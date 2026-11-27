В Швейцарии, в муниципалитете Линдау, в результате аварии с участием более 35 автомобилей на автомагистрали А1 в направлении Санкт-Галлена ранним утром в пятницу пострадали десять человек.

Об этом говорится в заявлении полиции Цюриха, сообщает "Европейская правда".

По имеющимся данным, около 5:45 по местному времени произошло несколько столкновений, в которых в общей сложности участвовали 23 легковых автомобиля, 6 фургонов и 8 грузовиков. Большую часть поврежденных в ДТП автомобилей пришлось эвакуировать.

Как отметили правоохранители, шесть человек получили лёгкие травмы, а четверо – травмы средней тяжести. Пожарные извлекли одного человека из автомобиля и приняли меры пожарной безопасности для эвакуации автоцистерны.

Фото: полиция Цюриха

Службы экстренного реагирования сопроводили тех, кто не пострадал, в зону отдыха Кемптталь.

Точная причина аварии пока не установлена и находится на стадии расследования. На момент аварии на дороге были зимние условия.

Автомагистраль A1 в направлении Санкт-Галлена, по предварительным данным, останется закрытой до позднего вечера. Соответствующие объездные маршруты организованы и обозначены.

Продолжается оформление ДТП и спасательные работы. Полиция рекомендует объезжать этот район в широком радиусе.

Сообщалось, что в немецкой Баварии снегопад стал причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий и закрытия автомагистралей; в частности, в ДТП попали четыре автомобиля Бундесвера.

А 10 ноября в Болгарии на автомагистрали "Тракия" недалеко от Ямбола в двух серьезных авариях из-за сильного тумана столкнулись в общей сложности 86 транспортных средств.