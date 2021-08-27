Спикер Сената Чехии: мой совет Украине – не бойтесь спорить с ЕС

Какова политика Чехии по российско-украинскому конфликту, Крыму и европейским устремлениям Киева?

Еще недавно в массовом сознании курс Праги ассоциировался со скандальными заявлениями чешского президента Милоша Земана – наиболее дружественного к РФ главы государства-члена ЕС.

Однако внешнюю политику Чехии определяют совсем другие принципы. О них ЕвроПравда поговорила со спикером Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милошем Выстрчилом.

Выстрчил – давний оппонент Земана, даже потребовавший открыть против действующего президента расследование по статье "Государственная измена". Именно он представлял Чехию на саммите Крымской платформы, также посетив контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с оккупированным Крымом.

"Давление на оккупанта должно быть сконцентрировано"

– Прежде всего, какие ваши впечатления о Крымской платформе? Способен ли саммит привести к реальной реинтеграции Крыма?

– Если бы я не верил, что саммит поможет решить проблему оккупации Крыма, то я бы и не ехал в Киев.

Конечно, пока сложно давать оценки, каков будет окончательный эффект этого саммита и как платформа будет работать дальше. Однако первый шаг уже сделан – мы встретились и показали, что готовы защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это был тот первый шаг, с которого нужно было начать.

В конце концов, давление на оккупанта должно быть сконцентрировано.

– Такую точку зрения в Чехии разделяют не все. А президент Милош Земан даже предложил рассмотреть возможность компенсации Украине от РФ за отказ от Крыма…

– Не хочу говорить от имени президента Земана. В то же время могу говорить от имени Сената Чехии. И позиция Сената однозначна и подтверждается многими принятыми нами декларациями.

Кроме того, эта позиция совпадает и с позицией правительства, которое, согласно конституции, и определяет внешнюю политику Чешской Республики.

В конце концов, я нахожусь в Киеве по согласованию с правительством, и мои действия согласованы с ним.

– Россия уже грозит участникам форума последствиями. Чехия уже получила масштабный конфликт с РФ. Не опасаетесь, что эти отношения ждет еще один кризис?

– Наше желание – защита своего суверенитета и нашей независимости. В тех случаях, когда мы помогаем другим странам делать то же самое, мы не имеем права задавать себе вопрос, какие последствия это может иметь.

Тот кризис в отношениях с РФ, вызванный взрывом во Врбетице, наоборот, усиливает наш моральный долг (помочь Украине. – ЕП).

Как вы знаете, мы считаем эти взрывы терактом, ответственность за которые несет РФ. Более того, то оружие, которое было взорвано, должно было отправиться в Украину и использоваться в военных действиях на востоке вашей страны.

– Как вы считаете, у Чехии есть шансы добиться наказания РФ за этот теракт?

– Такая возможность действительно существует, однако я бы не стал называть ее высокой.

Для этого необходимо, чтобы Российская Федерация поменяла свое поведение и для начала согласилась содействовать расследованию. Пока это не выглядит реалистично.

Также мы не можем решить этот вопрос с позиции силы.

Однако мы можем извлечь урок из этой истории, изменив свою стратегию взаимоотношений с РФ. Например, в сфере энергетики. Для нас теперь неприемлемо участие Российской Федерации в постройке нового блока атомной станции "Дукованы".

Теперь стало очевидно: это не только неприемлемо, но и опасно для нашей страны.

– Вы не верите даже в возможность взыскать с РФ ущерб, используя механизмы международного арбитража?

– Такая попытка со стороны Чехии будет. Однако она потребует от нас полностью доказать вину РФ за этот теракт. Для этого нам нужно получить многие свидетельские показания, а часть свидетелей никогда не дадут их нам.

Не могу сейчас обнародовать всю информации – значительная ее часть представляет государственную тайну.

Еще один важный аспект в отношении возмещений – они станут возможны лишь в случае, если вторая сторона признается в совершении преступления. Я не верю, что в отношении РФ это вероятно.

"Отношения с РФ теперь станут более сбалансированными"

– Чехия и РФ пошли на беспрецедентное сокращение численности посольств. Однако часто в таких конфликтах стороны через некоторое время договариваются о восстановлении статус-кво...

– Я не ожидаю, что количество российских дипломатов, работающих в Чехии, вернется к прежнему уровню.

Напротив, Чешская Республика будет твердо отстаивать свою нынешнюю позицию.

Хочу добавить, несмотря на всю трагичность событий во Врбетице, тут есть и один позитивный момент:

мы фактически начинаем с нуля строить свои дипломатические отношения с РФ.

Есть надежда, что теперь они будут более сбалансированными, чем до сих пор. В том числе нам удалось сбалансировать количество чешских дипломатов в РФ и российских – в Чехии. А кроме того, мы нейтрализовали работу целой сети российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.

И это – отличная новость и для Украины!

– Вы хотите сказать, что эти шпионы выполняли задания, связанные с Украиной?

