"Детскую порнографию надо блокировать? То же самое – с российской пропагандой в интернете"

С Лолитой Чигане, латвийским депутатом, "Европейская правда" пересеклась в Риге в конце прошлой недели. Чигане возглавляет комитет Сейма Латвии по европейским делам, но разговор пошел о вещах, в которых международные вопросы граничат с внутренней политикой, а именно о борьбе с российским влиянием.

Позиция депутата была известна и ранее. Бывшая журналистка и общественная активистка, она давно отмечала, что информационная безопасность крайне важна для сохранения независимости. К слову, местные СМИ пишут, что с 2014 года она прекратила публично общаться на русском языке.

А еще Чигане была убежденной сторонницей образовательной реформы, которая обеспечила постепенный переход на преподавание на государственном языке даже в школах нацменьшинств. Именно об этих темах мы и поговорили – не обойдя вниманием претензии Венгрии к похожей реформе в Украине.

Мы – член ЕС, и это осложняет борьбу с пропагандой

– В этом году Латвия отмечает столетие независимости. Половина этого периода прошла под советской оккупацией. Но все ли в Латвии согласны с тем, что оккупация имела место?

– Если речь идет о тех, у кого есть гражданство Латвии, то, думаю, подавляющее большинство соглашается с этим термином.

Но в Латвии живут не только граждане нашего государства.

Здесь важно понимать, что в 1991 году наше государство не провозгласило, а восстановило свою независимость. Поэтому все, кто до начала оккупации были гражданами Латвии, а также их потомки, автоматически получили гражданство. А для тех, кто приехал к нам за время оккупации и русификации, был введен особый статус "неграждан". Чтобы стать гражданином Латвии, такие люди должны были пройти сложный процесс натурализации. И хотя в последнее время эта процедура стала легче, у нас еще есть около 200 тысяч жителей со статусом "неграждан".

Что думают эти неграждане о столетии независимости – это действительно вопрос.

Хотя это не так уж и важно, ведь наш подход к восстановлению независимости был одобрен рядом международных институтов. Европейский суд по правам человека в нескольких своих решениях подтвердил: то, как Латвия восстанавливала независимость после распада СССР, происходило законно и в соответствии с международными стандартами.

– Объясню, почему я об этом спрашиваю. Даже среди граждан Латвии есть много русскоязычных. Неужели на них не влияет российская пропаганда?

– На часть населения – действительно влияет. Знаете почему? Прежде всего – благодаря развлекательному контенту.

У российских каналов – практически неограниченные финансовые ресурсы, и они готовят действительно качественные развлекательные программы. У нашего общественного телевидения нет шансов конкурировать с ними в этом. А благодаря этой популярности они влияют и на информационное поле.

Причем наша борьба с пропагандой осложнена тем, что мы являемся членом ЕС.

Если какой-то российский пропагандистский телеканал зарегистрирован в другом государстве Евросоюза, то прекратить или ограничить его вещание в Латвии – очень сложно. Аудиовизуальные директивы ЕС очень ограничивают нас в этом. Мы еще несколько лет назад предлагали их пересмотреть, но пока безрезультатно.

Этим и пользуются россияне. Поэтому Russia Today, РТР и ряд других каналов зарегистрированы в Великобритании, Швеции, где угодно, но вещают в Балтии.

Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, мы в ближайшее время рассмотрим законопроект, который облегчит борьбу с роспропагандой.

На сайтах "ДНР" есть язык ненависти? Значит, их можно закрыть

– Этот закон точно будет принят?

– Конечно! Я полностью в этом уверена. Надо понимать: ЕС не будет создавать свою собственную, "альтернативную" пропаганду. Никто не будет конкурировать в этом с Россией. Главным инструментом борьбы с фейками для Брюсселя является качественная журналистика.

Но странам на передовой информационной войны – таким как Латвия – нужны более сильные вещи.

Чигане с начала российской агрессии поддерживала Украину. На фото - с бывшим послом Украины Перебийносом, в 2015 году

Формально у нас и сейчас есть возможность запретить вещание таких каналов. Но нужно юридически доказать, что в эфире были конкретные призывы к насилию. А это непросто и долго.

Поэтому мы предложили следующее: если в ЕС есть другое государство, которое прошло эту процедуру и закрыло российского вещателя – мы можем сделать то же самое, уже без этого доказывания, если эта же программа транслировалась на территории Латвии.

Это позволит нам использовать то, что Литва раньше нас начала борьбу с пропагандой и уже прошла необходимые процедуры (ранее в Литве запретили трансляцию "РТР-Планета", а также Ren TV, временно останавливали вещания канала ТВЦi и т.д.).

– А как насчет интернета?

– У регулятора будет право закрывать доступ к отдельным страницам – если там транслируются телеканалы, лишенные лицензии. За эту норму еще идет борьба, но я верю, что у нас будут голоса за ее принятие.

Это не значит, что мы сможем контролировать все. Даже телепрограммы заблокированных каналов можно закачать в youtube, и там удалить их крайне сложно. Но по крайней мере, мы будем знать, что прямой эфир этих каналов, их скандальные программы не идут в эфир в нашей стране.

– А если речь идет о других новостных сайтах? К примеру, новости "ДНР" – их можно закрыть?

– Если там есть язык ненависти, направленный на кого-то – то конечно!

