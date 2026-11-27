Бывший глава службы внешней разведки Германии Август Ханнинг останется под стражей в ожидании судебного разбирательства по делу о шпионаже, поскольку Федеральный суд отклонил его апелляцию против содержания под стражей,

Об этом сообщает dpa со ссылкой на представителя высшей уголовной инстанции Германии, пишет "Европейская правда".

В начале октября федеральные прокуроры арестовали Ханнинга и его бывшего административного руководителя, которого в соответствии с немецким законодательством о защите персональных данных называют лишь как Манфред Д., по подозрению в шпионаже.

Бывшего руководителя разведки немедленно поместили под предварительный арест. Прокуратура обвиняет обоих мужчин в том, что они, вероятно, в 2010 году договорились о том, что администратор офиса будет предоставлять ценную разведывательную информацию Ханнингу – который к тому времени уже покинул свой пост – в обмен на вознаграждение.

Ханнинг, как утверждается, использовал эту информацию для извлечения выгоды в своей консультационной деятельности.

Прокуроры обвиняют Ханнинга в деятельности в качестве разведывательного агента, шпионаже в интересах иностранного государства, разглашении государственных тайн и покушении на государственную измену.

Адвокат Ханнинга Леон Крузе сообщил агентству dpa до вынесения судебного решения, что в апелляции он утверждал, что содержание под стражей до суда является несоразмерной мерой, поскольку в отношении его подзащитного отсутствуют веские основания для подозрения и, в частности, риск побега.

Дальнейшее расследование покажет, "что господин Ханнинг не предал никаких государственных тайн и никогда не имел такого намерения", заявил Крузе.

СМИ писали, что Ханнинг мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана. Впрочем, Азербайджан опроверг эти сообщения.