– Не совсем. Они работали против тех, чьи интересы расходились с интересами РФ.

Именно поэтому я уверен, что это имеет косвенное влияние и на Украину.

– Не могу не спросить про конфликт вокруг президента Земана. Его позиция в этом конфликте выглядит явно пророссийской, и это уже вызвало обвинения в его адрес. Возможно ли выдвижение ему официальных обвинений в госизмене?

– Боюсь, что мой ответ вас не устроит. Как официальный представитель Сената Чехии я могу лишь сказать, что не согласен с заявлениями и действиями президента Земана.

Причем как в случае его заявлений по взрывам во Врбетице, так и с заявлениями по Крыму.

– Вы не упомянули Китай. Это тоже одна из точек напряжения в чешской политике, ведь президент Земан известен своей симпатией и к этой стране.

– КНР является крупной страной и крупной экономикой. Безусловно, такую страну нельзя игнорировать. Рациональные торговые отношения с Китаем для нас вполне приемлемы.

Однако позиция правительства и парламента Чехии также состоит в том, что в отношениях с крупными странами, в особенности с авторитарными, мы не должны допускать возможности появления зависимости от этих стран, в частности, в вопросах нашей стратегической инфраструктуры.

И в этом наше принципиальное различие с позицией президента Земана.

А кроме того, в отношениях с авторитарными странами, и Китаем, и РФ, мы не имеем права идти против демократических ценностей, на которых и построено существование нашей страны.

"Отстаивайте свое видение, если не согласны с требованиями ЕС"

– В октябре Чехию ждут парламентские выборы. Возможно ли, что они дадут новый импульс в отношениях с Украиной? В том числе – в случае победы нынешней оппозиции?

– Я оцениваю нынешний уровень отношений Чехии и Украины как очень высокий. И я не вижу оснований ожидать изменения этого, в том числе по итогам ближайших выборов.

Эту оценку подтверждает и неформальный разговор, который я сегодня (23 августа. – ЕП) имел с президентом Владимиром Зеленским. Мы успели обсудить несколько вопросов, в том числе Nord Stream-2 и противодействие этому проекту.

– Чехия также рассматривает "Северный поток-2" как угрозу для своей экономики?

– Расчеты такого влияния пока мне неизвестны. Да и не факт, что они существуют – мы еще не знаем всех условий работы газопровода, в том числе гарантий безопасности для Украины от США и Германии.

Однако моя позиция состоит в том, что мы не должны увеличивать свою зависимость в сфере энергетики от авторитарной страны. И Чехии, и Украине никогда не стоит забывать об этом.

Poměrně dlouhou neformální rozmluvu s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským ⁦@ZelenskyyUa⁩ jsme zakončili potvrzením vzájemné podpory a společným selfie. pic.twitter.com/pT0B2iDaRQ — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) August 23, 2021

– Возможно, вы обсуждали с Владимиром Зеленским и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО. В частности, ряд стран взял на себя обязательства поддержать заявку Украины на вступление в ЕС. Возможно ли, что к ним присоединится и Чехия?

– Чехия уже сейчас поддерживает все шаги Украины по получению членства и в ЕС, и НАТО. И мы не ограничиваемся заявлениями – мы расширяем наше военное сотрудничество, которое должно помочь Украине скорее претендовать на членство в НАТО.

Что касается перспектив углубления сотрудничества Чехии и Украины, то я бы назвал две сферы, где можно ожидать прогресса.

Первая – открытие архивов и обмен архивной информацией. На самом деле это очень важно – эта информация позволит многим людям узнать о судьбе своих родственников. И это очень важно для того, чтобы стать ближе друг для друга.

И еще – сотрудничество в сфере самоуправления. Я вижу тут бесконечное поле для прогресса. И этот прогресс очень важен для достижения Украиной критериев ЕС.

– Возможно, Владимир Зеленский спросил вас, когда Украине лучше всего подавать заявку на членство в ЕС. Даже если не спросил, то спросим мы.

– Этот вопрос нами не обсуждался. Однако у меня для вас есть два совета.

Первый – достаточно традиционный. Подавать заявку на членство имеет смысл лишь тогда, когда вы выполните всю домашнюю работу. Сейчас эта работа далеко не сделана, о чем вам часто напоминают, в частности – по борьбе с коррупцией. Выполните эту работу – и лишь тогда думайте о подаче заявки.

Однако у меня есть для вас и еще один совет – более неожиданный.

Не стоит забывать, что ЕС – это союз бюрократов. Бюрократы руководствуются своими правилами, однако эти правила далеко не всегда могут быть хорошими для вас.

Поэтому мой совет: не бойтесь спорить с ЕС. Отстаивайте свое видение, если не согласны с их требованиями.

Вы спросите, как это реализовать?

И вот тут я напомню, что у вас есть друг – Чехия. Мы уже прошли этот путь и готовы поделиться нашим опытом.

Интервью взял Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"