Веб-сайты не являются чем-то неприкосновенным.

У нас уже есть реально работающий механизм, который позволяет бороться с детской порнографией. Это – инициатива Интерпола, к которой Латвия присоединилась. Наши провайдеры блокируют такой контент для просмотра латвийскими пользователями. А значит, блокирование сайтов технически возможно.

– Противники говорят, что это – наступление на свободу слова.

– Этот принцип не распространяется на язык ненависти, подстрекающий к насильственным конфликтам.

Мне не знакомо украинское законодательство, но я считаю, что у вас есть законное право закрывать те СМИ, а особенно – интернет-медиа, которые ставят под сомнение целостность государства. И если у вас еще нет соответствующих норм – их надо принять.

Я еще раз подчеркну: ни у кого не вызывает сомнения, что детскую порнографию надо блокировать. То же самое – с сайтами, которые ставят под сомнение территориальную целостность государства. У вас точно есть право блокировать такие ресурсы.

Если бы не реформа, русские "захватили" бы Латвию

– В этом году Латвия приняла амбициозную образовательную реформу, согласно которой обучение в старших классах может проводиться только на государственном языке. Как вам это удалось – в государстве, где большая доля русскоязычного населения?

– Понимаете, если вы пройдете по улицам Риги, то вы действительно услышите много русского языка. Но если вы зайдете в школу и послушаете, на каком языке общаются дети – картина будет совсем другой! Дело в том, что даже в русскоязычных семьях часто отдают детей в латышские, а не русские классы, понимая, что для ребенка очень важно свободно говорить не только на родном, но и на государственном языке.

Причем полностью русскоязычных школ у нас нет еще с 2004 года, с тех пор все школы русского меньшинства перешли на так называемую билингвальную модель, когда часть уроков (по каждому предмету. – ЕП) проходит на государственном языке, а часть – на языке меньшинства. Как следствие, уже сейчас очень многие русские прекрасно говорят по-латышски. И это очень интересный феномен!

Конечно, это не значит, что все прекрасно. До сих пор есть проблемные школы. К примеру, если директор не очень хорошо говорит по-латышски и сопротивляется реформе – то в результате вся школа почти не учится на государственном языке. Но в целом статистика хорошая.

– Но как так получилось, что полный отказ от русского языка в старшей школе не вызвал протестов?

– Совершенно верно, протестов почти не было. При этом вообще не было протестов среди детей – мы не видели их под правительством и парламентом! И практически не было возражений со стороны родителей сегодняшних школьников – лишь некоторые из них писали письма.

Были только малочисленные митинги пророссийских политиков – например, знаменитой евродепутатка Татьяны Жданок из Российского союза Латвии (Жданок открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, в том числе аннексию Крыма. – ЕП). На митинги, по сути, выходили бабушки, а не родители учеников. То есть протестовали только люди из прошлого!

И здесь важно то, что мы проводили реформу постепенно. Во время первого этапа, в 2004 году, у нас действительно были протесты. Тогда мы приостановили действие системы полностью русскоязычных школ.

Это был вынужденный шаг. Мы должны были это сделать, учитывая демографию и количество русскоязычных в Риге. Поэтому мы ввели билингвальное обучение, что подготовило школы к осознанию того факта, что латышский язык – неотъемлемая часть программы обучения.

Если бы мы этого не сделали, к этому времени русские "захватили" бы Латвию. Русский язык был бы везде!

Поначалу реакция на это была ужасной. Были огромные протесты. Но с 2004 года у нас выросло целое поколение, которое прекрасно владеет латышским!

– Интересно, что значительно более мягкая реформа в Украине вызвала горячие протесты венгерского меньшинства. Теперь Будапешт настаивает, что сокращение образовательных прав меньшинств противоречит европейским нормам.

– Нет, нет! Что касается образования, то в ЕС вообще нет обязательных правил. Они могут только рекомендовать, но каждая страна сама определяет свою образовательную политику. То же самое в Совете Европы – там нет никакого запрета, наша реформа ничего не нарушала.

– А мы каждый день слышим от венгров противоположное. Они не только настаивают на существовании каких-то нарушений, но даже блокируют диалог Украины с НАТО.

– Я тоже слышала такие жалобы от венгров, которые говорили о защите венгроязычных в Украине. Но скажу честно, я этого не понимаю. Я не понимаю, как вообще венгроязычное меньшинство жило в Украине, не зная государственного языка? О чем они вообще думают? Они что, хотят всю жизнь прожить в некой "маленькой Венгрии", находясь при этом в другом государстве?

С таким подходом они сами ограничивают будущее своих детей!

Каждый язык, которым владеет человек – это богатство, и это дает большое преимущество перед теми, кто не знает столько языков!

Русскоязычные родители в Латвии теперь начали это понимать, и именно поэтому они не сопротивлялись последней реформе. У нас дети из русскоязычных семей по-прежнему прекрасно говорят по-русски, ведь это их родной язык; в то же время они свободно, абсолютно свободно разговаривают по-латышски, потому что это язык обучения; и к тому же они хорошо владеют английским, который изучают в школе. Следовательно, эти выпускники – трехъязычные. И это дает им только преимущества. Это развивает мозг, расширяет горизонты мышления.

Сопротивляться этому – по меньшей мере странно.

Интервью взял Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"