"Детскую порнографию надо блокировать? То же самое – с российской пропагандой в интернете"
С Лолитой Чигане, латвийским депутатом, "Европейская правда" пересеклась в Риге в конце прошлой недели. Чигане возглавляет комитет Сейма Латвии по европейским делам, но разговор пошел о вещах, в которых международные вопросы граничат с внутренней политикой, а именно о борьбе с российским влиянием.
Позиция депутата была известна и ранее. Бывшая журналистка и общественная активистка, она давно отмечала, что информационная безопасность крайне важна для сохранения независимости. К слову, местные СМИ пишут, что с 2014 года она прекратила публично общаться на русском языке.
А еще Чигане была убежденной сторонницей образовательной реформы, которая обеспечила постепенный переход на преподавание на государственном языке даже в школах нацменьшинств. Именно об этих темах мы и поговорили – не обойдя вниманием претензии Венгрии к похожей реформе в Украине.
Мы – член ЕС, и это осложняет борьбу с пропагандой
– В этом году Латвия отмечает столетие независимости. Половина этого периода прошла под советской оккупацией. Но все ли в Латвии согласны с тем, что оккупация имела место?
– Если речь идет о тех, у кого есть гражданство Латвии, то, думаю, подавляющее большинство соглашается с этим термином.
Но в Латвии живут не только граждане нашего государства.
Здесь важно понимать, что в 1991 году наше государство не провозгласило, а восстановило свою независимость. Поэтому все, кто до начала оккупации были гражданами Латвии, а также их потомки, автоматически получили гражданство. А для тех, кто приехал к нам за время оккупации и русификации, был введен особый статус "неграждан". Чтобы стать гражданином Латвии, такие люди должны были пройти сложный процесс натурализации. И хотя в последнее время эта процедура стала легче, у нас еще есть около 200 тысяч жителей со статусом "неграждан".
Что думают эти неграждане о столетии независимости – это действительно вопрос.
Хотя это не так уж и важно, ведь наш подход к восстановлению независимости был одобрен рядом международных институтов. Европейский суд по правам человека в нескольких своих решениях подтвердил: то, как Латвия восстанавливала независимость после распада СССР, происходило законно и в соответствии с международными стандартами.
– Объясню, почему я об этом спрашиваю. Даже среди граждан Латвии есть много русскоязычных. Неужели на них не влияет российская пропаганда?
– На часть населения – действительно влияет. Знаете почему? Прежде всего – благодаря развлекательному контенту.
У российских каналов – практически неограниченные финансовые ресурсы, и они готовят действительно качественные развлекательные программы. У нашего общественного телевидения нет шансов конкурировать с ними в этом. А благодаря этой популярности они влияют и на информационное поле.
Причем наша борьба с пропагандой осложнена тем, что мы являемся членом ЕС.
Если какой-то российский пропагандистский телеканал зарегистрирован в другом государстве Евросоюза, то прекратить или ограничить его вещание в Латвии – очень сложно. Аудиовизуальные директивы ЕС очень ограничивают нас в этом. Мы еще несколько лет назад предлагали их пересмотреть, но пока безрезультатно.
Этим и пользуются россияне. Поэтому Russia Today, РТР и ряд других каналов зарегистрированы в Великобритании, Швеции, где угодно, но вещают в Балтии.
Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, мы в ближайшее время рассмотрим законопроект, который облегчит борьбу с роспропагандой.
На сайтах "ДНР" есть язык ненависти? Значит, их можно закрыть
– Этот закон точно будет принят?
– Конечно! Я полностью в этом уверена. Надо понимать: ЕС не будет создавать свою собственную, "альтернативную" пропаганду. Никто не будет конкурировать в этом с Россией. Главным инструментом борьбы с фейками для Брюсселя является качественная журналистика.
Но странам на передовой информационной войны – таким как Латвия – нужны более сильные вещи.
Формально у нас и сейчас есть возможность запретить вещание таких каналов. Но нужно юридически доказать, что в эфире были конкретные призывы к насилию. А это непросто и долго.
Поэтому мы предложили следующее: если в ЕС есть другое государство, которое прошло эту процедуру и закрыло российского вещателя – мы можем сделать то же самое, уже без этого доказывания, если эта же программа транслировалась на территории Латвии.
Это позволит нам использовать то, что Литва раньше нас начала борьбу с пропагандой и уже прошла необходимые процедуры (ранее в Литве запретили трансляцию "РТР-Планета", а также Ren TV, временно останавливали вещания канала ТВЦi и т.д.).
– А как насчет интернета?
– У регулятора будет право закрывать доступ к отдельным страницам – если там транслируются телеканалы, лишенные лицензии. За эту норму еще идет борьба, но я верю, что у нас будут голоса за ее принятие.
Это не значит, что мы сможем контролировать все. Даже телепрограммы заблокированных каналов можно закачать в youtube, и там удалить их крайне сложно. Но по крайней мере, мы будем знать, что прямой эфир этих каналов, их скандальные программы не идут в эфир в нашей стране.
– А если речь идет о других новостных сайтах? К примеру, новости "ДНР" – их можно закрыть?
– Если там есть язык ненависти, направленный на кого-то – то конечно!
Веб-сайты не являются чем-то неприкосновенным.
