ноября 2026 года.

Респондентам было предложено указать, чью работу среди министров нынешнего правительства они оценивают лучше всего. Им показали карточку с именами всех 14 министров. Имя премьер-министра Миндаугаса Синкявичуса в опросе не фигурировало.

Данные, собранные компанией Baltijos Tyrimai, показали, что респонденты наиболее высоко оценили министра иностранных дел Кястутиса Будриса (22%).

Министр социального обеспечения и труда Инга Ругинене отстала от него лишь незначительно (20%), а третье место занял министр здравоохранения Линас Кукурайтис (15%).

Министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса лучшим назвали 13% респондентов, министра энергетики Лукаса Савицкаса – 11%, а министра обороны Робертаса Каунаса – 10%.

Министра юстиции Риту Тамашунене, министра сельского хозяйства Кястутиса Мажейку и министра транспорта Юраса Таминскаса к числу трёх лучших министров отнесли по 8% респондентов.

Однако целых 17% опрошенных заявили, что ни один министр в настоящее время не справляется со своими обязанностями, а аналогичная доля – 16% – не имела мнения по этому вопросу.

Между тем в Польше министр иностранных дел Радослав Сикорский стал самым популярным политиком, обойдя президента Кароля Навроцкого.

А в США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа остается близким к самому низкому уровню за время его президентства и составляет 32%.