У нас уже есть реально работающий механизм, который позволяет бороться с детской порнографией. Это – инициатива Интерпола, к которой Латвия присоединилась. Наши провайдеры блокируют такой контент для просмотра латвийскими пользователями. А значит, блокирование сайтов технически возможно.
– Противники говорят, что это – наступление на свободу слова.
– Этот принцип не распространяется на язык ненависти, подстрекающий к насильственным конфликтам.
Мне не знакомо украинское законодательство, но я считаю, что у вас есть законное право закрывать те СМИ, а особенно – интернет-медиа, которые ставят под сомнение целостность государства. И если у вас еще нет соответствующих норм – их надо принять.
Я еще раз подчеркну: ни у кого не вызывает сомнения, что детскую порнографию надо блокировать. То же самое – с сайтами, которые ставят под сомнение территориальную целостность государства. У вас точно есть право блокировать такие ресурсы.
Если бы не реформа, русские "захватили" бы Латвию
– В этом году Латвия приняла амбициозную образовательную реформу, согласно которой обучение в старших классах может проводиться только на государственном языке. Как вам это удалось – в государстве, где большая доля русскоязычного населения?
– Понимаете, если вы пройдете по улицам Риги, то вы действительно услышите много русского языка. Но если вы зайдете в школу и послушаете, на каком языке общаются дети – картина будет совсем другой! Дело в том, что даже в русскоязычных семьях часто отдают детей в латышские, а не русские классы, понимая, что для ребенка очень важно свободно говорить не только на родном, но и на государственном языке.
Причем полностью русскоязычных школ у нас нет еще с 2004 года, с тех пор все школы русского меньшинства перешли на так называемую билингвальную модель, когда часть уроков (по каждому предмету. – ЕП) проходит на государственном языке, а часть – на языке меньшинства. Как следствие, уже сейчас очень многие русские прекрасно говорят по-латышски. И это очень интересный феномен!
Конечно, это не значит, что все прекрасно. До сих пор есть проблемные школы. К примеру, если директор не очень хорошо говорит по-латышски и сопротивляется реформе – то в результате вся школа почти не учится на государственном языке. Но в целом статистика хорошая.
– Но как так получилось, что полный отказ от русского языка в старшей школе не вызвал протестов?
– Совершенно верно, протестов почти не было. При этом вообще не было протестов среди детей – мы не видели их под правительством и парламентом! И практически не было возражений со стороны родителей сегодняшних школьников – лишь некоторые из них писали письма.
Были только малочисленные митинги пророссийских политиков – например, знаменитой евродепутатка Татьяны Жданок из Российского союза Латвии (Жданок открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, в том числе аннексию Крыма. – ЕП). На митинги, по сути, выходили бабушки, а не родители учеников. То есть протестовали только люди из прошлого!
И здесь важно то, что мы проводили реформу постепенно. Во время первого этапа, в 2004 году, у нас действительно были протесты. Тогда мы приостановили действие системы полностью русскоязычных школ.
Это был вынужденный шаг. Мы должны были это сделать, учитывая демографию и количество русскоязычных в Риге. Поэтому мы ввели билингвальное обучение, что подготовило школы к осознанию того факта, что латышский язык – неотъемлемая часть программы обучения.
Если бы мы этого не сделали, к этому времени русские "захватили" бы Латвию. Русский язык был бы везде!
Поначалу реакция на это была ужасной. Были огромные протесты. Но с 2004 года у нас выросло целое поколение, которое прекрасно владеет латышским!
– Интересно, что значительно более мягкая реформа в Украине вызвала горячие протесты венгерского меньшинства. Теперь Будапешт настаивает, что сокращение образовательных прав меньшинств противоречит европейским нормам.
– Нет, нет! Что касается образования, то в ЕС вообще нет обязательных правил. Они могут только рекомендовать, но каждая страна сама определяет свою образовательную политику. То же самое в Совете Европы – там нет никакого запрета, наша реформа ничего не нарушала.
– А мы каждый день слышим от венгров противоположное. Они не только настаивают на существовании каких-то нарушений, но даже блокируют диалог Украины с НАТО.
– Я тоже слышала такие жалобы от венгров, которые говорили о защите венгроязычных в Украине. Но скажу честно, я этого не понимаю. Я не понимаю, как вообще венгроязычное меньшинство жило в Украине, не зная государственного языка? О чем они вообще думают? Они что, хотят всю жизнь прожить в некой "маленькой Венгрии", находясь при этом в другом государстве?
С таким подходом они сами ограничивают будущее своих детей!
Каждый язык, которым владеет человек – это богатство, и это дает большое преимущество перед теми, кто не знает столько языков!
Русскоязычные родители в Латвии теперь начали это понимать, и именно поэтому они не сопротивлялись последней реформе. У нас дети из русскоязычных семей по-прежнему прекрасно говорят по-русски, ведь это их родной язык; в то же время они свободно, абсолютно свободно разговаривают по-латышски, потому что это язык обучения; и к тому же они хорошо владеют английским, который изучают в школе. Следовательно, эти выпускники – трехъязычные. И это дает им только преимущества. Это развивает мозг, расширяет горизонты мышления.
Сопротивляться этому – по меньшей мере странно.
Интервью взял Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды"